CSU acuerda elegir a un magistrado titular y a un suplente para la CC en un proceso de votación secreta

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) acordó elegir el próximo 16 de febrero a dos magistrados para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC).

La decisión fue acordada en la sesión ordinaria del CSU, que incluyó de último minuto la propuesta de convocatoria para la designación de un magistrado titular y un suplente para la nueva magistratura constitucional.

La convocatoria, que deberá ser publicada en el Diario de Centro América y en dos medios de mayor circulación, fue aprobada con 23 votos a favor, mientras que se registraron seis votos en contra y hubo dos abstenciones.

Pese a que algunos consejeros pidieron lugar y hora para la elección del 16 de febrero, ese punto no fue aclarado, según fuentes, quienes tienen dudas si esta elección también puede hacerse de manera virtual, como suelen ser las convocatorias del CSU promovidas por el rector Walter Mazariegos, quien hasta ahora cuenta con mayoría en el Consejo.

Recepción de expedientes

El proyecto de convocatoria aprobado por el CSU establece dos días para la recepción de expedientes, el 5 y 6 de febrero, en la Secretaría General de la Usac, ubicada en el edificio de la rectoría, segundo nivel, oficina 204, en un horario de 8 a 15 horas.

Cada profesional que esté interesado en la CC designado por el CSU deberá de presentar personalmente su expediente, para luego ser considerado por la autoridad universitaria en la elección del 16 de febrero.

Entre los requisitos que establece la convocatoria, además de los establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala; Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y Ley de Probidad y de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, aparecen los siguientes:

Ser guatemalteco de origen Ser abogado colegiado activo Ser de reconocida honorabilidad Tener por lo menos 15 años de graduación profesional Preferentemente contar con experiencia en docencia universitaria No estar comprendido en los impedimentos para optar a cargos públicos del artículo 16 de la Ley de Probidad y de Responsabilidades de Funcionarios Públicos

Documentos requeridos

El formulario podrá ser descargado en el portal https://portal.usac.edu.gt/eleccionescc/, un día después de que la convocatoria salga publicada, debiendo cumplir con una serie de documentos que hagan válido su expediente como candidato.

Formulario Cirriculum vitae Certificación de nacimiento Fotocopia completa y legalizada del DPI Constancia de colegiado activo Constancia original de carencia de antecedentes penales Constancia original de carencia de antecedentes policiacos Constancia de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados Certificado del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que hagan ver que el candidato goza de sus derechos políticos Constancia especial del tiempo de ejercicio profesional Constancia extendida por la división de administración de Recursos Humanos que acredite la experiencia docente Finiquito Acta notarial de declaración jurada que hagan ver que no tiene ningún impedimento para el cargo

Piden transparencia

Minutos después de conocerse la decisión del CSU sobre la elección de los magistrados constitucionales, la organización Impunity Watch se pronunció a través de su cuenta de X, en la que pidió que se garantice la transparencia del proceso que, con la convocatoria, inició.

"El Consejo Superior Universitario de la Usac debe garantizar un proceso público y transparente para la elección de la CC", dijo la organización.