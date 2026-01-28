Dudas por la legitimidad del CSU de la Usac empaña la renovación de la CC

Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos (Usac), está a semanas de incidir en la renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC) con un proceso de elección que despierta alertas por supuestas irregularidades.

El Consejo Superior Universitario (CSU) tiene que nombrar a un magistrado titular y a un suplente para la nueva CC, elección que se ha programado para el lunes 16 de febrero.

El CSU está integrado por 41 profesionales, incluido el rector —que tiene doble voto—, pero 30 de esos puestos ya están vencidos y no han sido renovados, lo que ha provocado dudas acerca de la legitimidad del órgano universitario.

“Acá se hace la diferencia de la legalidad de cumplir con lo que establecen los tiempos y con la legitimidad del CSU, que actualmente de los 41 miembros apenas 11 están con el período establecido y hay 30 con el período vencido”, resaltó Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible.

La organización que ha dado vigilancia a la renovación del órgano de la Usac contabiliza entre los cargos vencidos a ocho decanos, cinco docentes, nueve estudiantes, y ocho representantes de los egresados.

Aunque la convocatoria que acordó el CSU el pasado 26 de enero cumpla con los parámetros legales, a criterio de Lorenzo, persisten las dudas sobre la legitimidad del órgano elector, por los puestos que no han sido renovados.

El rector de la USAC es señalado por organizaciones de criminalizar a estudiantes y docentes de oposoción. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

“Acá podemos cuestionar la legitimidad que tiene el actual CSU para darle cumplimiento a lo que establece la ley sobre la elección de los magistrados de la CC”, reafirmó el analista.

Esta convocatoria está por ser publicada en el diario oficial y dos medios de mayor circulación, pero eso no ha sido impedimento para que la misma ya fuera impugnada por acciones de amparo.

Renovar el CSU

La primera acción legal contra el anuncio de convocatoria la presentó Javier Monterroso, analista y exsecretario del Ministerio Público (MP), que también figura como candidato para representar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) ante el CSU.

Monterroso es enfático en señalar que el CSU no tiene legitimidad para nombrar magistrados de la CC, porque la mayoría de sus consejeros no han sido renovados.

“Lo que pedimos es que se ordene al CSU que primero realice las elecciones pendientes, para que el órgano elector tenga legitimidad. La CC toma posesión en abril, da tiempo para hacer las elecciones pendientes en un mes”, explicó.

Organizaciones señalan que los retrasos en las elecciones del CSU son para evitar que el rector pierda mayoría en la toma de decisiones, lo que influye en el retraso para que cinco consejeros electos tomen posesión, por ser contrarios a la política del rector Mazariegos.

Esos escenarios reafirman en Monterroso la necesidad de que antes de que la Usac elija a magistrados, el CSU "cobre legitimidad" con las elecciones y nombramientos que ordena la ley.

“Todavía da tiempo, pero si llega a retrasar la elección, la CC no se queda sin representantes de la Usac, porque continúan quienes están. Algo similar pasó con la actual CC, porque Héctor Hugo Pérez Aguilera asumió meses después, pero el cargo no quedó vacío”, recordó el abogado.

Hay oposición

La segunda acción legal contra el anuncio de convocatoria del CSU en la elección de magistrados la presentó el diputado David Illescas, integrante de la facción oficialista denominada Raíces.

El congresista coincide con Monterroso en que el CSU necesita recuperar su legitimidad para hacer la elección, ya que actualmente cualquier decisión carecería de legalidad.

🚫𝗣𝗜𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗦𝗨 𝗨𝗦𝗔𝗖



David Illescas presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad, en contra de la convocatoria del Consejo Superior Universitario para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.… pic.twitter.com/6WATbUQjs0 — Guatemala Visible (@guatevisible) January 27, 2026

Illescas destaca que en la Usac existe una oposición que rechaza la política de criminalización que estaría impulsando Mazariegos. “Sí existen agrupaciones que han ganado elecciones y que no les han dado posesión”, expresó.

En caso de que se convoque a elecciones, el diputado confía en que la oposición podría revertir la mayoría que ahora tiene Mazariegos en el CSU, haciendo que la designación para la CC sea un perfil, indicó, "a favor de la democracia, contra la criminalización y persecución selectiva".

Por su parte, el rector de la Universidad dijo en una declaración la semana pasada que ya se convocó a la renovación de los puestos vencidos para el CSU, al asegurar que han dado cumplimiento a las resoluciones legales.

Poco tiempo

Otra de las críticas que gira alrededor de la convocatoria acordada por el CSU para la elección de magistrados, es el tiempo, debido a que no se contaría con los días necesarios para hacer una revisión profunda de los perfiles.

“Solo se dieron dos días para la recepción de expedientes, que ya son la próxima semana, con lo que vemos que hasta cierto punto se está corriendo, se está haciendo un proceso demasiado corto desde la convocatoria y la elección”, añadió Lorenzo.

La recepción de expedientes será en la Secretaría General de la Usac, en el edificio de rectoría, los días 5 y 6 de febrero, de 8 a 15 horas, tiempo que a criterio del analista no es el adecuado.

“En la convocatoria hay elementos que llaman la atención y es el hecho de convocar el 16 de febrero sin detallar el lugar ni la hora, lo que genera cierta incertidumbre sobre esta votación, que es de vital importancia”, concluyó.