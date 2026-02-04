Suspenden pleno extraordinario de la CSJ y sigue pendiente elección de presidente del OJ

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó los motivos de la suspensión del pleno extraordinario convocado para este miércoles 4 de febrero, en el que se pretendía elegir al presidente de ese organismo de Estado.

Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente interino del Organismo Judicial (OJ), afirmó en declaraciones a la prensa que la magistrada Flor de María Gálvez se encuentra fuera del país por quebrantos de salud, por lo que la nueva convocatoria fue programada para el lunes 9 de febrero.

Indicó que el objetivo era elegir al presidente del OJ y de la CSJ, aunque varios plenos han sido suspendidos debido a que no se ha integrado con los 13 magistrados.

Aclaró que la sesión fue suspendida por la ausencia de la referida magistrada y que sería ilegal desarrollarla sin la presencia de todos los magistrados.

El lunes 2 de febrero, cinco magistrados firmaron una solicitud para que se convoque a la elección del presidente del OJ y la CSJ.

La CSJ, uno de los tres poderes del Estado de Guatemala, debió elegir a su presidente, quien debió asumir el cargo desde octubre del 2025.

Desde esa fecha, el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz ocupa de manera interina el cargo, ya que ninguno de los magistrados ha conseguido los nueve votos mínimos necesarios para presidir el OJ.

El 4 de febrero, el pleno del Congreso juramentó a los 15 comisionados de la comisión de postulación del Ministerio Público (MP). Entre ellos figura el magistrado Lucero Paz, presidente en funciones del OJ, quien también preside dicha comisión.

Esta situación no es nueva dentro del Poder Judicial. La figura de presidencia temporal ha sido frecuente en años recientes, debido a la imposibilidad del pleno para alcanzar acuerdos.

