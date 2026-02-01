Elección de la CC: Congreso comenzará con la recepción de expedientes este 2 de febrero

Los diputados comenzarán febrero con el proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC), habilitando la recepción de expedientes desde este lunes 2 de febrero hasta el viernes 20 de febrero.

El Congreso tiene la responsabilidad de nombrar un magistrado titular y un suplente para la nueva Corte, decisión que tomarán los diputados en pleno con al menos 107 votos.

Actualmente, la representación del Congreso en la CC la mantiene la magistrada titular, Dina Ochoa; mientras que la magistratura suplente la tiene el exdiputado, Luis Rosales.

La recepción de expedientes será en la octava avenida 9-31 de la zona 1, ingresando por Casa Larrazábal, en horario de 8:30 a 16:30, de lunes a viernes.

Los diputados emitieron el acuerdo legislativo 4-2026 a inicios de año dando paso al proceso de renovación que les corresponde para la CC, dando muestras de transparencia, según distintos observadores y analistas.

La decisión la tomó el Congreso ya con la dirección del actual presidente del Congreso, Luis Contreras, integrante del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Evaluaciones

Durante la emisión del acuerdo, el pleno del Congreso acordó la instalación de una comisión mixta, integrada por la Junta Directiva y la instancia de Jefes de Bloque.

Hasta ahora, además de conocer la revisión puntual de los expedientes cuando finalice la recepción, grupos de observación esperan que se pueda habilitar la recepción de objeciones.

Grupos de la sociedad civil consideran vital que los diputados escuchen las alertas ciudadanas, que podrían advertir de perfiles, que aunque cumplan con los requisitos de ley y la preparación académica, podrían no ser los más ideales para el puesto.

Independientemente, si se acuerda la recepción de objeciones, la decisión final recae sobre los diputados, quienes tendrán que buscar los acuerdos para la elección, que esperan realizar a mediados de marzo.

Silencio en Ejecutivo y CSJ

La presidencia a cargo de Bernardo Arévalo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también deben designar magistrados, pero los dos poderes de Estado no han brindado mayores detalles.

De manera pública el Ejecutivo ha dicho que analizará expedientes, pero no ha dicho si, como el Congreso, estará abriendo las puertas de la presidencia, para invitar a los abogados interesados en presentar sus expedientes para ser considerados al cargo.

También la CSJ ha guardado silencio y mientras sigue sin definir su propia presidencia, ahora deberá de buscar acuerdos para la elección de un titular y un suplente para la CC.

Otras dos instituciones como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC ya tienen fechas para sus elecciones, pero los dos procesos de convocatorias han recibido impugnaciones que ponen en incertidumbre las futuras decisiones para el cargo.