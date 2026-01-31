Magistrados piden conocer amparos que cuestionan la convocatoria del Cang para la renovación de la CC

Tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) solicitan que se programen dos amparos que cuestionan las elecciones del colegio de abogados para la designación de magistrados constitucionales, enviando una carta a la presidenta de la Corte, Leyla Lemus.

El documento con fecha 30 de enero va firmado por los magistrados titulares Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto, junto a la magistrada suplente, Claudia Paniagua.

La CC recibió dos acciones de amparo que cuestionan la convocatoria del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien llamó para las elecciones que buscan definir las representaciones para la nueva CC.

La duda alrededor de la convocatoria es porque se hace el llamado al voto a los profesionales afines, mientras que a criterio de los inconformes, en ese evento de elecciones solo compete la participación de los abogados.

Las sesiones de pleno son convocadas por el magistrado que ocupe el cargo de presidente, puesto que se rota entre los magistrados titulares comenzando por el de mayor edad al más joven.

Actualmente, la presidencia constitucional la tiene la abogada Leyla Lemus, que según la nota de los magistrados, no ha llamado a la sesión plenaria para conocer las dos acciones de amparo por la convocatoria del Cang.

Pero en caso de que el presidente no convoque a sesiones, la Ley de Amparo y Exhibición Personal faculta en su artículo 180, que al menos dos magistrados pueden pedir que se convoque a plenaria.

Hasta este sábado 31 de enero, alrededor del mediodía, la página web de la CC no tiene programadas sesiones plenarias para el fin de semana, desconociéndose si la carta de los magistrados recibió algún tipo de respuesta por parte de la presidenta constitucional.

Elecciones del Cang

La convocatoria del colegio de abogados llama a los agremiados a participar en los comicios, que buscan definir de manera democrática un puesto de magistrado titular y un suplente para la CC del periodo 2026-2031.

La votación está programada para el miércoles 4 de febrero, pero en caso la decisión no se defina en un solo evento, el Cang también mantiene el 12 de febrero para una potencial segunda vuelta.

Por la próxima fecha en que será la primera vuelta, los magistrados aseguran prudente que se conozcan los amparos, ya que no hacerlo podría generar futuras impugnaciones por la incertidumbre que rodea la convocatoria.

“Es por ello que solicitamos que, con el fin de preservar la pureza de los actos constitucionales y la representatividad profesional, por interés nacional y para garantizar la debida integración de la CC, en aplicación al artículo 180 de la Ley de Amparo, de forma inmediata, previo al acto eleccionario del 4 de febrero del presente año, se convoque para conocimiento del pleno los expedientes”, indica la nota.

Los magistrados explican, en la parte final de la nota, que no conocer los amparos antes de las elecciones podría traer complicaciones legales, “a fin de evitar futuras impugnaciones una vez realizado el proceso electoral”.

Desde el viernes 30 de enero, cuando se conoció la existencia de los dos amparos que cuestionan la convocatoria de Cang, se consultó al departamento de Comunicación Social de la CC por qué los amparos no han sido programados. El correo enviado, hasta ahora, no ha recibido respuesta.

Además de las dos acciones en la CC, también existe un tercer amparo que cuestiona los mismos aspectos de la convocatoria, pero esta acción se encuentra en la sala sexta administrativa.

Defiende convocatoria

A sus redes sociales, la abogada Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Cang, compartió los documentos enviados a la sala civil, con el fin de aclarar públicamente la convocatoria del colegio.

Entre los documentos la postura institucional del Cang refiere que “el señalamiento efectuado por los amparistas, en el sentido de que la convocatoria impugnada extiende de manera arbitraria el derecho de participación electoral a profesionales no abogados, parte de una interpretación errónea y restrictiva”.

La petición directa del colegio a la sala es que se suspenda la acción de amparo por considerar que no cumple con todos los requisitos de ley, buscando así reafirmar la convocatoria del colegio.

Analistas consultados de manera reciente opinan que lo prudente es conocer todas las acciones que dudan de la convocatoria, para que así existe certeza de los resultados del 4 de febrero.