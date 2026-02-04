Consuelo Porras analiza postularse como magistrada de la CC y responde sobre si está lista para dejar el cargo de fiscal

La fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, acudió este miércoles 4 de febrero al Club Aurora, zona 13, para votar en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad.

El Cang desarrolla el proceso electoral para elegir a los magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC), aunque un fallo dejó sin derecho a voto a profesionales de ciencias afines.

Guatemala Visible informó que, tras emitir su voto, la fiscal declaró ante la prensa que analiza postularse como candidata a magistrada de la CC.

“Fíjese que se está pensando, creo yo que, como profesional del Derecho, con aproximadamente 40 años de experiencia, conocimiento y en ejercicio de la profesión, definitivamente somos de las personas que tenemos que participar”, afirmó.

Agregó: “El país necesita personas con capacidad y experiencia para estos puestos; sin embargo, al día de hoy puedo decir que lo estoy analizando”.

Guatemala Visible añadió que actualmente Guatemala lleva a cabo el proceso de elección de aspirantes a una magistratura en la alta Corte desde el Organismo Ejecutivo, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y Universidad de San Carlos de Guatemala.

Para leer más: Elección de fiscal general: comienza proceso para relevar a Consuelo Porras y lo que sigue

También, en declaraciones a los medios, la fiscal fue cuestionada sobre su salario y si está lista para dejar el cargo, ya que en el 2026 finaliza su periodo frente al MP.

Cuando le preguntaron cuánto gana, respondió: “El salario que tenían los anteriores fiscales generales, entonces lo que tienen que saber ustedes, cuánto ganaba Thelma, cuánto ganaba Paz, es el mismo salario”. No precisó el monto.

También se le preguntó si está lista para dejar el cargo, y su respuesta fue: “Cómo lo haría usted si tiene que dejar el puesto, ¿estaría lista o no estaría lista? Es responsabilidad de cualquier persona que ostenta un cargo tener al día todo el quehacer”.

El martes 3 de febrero, el pleno del Congreso juramentó a los 15 comisionados para la postuladora del MP, quienes se espera celebren su primera reunión de trabajo la tarde del lunes 9 de febrero, en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

La función de los comisionados es elegir a seis profesionales y conformar una nómina para que el presidente elija al nuevo fiscal general de la República.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.