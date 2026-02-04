Jefe de misión de la OEA expresa preocupación por fallo que excluyó de la votación en el Cang a profesionales de ciencias afines

Carlos Ayala Corao, jefe de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Guatemala, expresó este miércoles 4 de febrero su preocupación por el amparo provisional que ordenó excluir del padrón electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) a profesionales de ciencias afines, a pocas horas de la votación, al considerar que la medida afecta derechos fundamentales y la confianza en el proceso.

“Modificar en la fase final de un proceso electoral quiénes pueden ejercer el derecho al voto no solo afecta el derecho de asociación, sino que vulnera los principios de seguridad jurídica e igualdad, y debilita la confianza”, afirmó durante su intervención para dar una actualización sobre el proceso de elecciones de segundo grado en Guatemala.

El Cang desarrolla este miércoles el proceso para elegir a un magistrado titular y un suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC); sin embargo, modificó la convocatoria tras la resolución que excluye de la votación a profesionales de ciencias afines.

Elecciones de segundo grado

Respecto de las elecciones de autoridades de segundo grado que se desarrollan en el 2026, Ayala afirmó que los procesos son determinantes para la institucionalidad democrática de Guatemala y deben regirse por reglas claras y transparentes, para garantizar su legitimidad.

Señaló que estos procesos inciden directamente en el Estado de derecho, la independencia judicial, la justicia constitucional, la investigación penal, la democracia electoral y la transparencia de las cuentas públicas.

“Cada etapa de estos procesos debe regirse por procedimientos claros, públicos, transparentes y verificables, orientados a identificar y seleccionar a las personas con mayores méritos profesionales, idoneidad, integralidad y honorabilidad”, argumentó Ayala Corao ante el Consejo Permanente de la OEA.

Agregó: “Esta no es solo una exigencia técnica, sino una condición esencial para la legitimidad democrática de las autoridades que resulten electas”.

Preocupa proceso de integración

Sobre la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ayala Corao expresó preocupación por el proceso de integración de la nómina de candidatos, al advertir que la exclusión de entrevistas públicas limita la transparencia y el escrutinio ciudadano. Señaló que esta decisión afecta la igualdad de oportunidades entre aspirantes y debilita la legitimidad del proceso.

“La exclusión de entrevistas públicas en el proceso de integración de la nómina de candidaturas al Tribunal Supremo Electoral restringe la transparencia del proceso, la igualdad de oportunidades entre aspirantes, su evaluación pública y la posibilidad de una auditoría social informada”, advirtió.

Seguidamente, Claudia Escobar, representante permanente de Guatemala ante la OEA, afirmó que las elecciones de segundo grado son de suma relevancia para la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, y citó al presidente Bernardo Arévalo al advertir que el país “se está jugando la democracia” y la posibilidad de evitar la influencia del crimen organizado en el sistema de justicia.

Para leer más: Suspenden pleno extraordinario de la CSJ y sigue pendiente elección de presidente del OJ

En ese contexto, resaltó la importancia del acompañamiento de la OEA para promover transparencia, legalidad, cumplimiento de plazos y buenas prácticas.

Finalmente, Guatemala coincidió con organismos internacionales en que estos procesos representan una oportunidad para fortalecer la independencia judicial con apoyo internacional respetuoso de la soberanía. También agradeció el respaldo de países amigos en el 2023 y reiteró que el fortalecimiento institucional es un interés compartido de la comunidad interamericana.

Actualización presentada por Carlos Ayala Corao, Jefe de la Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala, sobre el trabajo de la Misión. pic.twitter.com/RLwlYJHdMW — OEA (@OEA_oficial) February 4, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.