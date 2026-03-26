Qué es el subsidio a la gasolina y al gas: Lo que proponía el Gobierno, por qué se frenó en el Congreso y qué opciones quedan

El mercado global de combustibles atraviesa una de sus mayores tensiones recientes por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los efectos en Guatemala comenzaron hace un mes y, aunque el país no importa petróleo directamente desde Irán ni depende del estrecho de Ormuz, sí está expuesto al precio internacional del crudo.

La interrupción en esa ruta clave ha elevado los precios globales, y expertos advierten que Centroamérica es especialmente sensible a estas variaciones, por lo que el impacto se traslada al costo del combustible, el transporte y, en cadena, a los alimentos y otros productos.

En este contexto, el Ejecutivo planteó subsidiar el diésel y el gas propano durante seis meses para contener el alza. La propuesta incluía un apoyo de Q10 por galón de diésel y Q20 por cilindro de gas, pero no avanzó en el Congreso de la República, donde los diputados rompieron quorum y se retiraron a receso de Semana Santa sin discutir las iniciativas.

¿Qué es un subsidio y cómo funcionaría en este caso?

Un subsidio es un apoyo económico del Estado para reducir el precio que paga el consumidor. En el caso de los combustibles, el mecanismo no implica entregar dinero directamente a cada persona, sino aplicar un descuento inmediato en el precio de venta.

Así funcionaría: las estaciones de servicio o distribuidores bajan el precio (por ejemplo, Q10 menos por galón), y luego el Estado les devuelve ese monto. De esta forma, el usuario paga menos al momento de comprar, mientras el Gobierno cubre parte del costo.

Este modelo —común en varios países— requiere controles para asegurar que el descuento realmente llegue al consumidor final y no se quede en la cadena de distribución.

En Guatemala, la supervisión recaería en entidades como el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

¿Qué plantean ahora los expertos?

Tras el freno en el Congreso, analistas económicos señalan que una de las vías más viables para implementar subsidios no sería una ampliación del presupuesto, sino una readecuación presupuestaria, es decir, reorganizar fondos ya existentes para financiar el apoyo sin aumentar el techo de gasto del Estado.

Esta opción, explican, podría facilitar la aprobación política y permitir una respuesta más rápida ante el alza de los combustibles, en un contexto internacional que sigue siendo incierto.

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