Empornac y EPQ anticipan efectos en tarifas, combustibles y logística por crisis en el estrecho de Ormuz

La prohibición de que buques comerciales transiten a través del estrecho de Ormuz puede implicar situaciones en la cadena logística que se presenten en el corredor de navegación en Centroamérica y que podrían manifestarse en las próximas semanas.

La más inmediata es el posible ajuste de tarifas por los servicios de transporte marítimo. Para el próximo 12 de abril, según usuarios exportadores, se ha anunciado un nuevo pliego para la ruta Guatemala-Miami, asociado con el alza de los combustibles a escala global, por lo que el incremento, que estaría entre US$1 mil 200 y US$1 mil 600, según se conoció durante la Agritrade Expo realizada esta semana.

Por otro lado, el Índice de Contenedores Mundial (WCI), de Drewry, indica que aumentó 2% hasta los US$2 mil 172 por contenedor de 40 pies y muestra su tercera semana consecutiva al alza, lo cual habría sido impulsado por mayores tarifas en la ruta transpacífica. Mientras que se han mantenido estables en la ruta Asia-Europa, a pesar de las tensiones en Medio Oriente, según el sitio Portal Portuario, especializado en información sobre transporte marítimo.

Por otro lado, en la ruta Shanghái–Rotterdam las tarifas subieron 1% hasta los US$2 mil 478 por contenedor de 40 pies, mientras que en la ruta Shanghái–Génova se mantuvieron sin cambios en US$3 mil 108.

Alerta en puertos por efectos del estrecho de Ormuz

Prensa Libre consultó a los presidentes de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), en Izabal, José de la Peña Aguilar, y de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, José Antonio Lemus Guzmán, quienes brindaron un panorama, desde su perspectiva, de la situación en el estrecho de Ormuz, además del denominado efecto “cadena o cascada” en otros puertos, y advirtieron que hay una acumulación de navíos que no logran navegar.

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Tanto Empornac como EPQ son empresas estatales prestadoras de servicios marítimos en las recaladas.

Transporte marítimo resiente efectos de crisis

De la Peña Aguilar precisó que, al estar involucrado un socio comercial como Estados Unidos, con cercanía marítima y económica, y debido a que los buques utilizan productos y subproductos derivados del petróleo, este es el primer impacto.

Luego viene todo lo asociado a la actividad del sector del transporte marítimo, por lo que, por ahora, los impactos no son muy sensibles; sin embargo, estas crisis pueden repercutir o reflejarse un mes después.

Sobre esos efectos, puede observarse una menor cantidad de barcos mercantes que navegan, así como una reducción en los atraques en las terminales. Otra afectación, dijo el directivo, es la posible alza de los fletes marítimos.

“Las crisis internacionales llegan a repercutir en las secuelas, pero la idea es mantener la resiliencia para mantener la estabilidad económica”, consideró el presidente de Empornac.

Afirmó que, como empresa estatal, se mantendrán las tarifas de los servicios a las navieras, a fin de que esto tampoco se traslade a los usuarios, “pero hay que ver cómo se desarrollará en el camino el suministro de combustible”.

De momento, las programaciones e itinerarios en Empornac se mantienen normales.

Puerto Quetzal sin vínculo con zona de conflicto

Para el presidente de la EPQ, el vicealmirante Lemus Guzmán, la empresa atiende a los navíos ante esta coyuntura de precios altos del petróleo y sus derivados; sin embargo, lo normal es que estos impactos dependan de dónde se abastecen los buques.

Puede observarse una menor cantidad de barcos mercantes que navegan, así como una reducción en los atraques en las terminales

Aclaró que el tráfico marítimo que se genera hacia Puerto Quetzal no tiene ninguna vinculación o contacto con la zona de conflicto geopolítico, y que el mercado que se atiende se orienta hacia el Pacífico (China) y Estados Unidos.

Aunque no hay una afectación en la navegación, el impacto será en los combustibles para los buques y en el fletamento, donde un elemento esencial es el costo de los productos energéticos. Por ello, existen lineamientos de los armadores en cuanto a las velocidades de desplazamiento para optimizar costos.

Industria petrolera resiente tensión en Ormuz

El presidente de la EPQ ejemplificó que lo que ocurre en el estrecho de Ormuz está impactando a la industria del petróleo, así como a los países con mayor vinculación comercial en su producción interna.

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En todo caso, en los países consumidores de ese petróleo los efectos son más inmediatos en su producción y desarrollo industrial. “Guatemala está alejada, pero tiene el impacto de los costos de los combustibles, aunque no dependemos directamente de ellos. El combustible mueve toda la actividad, lo que encarece, por lógica, lo que nos llega”, apuntó el vicealmirante.

Tensión en Ormuz mantiene alza en tarifas marítimas

El ambiente en Medio Oriente continúa generando incertidumbre en las cadenas de suministro globales, lo que mantiene tarifas más altas a corto plazo. Los análisis indican que se prevé que las tarifas spot en el estrecho de Ormuz también aumenten en las próximas semanas.

El tráfico de buques cisterna en el estrecho de Ormuz, una vía clave para casi el 20% del petróleo mundial, ha impulsado los precios del crudo y aumentado las preocupaciones sobre el suministro, según se explicó.