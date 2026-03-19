Exportadores de minivegetales enfrentan aranceles, mayores costos logísticos y retrasan misión a EE. UU.

El efecto de la implementación de un 10% para los minivegetales y la coyuntura internacional que ha encarecido los productos derivados del petróleo y los fletes marítimos es el escenario con el cual arranca la edición de la Agritrade Expo (feria agrícola), que organiza la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Productores, importadores, compradores y toda la cadena de la oferta exportable agrícola de Guatemala se reúnen en Antigua Guatemala, y los organizadores proyectan hacer negocios por más de US$50 millones.

En el contexto actual del gravamen, la diversificación del mercado natural de Guatemala, que es Estados Unidos, ahora está puesta en Canadá, que envió una nutrida delegación, así como el valor agregado a la exportación, juegan en esta edición, según los organizadores.

En la feria se exponen frutas y minivegetales, café y flores, tanto tradicionales como no tradicionales, se explicó.

Acuerdo sin ratificar retrasa misión agrícola a EE. UU.

Francisco Ralda, presidente de Agexport, confirmó que se postergó una visita a Washington D. C., prevista para esta semana, asociada con la situación actual, y que el documento oficial aún no ha sido ratificado por Estados Unidos.

“La misión se postergó porque no se había firmado el acuerdo por parte del presidente, proceso que ya se hizo esta semana pasada. Ahora habrá que esperar a que lo confirme el gobierno de Estados Unidos y, a partir de ahí, entonces ya se va a poder realizar la misión”, explicó Ralda luego de participar en la inauguración de la feria agrícola.

Al preguntarle sobre la expectativa y el sentir de los compradores en la Agritrade, el directivo mencionó que se es optimista en este proceso y que los productos que quedaron excluidos (minivegetales) tienen complementariedad con lo que se produce en Estados Unidos.

Ejemplificó que muchos de los productos se producen en ventanas (temporadas) en las que Estados Unidos no produce. Por lo tanto, dijo que asegurar el suministro de estos productos es importante para los consumidores, así como mantener la estabilidad de los precios, sobre todo en estos tiempos en los que hay que cuidar el nivel de inflación. “Queremos ser optimistas y creemos que podemos tener buenos resultados”, anticipó.

Autoridades de Gobierno y directivos de Agexport inauguran la nueva edición de la feria agrícola. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport).

Aranceles y costos restan competitividad al agro

La expectativa del sector agrícola no tradicional es que se pueda lograr una admisibilidad en las condiciones anteriores, es decir, cero aranceles, y el directivo reconoció el apoyo institucional que se le está brindando.

La situación actual, agregó, del conflicto internacional los tiene distraídos. “Creemos que no va a ser un proceso ni tan fácil ni tan corto, pero queremos ser optimistas en el resultado”.

Reiteró que todo este proceso se lleva a cabo en medio de un escenario desfavorable por la poca competitividad del sector agrícola, por lo cual se mantienen muchos desafíos, comenzando con los aranceles (que quedaron con una tarifa del 10%) y que se trasladan directamente a la estructura de costos.

Por otro lado, remarcó el aumento cercano al 20% (acumulado) en el costo salarial en los últimos dos años y los desafíos en los costos logísticos, que son muy altos y que ahora se suman.

De momento se revisan los temas que se van a presentar, así como el acompañamiento de los importadores de EE. UU., que son parte importante en la cadena del comercio, para que expongan la importancia de eliminar ese 10% para Guatemala, sobre todo para el sector de minivegetales y berries, que en su mayoría corresponde a pequeños y medianos productores, especialmente en el altiplano central, que está en riesgo.

Aumento en fletes marítimos presiona a exportadores

Tanto Ralda como Estuardo Castro, vicepresidente de la Comisión Agrícola de Agexport, confirmaron que, a partir del próximo 12 de abril, algunas compañías navieras informaron que aplicarán un ajuste a las tarifas en la ruta Guatemala-Miami.

“Tenemos el anuncio de las líneas navieras que quieren subir las tarifas alrededor de US$1 mil 600. Las compañías más importantes han informado a todos los exportadores de que viene un incremento y queremos tratarlo con las autoridades del Ministerio de Economía, porque no pueden subir las tarifas tan rápido”, remarcó Castro.

Reiteró que esta situación “puede sacar del mercado”, efecto que estaría asociado a la situación internacional, por lo que se busca entender qué es lo que está pasando, porque se estaría ajustando un 22% a la tarifa actual.

Se ejemplificó que, para un embarque de arveja, el costo actual es de US$7 mil 500, pero podría incrementarse hasta US$8 mil 700, como dato referencial.

“Estamos compitiendo con países como México, que no tienen impuesto, tienen una mejor logística y están cerca del mercado. Consideramos que US$1 mil 200 o US$1 mil 600 es excesivo”, remarcó Castro.

Varios foros se llevan a cabo durante la feria agrícola (Agritrade) donde se abordan diferentes temáticas actuales que enfrenta el sector agrícola exportador. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport).

Sector agrícola impulsa medidas para aliviar costos

Sobre las medidas compensatorias que se estructuran internamente para el sector de productores agrícolas no tradicionales, Ralda remarcó que ya se tiene una base de propuesta y van encaminadas a distintas áreas, “y que es más en nuestras manos que la negociación de los aranceles y las tarifas de las navieras”.

Al respecto, adelantó que se plantearía la eliminación del impuesto de solidaridad (ISO) y consideró que es un buen momento para hacerlo, ya que “los ingresos del fisco son buenos y las necesidades son grandes”.

También se propondrá una reducción porcentual en la retención del impuesto sobre la renta para los pequeños productores agrícolas, de 5% (actual) a 1.5%, así como el apoyo del Ministerio de Economía para el desarrollo de nuevos mercados, ferias y nuevos países.

“Pronto se tendrá completada la lista de compensadores. Se están planteando compensadores temporales, pero reiteramos la eliminación del ISO”, enfatizó el presidente de Agexport.