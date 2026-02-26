Delegación agrícola sostendrá reuniones en EE. UU. para reducir impacto de nuevo arancel del 10%

Una de las primeras acciones de la mesa del sector agrícola no tradicional y de las autoridades para restablecer las condiciones comerciales con EE. UU. es una gira programada del 18 al 20 de marzo próximo.

La delegación de empresarios del sector agrícola no tradicional, afectados y excluidos del Acuerdo Recíproco Arancelario entre Guatemala y Estados Unidos, definió la hoja de ruta en conjunto, a fin de encontrar soluciones en el corto plazo para el sector.

Durante una reunión sostenida el 24 de febrero entre representantes de varias empresas del sector agrícola no tradicional, la Asociación Guatemalteca de Exportadores y el Ministerio de Economía, se acordó un pliego de acciones en el cual hay “margen” para realizar maniobras.

Se informó que están previstas reuniones con autoridades de ese país, incluidas agencias federales, representantes del Congreso y actores del sector privado.

Parte de lo acordado en la reunión celebrada el martes se refiere a los avances alcanzados en dos reuniones de la mesa técnica con representantes de productos de exportación que mantienen arancel para ingresar a EE. UU., representados por Agexport.

Además, se dará continuidad al diálogo técnico iniciado entre el sector público y el privado para revisar procesos, identificar áreas de oportunidad para reducir costos y tiempos, y avanzar en una agenda de trabajo conjunta enfocada en el acompañamiento de los sectores productivos afectados.

En el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre Guatemala y EE. UU. el 30 de enero del 2026, se estableció la exención del arancel anterior que ese país emitió con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para el 72% de los productos. Sin embargo, dentro del 28% no incluido en ese beneficio hay sectores como minivegetales, algunas frutas y productos manufacturados.

Ese arancel fue anulado por la Corte Suprema de EE. UU. el 20 de febrero; ese mismo día, el presidente Donald Trump impuso un nuevo arancel global del 10%, con base en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Para este nuevo arancel, EE. UU. excluyó varios productos, pero los mencionados siguen afectos al impuesto, el cual cobró vigencia el 24 de febrero último por un plazo de 150 días.

Reuniones de la mesa técnica en la que participan funcionarios del Mineco y representantes del sector de minivegetales de exportación, quienes aún mantienen un arancel del 10%. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mineco).

Sector agrícola refuerza equipo negociador

Las reuniones de la mesa público-privada son dirigidas por los viceministros de Economía Valeria Prado Mancilla y Héctor Marroquín Mora, quienes dan seguimiento al tema. También se incorporará un equipo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y otro del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Además de Agexport, participan representantes de varias empresas que exportan minivegetales, frutas y berries, afectadas por los aranceles, quienes también llevarán un equipo negociador para brindar asesoría técnica en esta fase, se informó.

Para esta semana se definirán y coordinarán en conjunto las acciones por desarrollar y la agenda de las reuniones.