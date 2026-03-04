Tres argumentos técnicos presentará la delegación agrícola en Washington para la eliminación del 10% de arancel

A más de un mes de la suscripción del Acuerdo Recíproco Arancelario entre Guatemala y Estados Unidos y la exclusión del sector agrícola no tradicional, que tiene una carga arancelaria del 10%, se dieron a conocer más detalles de la misión público-privada integrada por empresarios agrícolas y autoridades de Gobierno.

La visita está programada del 18 al 20 de marzo, y uno de los objetivos es abrir el acceso a los productos que no fueron beneficiados con la aplicación del arancel cero.

Se reiteró que el impacto estimado asciende a US$600 millones por esta medida, así como efectos para pequeños y medianos productores, sobre todo en el altiplano central, y para toda la cadena vinculada a la producción de minivegetales y frutas.

Delegación afina argumentos en Washington

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), explicó que en la agenda de trabajo se plantearán tres temas como justificación técnica para lograr que los productos agrícolas no tradicionales vuelvan al arancel cero, lo que calificó como un plan “bastante sólido”.

Advirtió que la delegación estará enfocada en sectores como vegetales, minivegetales y hortalizas, y que se visitará a importantes actores políticos, económicos y comerciales “para mostrarles un poco el efecto negativo que puede tener en los Estados Unidos el hecho de que productos tan importantes como estos se queden fuera de la excepción del arancel”.

“Hemos afinado nuestros argumentos, ya se consensuó una buena cantidad de reuniones con distintas entidades en Washington y pensamos que vamos a llevar un mensaje sólido para tratar de llamar la atención de los norteamericanos. Hay una coincidencia de esa misión con una revisión de avance de los compromisos que Guatemala adquirió con los Estados Unidos. El Maga lleva temas que le competen, que prácticamente están resueltos, y que forman parte de la estrategia”, remarcó el directivo.

Exportadores exponen tres pilares

El directivo, al referirse a los argumentos y mensajes clave que se presentarán, explicó que el primero —que, a su entender, es el más importante— se basa en la política estadounidense de arancel cero para productos que ese país no produce o produce en muy baja escala.

Ejemplificó que los minivegetales, vegetales y otros productos que se busca incluir nuevamente en el arancel cero pertenecen a ese grupo que se produce en cantidades limitadas en Estados Unidos.

Agregó que se presentarán cifras de producción estadounidense en distintas temporadas del año, así como las ventanas de oferta en las que Guatemala y otros países abastecen el mercado. Si los productos de Guatemala y de Centroamérica no llegaran al mercado estadounidense durante un periodo aproximado de dos a tres meses, se produciría un aumento en los precios debido a la escasez.

“La primera razón o argumento que se está llevando con los norteamericanos es esa, y juega en el interés mismo de ellos y no pone en riesgo su producción local. Al contrario, su producción local no tiene capacidad de producir en esos meses por los climas que se manejan en esa latitud. Ese es el argumento primario”, indicó Carballido.

El segundo argumento que se mostrará a las autoridades de EE. UU. es que existen porciones de partidas arancelarias que fueron incluidas de manera incompleta, por lo que existe la posibilidad de plantear el arancel cero para ciertos productos, como las berries.

La delegación estará enfocada en sectores como vegetales, minivegetales y hortalizas, y que se visitará a importantes actores políticos, económicos y comerciales “para mostrarles un poco el efecto negativo que puede tener en los Estados Unidos el hecho de que productos tan importantes como estos se queden fuera de la excepción del arancel”.

En esta parte se explorará si Estados Unidos tiene la intención real de beneficiar al producto y, en todo caso, superar ese criterio para lograr su inclusión completa, ya que fue incorporado de forma parcial.

El tercer pilar está asociado con la cantidad de personas que dependen de estos cultivos en Guatemala. “Todos estos cultivos se desarrollan sobre todo en el altiplano guatemalteco y ahí la gran cantidad de personas involucradas en la cadena de valor tiene mucho que ver con el aspecto de la migración. Es también indicar que, así como hay otros productos que ya se han tecnificado y que usan poca mano de obra, estos productos en particular son intensivos en mano de obra y eso puede ser una fórmula para detener parcialmente la migración”, destacó.

Vegetales y berries piden ingreso sin arancel

Estuardo Castro, vicepresidente de la Junta Sectorial Agrícola de Agexport, subrayó que se trata de un frente internacional y que, para ello, ya se han realizado cuatro reuniones con autoridades del Ministerio de Economía, administradoras de los tratados comerciales, para establecer la mesa técnica, en la cual se han definido acciones.

Declaró que la visita con varias autoridades de EE. UU. permitirá exponer la importancia de incluir a los vegetales, los berries entre otros productos agrícolas en el Acuerdo Recíproco Arancelario.

“El sector de minivegetales involucra a muchísimos pequeños productores, miles de familias que dependen de esto. En la parte local, vamos a comenzar a tener algunas reuniones también con el Ministerio de Economía y posiblemente ir al Congreso para buscar mecanismos de compensación fiscal que nos permitan paliar durante este tiempo, porque realmente nadie sabe en qué plazo se podría tener un dictamen favorable”, remarcó.

Directivos de Agexport presentan detalles de la feria Agritrade que se llevará a cabo en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport).

Optimismo marca agenda en Washington

Un denominador de esta próxima reunión es que priva el optimismo, y en la agenda figuran varias personalidades, entre ellas los principales compradores e importadores, con quienes los comercializadores guatemaltecos mantienen relación comercial.

Castro recordó que hay 14 citas con compradores internacionales, que además se incluirán en las negociaciones con las autoridades de ese país.

El escenario ideal es que en esta reunión se obtenga una respuesta que brinde certeza. Por otro lado, se trabaja en una iniciativa paralela sobre medidas de compensación fiscal que pueda apoyar a los pequeños y medianos productores del sector agrícola no tradicional.

Feria agrícola reunirá 160 expositores

Guatemala presentará la oferta agrícola exportable en la 22 edición de la Agritrade 2026, que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo en Antigua Guatemala, en medio del contexto arancelario actual.

Eddy Martínez, presidente del comité organizador, informó que se trata de una feria especializada en agronegocios de Centroamérica y que constituye una plataforma estratégica para impulsar el sector agroexportador.

El escenario ideal es que en esta reunión se obtenga una respuesta que brinde certeza. Por otro lado, se trabaja en una iniciativa paralela sobre medidas de compensación fiscal que pueda apoyar a los pequeños y medianos productores del sector agrícola no tradicional.

Entre los productos figuran aguacates, vegetales, frutas, plantas ornamentales y flores, cacao, miel, productos procesados y servicios de transporte y logística.

A la cita asistirán 160 expositores agrícolas y se ha confirmado la participación de más de cien compradores internacionales. Una de las novedades es la presencia de compradores de varios países de Suramérica.

En el programa de conferencias se abordarán temas como facilidades de financiamiento e inversión agrícola, eficiencia portuaria en Guatemala y cadena logística, un análisis sobre el modelo de Perú y la experiencia del crecimiento de las exportaciones, así como la inocuidad de los alimentos, que será impartida por expertos de EE. UU.