Por exclusión en acuerdo con EE. UU, exportadores de minivegetales, frambuesas y otros, temen pérdida de empleos

Los representantes del sector agrícola no tradicional expresaron su “alta preocupación” por haber sido excluidos del Acuerdo de Aranceles Recíprocos entre Guatemala y Estados Unidos, lo que implicará un cargo del 10% para ingresar y comercializar sus productos en el mercado estadounidense.

Productos como arveja, mora, frambuesas y minivegetales —ya posicionados entre los consumidores y en diversos canales de distribución— quedaron fuera del beneficio de pago del 0% en los acuerdos suscritos el pasado viernes 30 de enero entre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), con sede en Ciudad de Washington, y autoridades del Mineco.

La mayor parte de la producción de vegetales quedó sujeta al pago del arancel, beneficio que tenían dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos. Ahora, con el nuevo acuerdo, quedarán gravados, explicaron el 2 de febrero representantes de la Junta Sectorial Agrícola de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Se reconoció que, en estos términos, el sector representa una importante fuente de generación de empleo, con encadenamiento hacia micro, pequeños y medianos productores certificados, por lo que su exclusión lo deja en condición de vulnerabilidad.

Para esta semana se ha programado una reunión con el fin de conocer a detalle la situación del sector agrícola no tradicional y solicitar una postura a los ministerios de Economía (Mineco) y de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) respecto de las implicaciones a futuro.

Preocupación por exclusión arancelaria

Gonzalo Salguero y Estuardo Castro, presidente y vicepresidente de la Junta Sectorial Agrícola de Agexport, explicaron que el sector agrícola no tradicional es un importante generador de empleo rural, y expresaron su preocupación por el resultado obtenido en el reciente acuerdo, así como por las condiciones de “secretividad” con las que, afirman, se llevó a cabo la negociación por parte del Gobierno y del Ministerio de Economía (Mineco).

“Nos sorprende mucho que, siendo un sector agrícola importante del país, no haya sido incluido en la exención arancelaria. Productos como vegetales, arveja china y dulce, brócoli, ejote, zanahoria y todos aquellos que se exportan con pequeños productores en el área rural quedaron fuera, al igual que la mora y la frambuesa, que se cultivan en todo el altiplano, desde San Lucas Sacatepéquez hasta Huehuetenango. En cambio, se incluyó a sectores como el azúcar, banano y café”, afirmó Castro.

En ese contexto, indicó que el sector agrícola no tradicional sostendrá una reunión con la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera Dávila —quien, señalan, estuvo al margen del proceso— para trazar una hoja de ruta, ya que la exclusión de los productores agrícolas rurales pone en riesgo la cadena de negocios, la competitividad y la empleabilidad sectorial.

Castro remarcó que la principal posición del gremio es conocer si habrá una próxima ronda con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), y si el sector podría ser incluido nuevamente, ya que se habla del acceso al 70% del comercio con Estados Unidos, pero, según dijo, “es necesario saber realmente cuáles son los sectores agrícolas beneficiados”.

Finalmente, reiteró que el Gobierno, a través del Mineco, deberá proteger los intereses del agro no tradicional. “Estamos con temor de que esto no avance, los aranceles están cargándose a los costos de los vegetales, se reducen los márgenes, y hay riesgo de que las empresas se trasladen hacia otras actividades, porque los números ya no dan”, recalcó.

Arancel pone en riesgo empleo rural

Ambos directivos agregaron que las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos no representan una competencia, sino que, por el contrario, se trata de despachos en contraestación —cuando no hay cosecha en el país norteamericano—, lo que aporta al consumo y ha permitido atender ese mercado durante años.

Salguero señaló que una de las amenazas reales para el sector es México, ya que ese país mantiene un arancel del 0% para los mismos productos que exporta Guatemala.

“Se está afectando al menos a un millón de personas en el área rural a nivel nacional, personas que producen y trabajan con vegetales”, reiteró Salguero.

Ambos coincidieron en que el cargo del 10% sigue siendo un golpe fuerte para el sector, especialmente cuando no se cuenta con infraestructura adecuada, un sistema portuario eficiente o una norma que impulse la agroexportación mediante riego y otras condiciones. Por ello, advirtieron que el daño económico es elevado para esta actividad productiva.

Exportadoras temen perder el mercado

El directivo indicó que requerirán explicaciones al Ministerio de Economía (Mineco) sobre por qué el sector de frutas y vegetales quedó fuera de la negociación, pese a incluir productos como coliflor, zucchini, tomate, arveja, ejote, entre otros.

“El riesgo es que nos vamos a quedar sin mercado y que muchas exportadoras quebrarán, porque México y Perú no tienen arancel y no se puede competir; los márgenes son muy reducidos”, puntualizó Gonzalo Salguero, presidente de la Junta Sectorial Agrícola de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Exclusión agrícola afecta empleo rural

Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, también reaccionó ante los resultados del acuerdo para el sector agrícola no tradicional, y reconoció que el rubro de vegetales frescos quedó sujeto al pago de arancel, lo que representa pérdidas netas frente a las condiciones anteriores.

“Es una victoria parcial o una reducción de daños. Hay que estar atentos a cómo impacta en la reducción del empleo en los sectores que quedaron fuera, pero que antes estaban protegidos por el TLC con arancel cero y trato preferencial”, remarcó.

Estrada explicó que, a partir de ahora, corresponde iniciar un trabajo para retomar las condiciones de acceso que se tenían bajo el TLC, ya que Guatemala es un socio estratégico y clave para Estados Unidos.

“Estamos en desventaja frente a México, que mantiene tasas arancelarias del 0%, y es necesario hacer análisis muy específicos para determinar si ese 10% aplicado a los productos agrícolas no tradicionales nos saca del mercado frente a México. Puede haber un impacto en el empleo en los sectores excluidos; por eso, hay daños que no se compensan con una victoria arancelaria. El trabajo diplomático debe continuar, así como el tema de las visas de residencia”, apuntó Estrada.