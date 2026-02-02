Renovación de la CC: Sala deja fuera de las elecciones del Cang a los profesionales afines

Las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para la renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC) no pueden incluir a los profesionales afines como se convocó inicialmente.

Así lo resolvió una Sala de Apelaciones luego de resolver una acción de amparo que cuestionaba el llamado al voto, por no ser exclusivo para los abogados e incluir a otros agremiados al colegio.

El amparo fue emitido por la Sala Sexta de lo Contencioso y Administrativo, la cual, al analizar el caso emitió el fallo provisional a favor del abogado Diego Sagastume Vidaurre, quien puso en duda la convocatoria del Cang.

La resolución del amparo provisional no suspende las elecciones del Cang, que siguen en pie para este 4 de febrero, pero sí les ordena modificar la convocatoria en un plazo de 6 horas.

En dicha modificación, el Cang debe mantener las fechas iniciales de su llamado al voto, pero haciendo la modificación en la convocatoria en la que define que exclusivamente pueden participar abogados.

#Urgente #RenovaciónCC

La Sala Sexta Administrativa deja fuera de las elecciones del Cang a los profesionales afines. La Corte de Apelación emitió un amparo provisional a favor de Diego Sagastume Vidaurre y ordena al Cang modificar la convocatoria en 6 horas. pic.twitter.com/JHiRo3FD98 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 2, 2026

Hasta ahora se desconoce qué respuesta legal estará tomando el colegio profesional, quien ha defendido públicamente su llamado a elecciones que incluye a los profesionales afines.

La primera vuelta del Cang para la CC es este 4 de febrero. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Acciones en la CC

La incertidumbre que rodea las elecciones del Cang causó más acciones legales en las últimas horas, en donde candidatos y políticos habían pedido respaldar la convocatoria.

Dos amparos se encuentran en la CC y serán conocidos en la sesión plenaria de la Corte de este 3 de febrero, convocatoria que está prevista para alrededor de las 10.30 horas.

En respuesta a los amparos, algunos candidatos a la CC han solicitado mantener la convocatoria intacta, para así evitar lo que aseguran serían violaciones a los derechos de los profesionales afines.

El Cang convocó para este 4 de febrero a elecciones para elegir un magistrado titular y un suplente para la nueva CC, que de no definirse en una sola votación se planifica una segunda vuelta para el 12 de febrero.

Pero incluir en la convocatoria a los profesionales afines, a criterio de los inconformes, es darle participación y poder de elección en un proceso que aseguran, es solo para abogados.

El profesional Erick Castillo, candidato a magistrado para la CC, ha presentado dos informes que piden suspender los amparos y mantener integra la convocatoria del Colegio de Abogados.

“El único escenario que visualizo es qué la CC cumpla con su mandato de defender la Constitución, pues debe rechazar esas acciones y dejar firme la participación de todos los agremiados”, dijo Castillo.

El abogado considera que existen presiones de grupos de poder político y económico que ya controlan la CC, pero también cree que existen intenciones desde el actual gobierno en incidir en la futura Corte.

“Acá es donde todos los agremiados tenemos la oportunidad de votar de manera razonada, sin dar el voto al oficialismo que es el gobierno, hay que ser independientes”, remarcó.

Por su lado Ovidio Orellana, otro de los candidatos a la CC, también accionó con memoriales para que los amparos queden sin efecto, ya que no hacerlo, considera, pone en peligro la elección.

“Lo veo preocupante, pareciera que eso obedece a otras intenciones que no son las adecuadas o las correctas. Desconozco qué hay detrás de esa intención, que por demás está decirlo, son acciones sin procedencia porque atacan la convocatoria y no es un acto que pueda ser impugnado por amparo”, dijo.

Agregó que, si había dudas en la convocatoria, la vía legal para cuestionarla no era un amparo, según su análisis. “Es importante que se mantenga esta elección tal cual fue convocada por el colegio porque la convocatoria está firme, no fue impugnada. En segundo lugar, las ciencias afines forman parte del Cang por disposición legal, hay un respaldo de ley, hay respaldo constitucional y tienen sus derechos”.

Buscan inhibición

Tres magistrados de la CC pidieron que los dos amparos que tiene la Corte sean programados y discutidos, considerando que no hacerlo podría ocasionar futuras impugnaciones.

Esa carta fue enviada por los magistrados titulares Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, y la suplente Claudia Paniagua, basándose en el llamado a pleno que pueden hacer al menos dos magistrados, según la Ley de Amparo.

No obstante, dichos recursos legales ya están programados en la agenda de la CC para este martes 3 de febrero.

Pero independientemente de qué manera se conozcan, la abogada Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Cang, presentó un memorial pidiendo la inhibición de los tres magistrados.

“La razón de la solicitud del apartamiento obedece a la pública de un oficio, donde ellos habrían externado opinión a la tramitación de dos amparos que están planteados ante esta alta Corte, lo que compromete la independencia e imparcialidad”, señala Gámez.

También el diputado José Chic, de bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó acciones ante la Corte por dudar de los tres magistrados que pidieron que los amparos se conocieran en pleno.

“Lo vemos con mucha preocupación, este año debemos renovar la CC y vemos cómo se trata de entrampar y deslegitimar a quienes quieren elegir. Creo que hay una manipulación de la ley al decir que los abogados deben participar. Una cosa son los requisitos para ser candidato a magistrados y otra los electores”, señaló el diputado.

Semana clave

Esta semana es vital para los procesos de renovación de la CC, donde además del Cang, otros dos órganos electores están dando paso a la recepción de expedientes.