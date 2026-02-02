Renovación de la CC: magistrados conocerán amparos contra el Cang un día antes de las votaciones

Guatemala

Los dos amparos que cuestionan las elecciones por incluir a los profesionales afines están programados para las 10:30 de este 3 de febrero, según la web de la CC.

|

time-clock

Una de las elecciones que se efectuarán este 2026 en Guatemala es para magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Foto HemerotecaPL / Byron García)

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) conocerán dos amparos que cuestionan uno de los procesos de renovación de la propia Corte. Las acciones se incluyeron en la agenda de la sesión plenaria de las 10:30 de este martes 3 de febrero.

Uno de los amparos fue presentado por el abogado Raúl Falla, mientras que el segundo va a nombre de Lesbia Amezquita y Efrén Sandoval, según consta en la página web de la Corte.

Los dos amparos cuestionan al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) por incluir en la convocatoria a los profesionales afines, por considerar que de acuerdo con la Constitución en este proceso solo pueden participar abogados.

Los amparos serán conocidos un día antes de las votaciones programadas por el colegio de abogados, que espera este miércoles 4 de febrero definir una magistratura titular y una suplente para la nueva CC.

Pese a que los amparos ya tenían días de haber sido presentados en la CC, la corte no los había incluido en las convocatorias de las sesiones plenarias.

Esto generó dudas entre algunos magistrados pidieron, con base en el artículo 180 de la Ley de Amparo, que las inconformidades se discutieran previo a las votaciones.

Los titulares Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y la suplente Claudia Paniagua, firmaron la carta, explicando que era prudente conocer los amparos con antelación, para así evitar futuras impugnaciones que podrían cuestionar los resultados si no se definían las acciones contra la convocatoria.

El abogado Falla, ante el aparente incumplimiento, presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), según anunció en sus redes sociales.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

