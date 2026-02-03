Renovación de la CC: Cang va a elecciones en medio de disputa legal por la exclusión de los profesionales afines  

Las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) se van a celebrar en incertidumbre, debido a una disputa legal que excluye a parte del padrón del colegio y que abrió la puerta a más impugnaciones.

La Sala Sexta de lo Contencioso y Administrativo otorgó un amparo provisional en el que ordena al Cang a modificar su convocatoria a elecciones en un plazo de seis horas y hacer el llamado al voto exclusivo para abogados.

Esto deja fuera a los agremiados que pertenecen a las profesiones afines, no pudiendo votar para las elecciones que buscan definir a un magistrado titular y un suplente para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC).

Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Cang, dijo que un recurso de aclaración que presentaron ante la sala fue rechazada, lo que dejó un escenario complejo para el colegio, que no estaba del todo claro a unas horas de las votaciones.

“Ellos continúan sosteniendo la postura de que no hay ninguna ambigüedad en la resolución, no obstante contiene términos de imposible cumplimiento y así fue informado”, dijo Gámez haciendo referencia al plazo de seis horas para modificar la convocatoria.

El colegio profesional acudió a la CC con un ocurso de queja y una apelación. Ambos pendientes de resolución. “Ahora está en manos de la CC el tema en discusión, como Junta Directiva, nuestra misión es aperturar la asamblea y que la CC le dé certeza a esa resolución que ambiguamente ha dictado la sala”, enfatizó la presidenta.

La presidenta del Cang no se atrevió a dar escenarios futuros, pues dice que es necesario esperar si existe alguna cuestión legal que aclare el panorama que existe a horas que se abran las urnas.

“A horas de ser la elección, en este preciso momento, no podría decirle los eventos que ocurrirán mañana, pero procederemos conforme a derecho”, añadió. Además, la presidenta desconoce si la apelación presentada tiene efectos suspensivos contra el amparo, “es un análisis de escenarios que tenemos que hacer”.

El Cang está llamado a votar este 4 de febrero por sus magistrados para la CC, que en caso no definirse en una primera ronda ya tienen programada una segunda vuelta para el 12 de febrero.

Luego que la Sala rechazó la aclaración del Cang, el abogado Diego Sagastume pidió que se cumpla con el amparo provisional otorgado ayer.

Presentó una debida ejecutoria pidiendo que se deje fuera de las elecciones de la CC a los profesionales afines.

OEA advierte de riesgos

La noche de este 3 de febrero, la Misión de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala, manifestó preocupación por exclusiones en la elección del Cang.

"La Misión observa que los profesionales de ciencias afines al derecho, que serían excluidos del padrón por esta decisión, son personas que, por mandato normativo, están colegiadas en el Cang, cumplen con el pago de sus cuotas, se someten a su régimen disciplinario y han participado históricamente en sus procesos electorales internos", recordó la Misión.

El amparo otorgado por la Sala Sexta y su impugnación ante la CC, “tendrán efectos directos en la percepción de legitimidad de la propia Corte y del sistema de justicia en su conjunto”, advirtió la OEA.