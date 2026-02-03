Profesionales apelan medida provisional que excluye a las ciencias afines de votación del CANG

Guatemala

Profesionales apelan medida provisional que excluye a las ciencias afines de votación del CANG

Representantes de la sociedad civil acudieron a impugnar una resolución provisional que ordena excluir a profesionales de ciencias afines de la votación del CANG para elegir representantes ante la Corte de Constitucionalidad.

y

|

time-clock

Grupo de profesionales de ciencias afines y sociedad civil presenta apelación ante la Corte de Constitucionalidad por exclusión en votación del CANG.

Integrantes de la sociedad civil y profesionales de ciencias afines acuden a la Corte de Constitucionalidad para apelar la resolución de la Sala Sexta que ordena excluirlos de la votación del Cang. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Representantes de la sociedad civil presentaron una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) este martes 3 de febrero, contra la resolución de la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que excluye a las ciencias afines de las votaciones realizadas por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), al considerar que la medida vulnera el derecho constitucional a elegir y rompe el principio de igualdad.

“Negar el derecho a votar a profesionales de sociología, ciencias jurídicas, relaciones internacionales y criminología que están colegiados, pagan sus cuotas y forman parte de la Asamblea del Colegio de Abogados va contra la ley. Además, utilizar una resolución ilegal para manipular un proceso que ya está en marcha es todavía más grave”, afirmó Ana Silvia Monzón en representación del grupo.

“Este precedente de la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es nefasto para el Estado de Derecho y representa un nuevo golpe a la institucionalidad y a la cultura democrática del país. Exhortamos a la Corte de Constitucionalidad a resolver conforme a la ley y a sancionar a los responsables de esta aberración jurídica”, agregó.

La Sala Sexta otorgó un amparo provisional a los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, quienes solicitaron que el CANG convoque únicamente a abogados para votar y elegir a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad.

La votación está prevista para este 4 de febrero, en un proceso ya marcado por diversas acciones legales.

La resolución, aunque provisional, ordena al CANG excluir de la votación a los profesionales de las ciencias afines: politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas colegiados en el CANG.

El fallo otorgaba un plazo de seis horas para que el Colegio realizar la modificación correspondiente y especificara que únicamente podrán participar abogados con colegiado activo.

Sin embargo, esa instancia interpuso dos acciones de amparo contra la resolución, los cuales fueron remitidos a otras Salas de Apelación, las cuales tiene la competencia para emitir un fallo.

El CANG ha defendido la inclusión de los profesionales afines y sostiene que “todos los agremiados tienen derecho a intervenir con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General”, según un comunicado oficial emitido el fin de semana.

LECTURAS RELACIONADAS

El presidente Bernardo Arévalo saluda a Luis Contreras tras asumir la presidencia del Congreso

Elección de la CC: Congreso comenzará con la recepción de expedientes este 2 de febrero

chevron-right
La Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar inconstitucionalidades que se presentaron en contra de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Acciones legales y poca transparencia marcan el proceso de renovación de la CC 2026-2031

chevron-right

La resolución fue firmada por la presidenta de la Sala, Irma Yolanda Sosa Flores; el vocal I, Roberto Estuardo Morales Gómez; la secretaria, Olga Balcárcel Morán, y la vocal II, Caren Orfilia Guzmán Sagastume, esta última vinculada a la agrupación ASPA, del actual magistrado Néster Vásquez, quien busca su reelección.

Lea también: Dudas por la legitimidad del CSU de la Usac empañan la renovación de la CC

Con información de Douglas Cuevas*

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Abogados Amparo provisional CANG Ciencias afines Corte de Constitucionalidad Elección CC Elecciones de segundo grado Elecciones de segundo grado en Guatemala Estado de Derecho Sala Sexta 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS