Profesionales apelan medida provisional que excluye a las ciencias afines de votación del CANG

Representantes de la sociedad civil presentaron una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) este martes 3 de febrero, contra la resolución de la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que excluye a las ciencias afines de las votaciones realizadas por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), al considerar que la medida vulnera el derecho constitucional a elegir y rompe el principio de igualdad.

“Negar el derecho a votar a profesionales de sociología, ciencias jurídicas, relaciones internacionales y criminología que están colegiados, pagan sus cuotas y forman parte de la Asamblea del Colegio de Abogados va contra la ley. Además, utilizar una resolución ilegal para manipular un proceso que ya está en marcha es todavía más grave”, afirmó Ana Silvia Monzón en representación del grupo.

“Este precedente de la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es nefasto para el Estado de Derecho y representa un nuevo golpe a la institucionalidad y a la cultura democrática del país. Exhortamos a la Corte de Constitucionalidad a resolver conforme a la ley y a sancionar a los responsables de esta aberración jurídica”, agregó.

La Sala Sexta otorgó un amparo provisional a los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, quienes solicitaron que el CANG convoque únicamente a abogados para votar y elegir a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad.

La votación está prevista para este 4 de febrero, en un proceso ya marcado por diversas acciones legales.

La resolución, aunque provisional, ordena al CANG excluir de la votación a los profesionales de las ciencias afines: politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas colegiados en el CANG.

El fallo otorgaba un plazo de seis horas para que el Colegio realizar la modificación correspondiente y especificara que únicamente podrán participar abogados con colegiado activo.

Sin embargo, esa instancia interpuso dos acciones de amparo contra la resolución, los cuales fueron remitidos a otras Salas de Apelación, las cuales tiene la competencia para emitir un fallo.

El CANG ha defendido la inclusión de los profesionales afines y sostiene que “todos los agremiados tienen derecho a intervenir con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General”, según un comunicado oficial emitido el fin de semana.

La resolución fue firmada por la presidenta de la Sala, Irma Yolanda Sosa Flores; el vocal I, Roberto Estuardo Morales Gómez; la secretaria, Olga Balcárcel Morán, y la vocal II, Caren Orfilia Guzmán Sagastume, esta última vinculada a la agrupación ASPA, del actual magistrado Néster Vásquez, quien busca su reelección.

Con información de Douglas Cuevas