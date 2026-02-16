La ONU urge a Guatemala esclarecer adopciones ilegales y posible implicación de Consuelo Porras

Expertos de la ONU pidieron investigar a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, por su posible implicación en adopciones internacionales ilegales de al menos 80 niños indígenas que fueron institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, entre 1968 y 1996 en Guatemala.

El organismo señaló además la falta de investigaciones independientes y recordó que Porras habría sido la “tutora legal” de algunos de estos niños entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.

Los expertos, que forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, emitieron un comunicado en el que recordaron que las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparación, y que el Estado debe garantizar estos derechos conforme al derecho internacional.

El grupo pidió investigaciones inmediatas e imparciales antes de cualquier nombramiento judicial.

“Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones”, recordaron las personas expertas.

Los expertos afirmaron que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar estos crímenes, según el derecho internacional.

Además, recordaron que las víctimas tienen derecho a una reparación y garantías de no repetición.

“Las víctimas tienen derecho a acceder a todos los remedios disponibles, según el derecho internacional y nacional, incluidos los mecanismos judiciales y no judiciales, las iniciativas de búsqueda de la verdad, los procesos penales, las reparaciones y las garantías de no repetición”, afirmaron.

#Guatemala – Hoy, mis colegas y yo expresamos nuestra preocupación por la información recibida recientemente que vincula a la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, con un proceso de adopciones ilegales de al menos 80… — Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) February 16, 2026

Se solicitó al Ministerio Público una postura oficial sobre estos señalamientos, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Antecedentes del Hogar

El Hogar Elisa Martínez funcionaba como un centro bajo la Dirección de Bienestar Infantil y Familia con facultad para cerrar casos de adopción nacional e internacional.

Una vez que los menores ingresaban a ese hogar, la directora o persona responsable se convertía en su tutor legal, lo cual le permitía tramitar procesos de adopción en Guatemala y en el extranjero bajo el marco de los reglamentos de adopción vigentes entonces.

Lea también: UE renueva sanciones contra Consuelo Porras, Curruchiche, Fredy Orellana y otros guatemaltecos

Postulación de Porras

Este lunes el Consejo Superior Universitario (CSU) eligió a sus dos designados para magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Se trata de Julia Rivera y José Luis Aguirre. Porras se había postulado como titular o suplente.

La fiscal general había señalado antes que, en caso de no resultar electa por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), podría considerar postularse a la CC por otra entidad con facultad para hacerlo, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también elige magistrados para esa alta corte.

Lea más detalles: Entes electores (a excepción de la CSJ) avanzan en procesos de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad