María Consuelo Porras califica su legado al frente del MP como “grandioso” y dice que la población debe estar “agradecida”

Los casi ocho años de María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP) le han dejado una serie de sanciones internacionales por aparentes acciones antidemocráticas, pero ella califica su trabajo de “grandioso”.

Consuelo Porras termina el 16 de mayo su segundo periodo al frente del MP y busca seguir con un puesto público, tras presentar su expediente como candidata a la Corte de Constitucionalidad (CC), y quiere ser electa por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC.

La Fiscal General acudió a votar en El Club La Aurora, en la zona 13 capitalina, en la segunda vuelta de elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) de cara la renovación de la CC.

Porras llegó acompañada de un robusto equipo de seguridad, y sin respetar el orden establecido en la mesa donde emitió su voto; ingresó sin hacer la fila correspondiente.

A su salida le restó importancia a los comentarios de sectores sociales, que consideran que su intento por llegar a la CC tan solo es para buscar mantener el blindaje de la inmunidad.

Consuelo Porras estuvo acompañada de un amplio número de agentes de seguridad. Fotografía: Prensa Libre (Paulca Carranza).

“Se recibe cualquier comentario de las personas que consideren. Cada uno puede opinar lo que estime pertinente, pero en mi caso muy particular...tengo que manifestarle que como mujer de derecho, obviamente soy respetuosa de las leyes del país y en ese sentido también debo respetar los comentarios de cualquier persona”, dijo Porras.

Defiende su gestión

La Fiscal General ha recibido sanciones internacionales, entre ellas la Lista Engel, del Departamento de Estado de los Estados Unidos; así como amonestaciones de la Unión Europea.

A nivel nacional las organizaciones sociales cuestionan sus dos periodos por la dirección que le ha dado a la política de persecución criminal, considerando que ha estado del lado de grupos asociados a la corrupción.

Pero ella, por el contrario, califica que su gestión ha sido prácticamente ejemplar al frente de la institución, “grandioso, en favor del pueblo de Guatemala”, dijo.

Considera como puntos fuertes de su administración una mayor cobertura del MP a nivel nacional, pero no respondió preguntas relacionadas a un posible sesgo en la persecución penal.

“Hoy por hoy, el que no quiera reconocer el legado que el MP tiene como una autoridad y un ejercicio legítimo de la defensa de las víctimas, es porque realmente no quieren reconocerlo”, señaló.

La Fiscal General enfatizó que la ciudadanía debería de estar agradecida por su trabajo. “Tenemos el 100% de cobertura nacional. Ustedes como guatemaltecos tienen que ser los primeros en estar agradecidos con esta cobertura donde estamos”.

La Fiscal General termina en mayo su segundo periodo frente al MP tras ser nombrada por los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.