Postuladora del MP: Comisión discute perfil del candidato y entra a otro pulso por la inclusión del finiquito

La discusión para definir el perfil de los aspirantes y la necesidad de incluir, o no, el finiquito enfrenta nuevamente a los integrantes de la Comisión de Postulación para fiscal general del Ministerio Público (MP).

El presidente de la comisión, Carlos Lucero Paz, convocó a los comisionados a las 9 horas, pero comenzaron la sesión hasta las 9:46 horas y se reportó la excusa del decano Universidad San Pablo, Luis Aragón, quien también tiene el cargo de secretario suplente, quien ingresó dos horas y media después.

Para la sesión de trabajo de este 10 de febrero los comisionados aprobaron una agenda que incluye la elaboración del perfil del candidato; la tabla de gradación; formulario; guía para la elaboración del CV; y acordar el formato de convocatoria para los futuros aspirantes.

Durante la discusión del perfil, entre los requisitos obligatorios, está el ser guatemalteco, abogado de más de 40 años de edad; tener un periodo completo como magistrado de apelaciones o tribunal de igual categoría, o bien tener 10 años de ejercicio profesional.

En este escenario, la comisionada Patricia Gámez, presidenta de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y secretaria titular, justificó que es necesario que la experiencia sea válida a favor de los jueces de carrera.

“Si se limita al juez al considerar que su ejercicio no constituye la abogacía, excluiríamos al abogado del área administrativa, estaríamos señalando una interpretación selectiva, una manera de bloquear a jueces en las postulaciones correspondientes”, dijo Gámez.

Gámez conversa con los decanos de URL y Universidad Mesoamericana. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

La ponencia de Gámez recibió el respaldo del comisionado, Julio Cordón, decano de Universidad Rafael Landívar (URL). “Me resulta contradictorio que auxiliares judiciales sí se les reconozca el ejercicio de la abogacía y no al juez, que es un superior”.

La comisión acordó que al momento de elaborar la tabla de gradación se tomará en cuenta el ejercicio profesional de los jueces de carrera, pero otra sugerencia de los comisionados Cordón, respaldada por Gámez, generó un nuevo pulso en la comisión.

Dudas por finiquito

En la elaboración del perfil del candidato, en el apartado de impedimentos se propuso que aquellos que hubieran tenido un cargo público debían de presentar finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Pero el comisionado Cordón expuso que hay sentencias internacionales que exponen que este tipo de requisitos son limitantes para potenciales candidatos, ocasionando bloqueos políticos.

“Los derechos políticos, incluido el acceder a cargos públicos, solo se pueden limitar a ciertos puestos, incluidos sentencia penal, no procedimientos administrativos u otro tipo de reparos”, expuso.

Gámez también respaldó la sugerencia, indicando que una alternativa podría ser solicitar una declaración jurada del cese del cargo, que también podría ser una evasión de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, o popularmente conocida como finiquito.

La comisionada dijo que podría ser “un bloqueo a la participación la no extensión de esa constancia”, considerando que podrían darse complicaciones en la CGC para la emisión de este documento.

Incluso entre los argumentos de Cordón destacó que en la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) este requisito fue eliminado, considerando prudente que esta postuladora haga lo mismo.

En la comisión del TSE, el finiquito quedó fuera por decisión de unánime de la comisión, pero fue una sugerencia hecha por los comisionados electos por el Cang.

Respaldan requisito

Por otro lado, un grupo de comisionados no está de acuerdo en excluir este requerimiento, debido a que la ley específica del MP contempla este requisito, según lo expuesto por Henry Arriaga, decano de la USAC que también integra la postuladora del TSE.

“Esto se vio reflejada en la postuladora del TSE donde esto no lo solicitamos, en lo personal creo que no debemos solicitarlo; pero acá estamos eligiendo para MP, acá estamos bien limitados de manos porque hay una ley específica, creo que deberíamos mantener este inciso”, dijo Arriaga.

Henry Arriaga, decano de la USAC, estima que el finiquito no puede ser excluido de este proceso. Fotografía: Prensa Libre (Paula Carranza).

De la misma manera opinó Pablo Maldonado, decano de la Universidad del Istmo. “Hablamos de un documento que tiene que emanar la CGC, yo considero que no estamos facultados para eliminar el requisito, está en la ley vigente, es aplicable y debemos mantenerlo”.

Es necesario

El presidente de la comisión, Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también considera necesario mantener este requisito.

“Yo entiendo el control de convencionalidad, pero que oportuno ponerlo en un caso en particular, pero a todos los guatemaltecos se les exige finiquito. Para mí hay un interés común sobre el particular”, enfatizó el presidente.

Lucero añadió: “Usted podría votar por alguien cuestionado, corrupto o con cuentas pendientes con el Estado. Lo vamos a saber con la CGC, que vela precisamente por los ingresos y egresos del Estado, que vela porque los funcionarios tengan finiquito”.

Este tema generó un debate amplio, pero al momento de la votación para excluir lo relacionado con el finiquito solo hubo seis votos a favor, ahora los comisionados evalúan si es necesaria otra votación para aceptar el texto propuesto originalmente.

*Información en desarrollo