Postuladora comienza renovación del MP y prevé elaborar nómina de seis candidatos a fiscal general el 20 de abril

La Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue el escenario donde comenzó la renovación del Ministerio Público (MP), proceso a cargo de una comisión de postulación que prevé elaborar la nómina de candidatos a fiscal general el próximo 20 de abril.

Los comisionados no fueron puntuales para la primera sesión de trabajo, al no cumplir con la cita que era este 9 de febrero a las 15 horas, pero comenzó a pocos minutos de las 16 horas.

A eso se suman retrasos de Comunicación y Protocolo del Organismo Judicial (OJ), que impidieron el ingreso de la prensa y observadores a la Sala de Vistas para la hora acordada para la primera sesión de trabajo.

El magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente de la comisión de postulación y presidente en funciones de la CSJ, afirmó que buscan hacer un trabajo objetivo y transparente para la renovación del MP.

“Actuaremos con plena objetividad al momento de evaluar a los candidatos, para verificar la información que presente cada postulante. Nuestro objetivo es seleccionar a los profesionales con más alto perfil que debemos presentar al presidente”, dijo Lucero.

El trabajo final de la postuladora es elaborar una lista de seis candidatos para el cargo de fiscal general, nómina que será entregada al presidente Bernardo Arévalo quien deberá nombrar al nuevo fiscal general del período 2026-2030.

“Para que (Dios) nos ilumine en esta gran responsabilidad que tenemos para el pueblo de Guatemala, que es seleccionar los perfiles para fiscal general y jefe del MP, que el señor nos ilumine”, reafirmó Lucero.

El cronograma propuesto por la comisión estima como fecha crucial el lunes 20 de abril, en la que estiman elaborar la nómina de los seis candidatos para dirigir el MP.

Primer pulso

La comisión confirmó de manera unánime la Sala de Vistas de la CSJ como sede, pero la elección de secretario titular y suplente provocó una división entre los comisionados, lo que hasta ahora evidenciaría dos bandos.

Un grupo se mostró a favor de Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien reunió ocho votos.

El segundo grupo respaldó a Luis Roberto Aragón, decano de la Universidad San Pablo, quien logró reunir siete votos, pero para las decisiones la comisión necesita al menos 10 votos.

Finalmente, Gámez fue electa secretaria titular de la comisión, mientras que Aragón será el suplente, y ambos tendrán que evacuar las distintas acciones que reciba la postuladora a lo largo de su duración.

Pero la división que mostraron los comisionados dejó claro, que al menos para esta primera reunión de trabajo, existen dos bandos definidos, que podrían fluctuar a medida que se discutan otros temas.

A favor de Gámez

Luis Lepe, Universidad Regional Nery Alneu, Universidad Mesoamericana Pablo Maldonado, Universidad del Itsmo Julio Cordón, Universidad Rafael Landívar Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del Cang Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Cang Luis Ruano, Universidad Mariano Gálvez Mario García, Universidad Rural

A favor de Aragón