Comisión de Postulación arranca sesiones para integrar nómina de donde saldrá el relevo de Consuelo Porras

La Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de seis candidatos a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) inició este lunes su primera sesión de trabajo, con lo cual arranca formalmente el proceso para designar a quien sustituirá a María Consuelo Porras Argueta.

La comisión es presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y está conformada por magistrados de Corte de Apelaciones, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y los decanos de las facultades de Derecho del país, conforme a lo establecido en el artículo 251 de la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación.

En esta fase inicial, los comisionados deberán aprobar la tabla de gradación, el cronograma de actividades y los criterios de evaluación que se aplicarán a los aspirantes. Posteriormente, se abrirá la convocatoria pública para la recepción de expedientes.

El cambio

El proceso cobra relevancia porque el mandato de la actual fiscal general, Consuelo Porras, concluye el 17 de mayo del 2026. Porras asumió el cargo el 17 de mayo del 2018, designada por el entonces presidente Jimmy Morales.

En el 2022 logró un segundo periodo consecutivo, luego de que su nombre fuera incluido en la nómina final tras un proceso que fue objeto de recursos legales y debate público. El entonces presidente Alejandro Giammattei la designó nuevamente para el periodo 2022–2026, con lo cual se convirtió en la primera fiscal general en ser reelecta de forma inmediata desde la creación del Ministerio Público como ente autónomo.

Su gestión ha estado marcada por cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales, así como por decisiones que han impactado investigaciones de alto perfil.

La Fiscal General, Consuelo Porras, concluye su periodo el 17 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los últimos

En los últimos años, el Ministerio Público ha estado dirigido por:

• Amílcar Velásquez Zárate (2010, interino): asumió tras la destitución de Conrado Reyes por resolución de la Corte de Constitucionalidad, en un periodo de transición institucional.

• Claudia Paz y Paz Bailey (2010–2014): impulsó procesos contra estructuras del crimen organizado y casos de derechos humanos, incluido el juicio por genocidio.

• Thelma Aldana Hernández (2014–2018): lideró investigaciones anticorrupción en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

• María Consuelo Porras Argueta (2018–2026): designada para dos periodos consecutivos, cuyo mandato concluye en mayo próximo.

Claudia Paz y Paz fue la primera mujer Fiscal General en Guatemala y actualmente reside en México. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El proceso

La Comisión de Postulación deberá recibir, revisar y evaluar los expedientes de quienes aspiren al cargo. Entre los requisitos constitucionales figuran: ser guatemalteco de origen, abogado y notario colegiado activo, mayor de 40 años y de reconocida honorabilidad, además de cumplir las mismas calidades exigidas para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La comisión aplicará una tabla de gradación que pondera formación académica, experiencia profesional, proyección humana y ética. Durante el proceso también podrán presentarse tachas o señalamientos contra aspirantes, los cuales deberán resolverse antes de integrar la nómina definitiva.

Una vez concluida la evaluación, la comisión deberá remitir al presidente de la República una lista de seis candidatos. El mandatario tendrá la facultad de elegir y nombrar al próximo Fiscal General para el periodo 2026–2030.

La designación deberá concretarse antes del 17 de mayo del 2026, fecha en que finaliza el mandato de la actual titular del Ministerio Público.