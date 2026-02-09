Comisión de Postulación arranca sesiones para integrar nómina de donde saldrá el relevo de Consuelo Porras

política

Comisión de Postulación arranca sesiones para integrar nómina de donde saldrá el relevo de Consuelo Porras

El cambio en el Ministerio Público entra en fase decisiva, dado que la comisión integrará la nómina que definirá al próximo Fiscal General.

|

time-clock

Este 14 de abril, se llevo a cabo el cambio de presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC). Leyla Lemus asumi la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) en el ltimo ao del periodo para el cual fueron electos. La actividad se realizo en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscal General, Consuelo Porras, en pocas semanas dejará el cargo y busca ser magistrada de la CC. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de seis candidatos a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) inició este lunes su primera sesión de trabajo, con lo cual arranca formalmente el proceso para designar a quien sustituirá a María Consuelo Porras Argueta.

La comisión es presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y está conformada por magistrados de Corte de Apelaciones, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y los decanos de las facultades de Derecho del país, conforme a lo establecido en el artículo 251 de la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación.

En esta fase inicial, los comisionados deberán aprobar la tabla de gradación, el cronograma de actividades y los criterios de evaluación que se aplicarán a los aspirantes. Posteriormente, se abrirá la convocatoria pública para la recepción de expedientes.

LECTURAS RELACIONADAS

EE. UU.: "No vamos a tolerar que haya contaminación de narcos, de criminales, o asociados con esas personas —en elecciones de segundo grado—"

chevron-right
Guatemala's Attorney General Maria Consuelo Porras speaks during the launch of a digital platform called "Zero Crime" to promote reporting among the population at the Public Prosecutor's Office headquarters in Guatemala City on November 26, 2024. (Photo by JOHAN ORDONEZ / AFP)

Elección de fiscal general: comienza proceso para relevar a Consuelo Porras y lo que sigue

chevron-right

El cambio

El proceso cobra relevancia porque el mandato de la actual fiscal general, Consuelo Porras, concluye el 17 de mayo del 2026. Porras asumió el cargo el 17 de mayo del 2018, designada por el entonces presidente Jimmy Morales.

En el 2022 logró un segundo periodo consecutivo, luego de que su nombre fuera incluido en la nómina final tras un proceso que fue objeto de recursos legales y debate público. El entonces presidente Alejandro Giammattei la designó nuevamente para el periodo 2022–2026, con lo cual se convirtió en la primera fiscal general en ser reelecta de forma inmediata desde la creación del Ministerio Público como ente autónomo.

Su gestión ha estado marcada por cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales, así como por decisiones que han impactado investigaciones de alto perfil.

La Fiscal General, Consuelo Porras, concluye su periodo el 17 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los últimos

En los últimos años, el Ministerio Público ha estado dirigido por:

• Amílcar Velásquez Zárate (2010, interino): asumió tras la destitución de Conrado Reyes por resolución de la Corte de Constitucionalidad, en un periodo de transición institucional.
• Claudia Paz y Paz Bailey (2010–2014): impulsó procesos contra estructuras del crimen organizado y casos de derechos humanos, incluido el juicio por genocidio.
• Thelma Aldana Hernández (2014–2018): lideró investigaciones anticorrupción en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
• María Consuelo Porras Argueta (2018–2026): designada para dos periodos consecutivos, cuyo mandato concluye en mayo próximo.

Claudia Paz y Paz fue la primera mujer Fiscal General en Guatemala y actualmente reside en México. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El proceso

La Comisión de Postulación deberá recibir, revisar y evaluar los expedientes de quienes aspiren al cargo. Entre los requisitos constitucionales figuran: ser guatemalteco de origen, abogado y notario colegiado activo, mayor de 40 años y de reconocida honorabilidad, además de cumplir las mismas calidades exigidas para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La comisión aplicará una tabla de gradación que pondera formación académica, experiencia profesional, proyección humana y ética. Durante el proceso también podrán presentarse tachas o señalamientos contra aspirantes, los cuales deberán resolverse antes de integrar la nómina definitiva.

Una vez concluida la evaluación, la comisión deberá remitir al presidente de la República una lista de seis candidatos. El mandatario tendrá la facultad de elegir y nombrar al próximo Fiscal General para el periodo 2026–2030.

La designación deberá concretarse antes del 17 de mayo del 2026, fecha en que finaliza el mandato de la actual titular del Ministerio Público.

ESCRITO POR:

Edwin Pitán

Periodista de Prensa Libre y Guatevisión desde hace 14 años. Especializado en radio, prensa y televisión. Periodista del año de Prensa Libre en 2018. Productor de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión.

Lee más artículos de Edwin Pitán

ARCHIVADO EN:

Candidatos a Fiscal General Consuelo Porras Corrupción Corrupción en Guatemala Elecciones de segundo grado Elecciones de segundo grado en Guatemala Fiscal general de Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS