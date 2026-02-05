EE. UU.: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcos, de criminales, o asociados con esas personas —en elecciones de segundo grado—”

John M. Barrett asumió como encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala el mes pasado y, en una entrevista con Prensa Libre, comenta las prioridades para frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico, desde el punto de vista de la agenda America First.

Además, destaca como prioridad detener la “influencia maligna” de China en el comercio, y hace ver que EE. UU. no tolerará la penetración del crimen organizado en los procesos de postulación para cargos de las instituciones de Guatemala.

¿Cuáles son las grandes prioridades de EE. UU. con Guatemala en esta nueva etapa, con su llegada?

Primero, quiero mencionar que algunos en la embajada saben que este es mi segundo destino diplomático, en Guatemala es un gran privilegio de estar aquí, de vuelta a su país representando al presidente Trump y la agenda America First.

Ahora, bajo el America First hay unas prioridades muy específicas, empezando con continuar y avanzando en los éxitos con el presidente Arévalo en detener la inmigración ilegal. Hemos hecho un gran avance y vamos a sostener esos avances de detener totalmente y parar la inmigración ilegal.

Otra prioridad es combatir el narcotráfico, el crimen organizado y narcoterrorismo, delincuencia que impacta a Guatemala, porque estos asuntos negativos aquí tienen un impacto negativo en los Estados Unidos.

Por tercera prioridad, hay algo muy positivo que podemos trabajar juntos aquí en Guatemala y también donde hemos tenido mucho éxito, es en las relaciones comerciales, por ejemplo, Guatemala tiene un sector privado más fuerte de la región, más grande, las empresas más importantes, y con esto vienen niveles de innovación, creatividad y buenos empleos. Entonces, vamos a trabajar con ese sector para aumentar el comercio bilateral.

Hay un elemento asociado con la parte comercial, y esta es otra prioridad importante, y es combatir la influencia maligna de China. Ahora la inversión china muchas veces está asociada con complicaciones y mi trabajo aquí en Guatemala bajo también las instrucciones del presidente Trump y de America First es combatir esa influencia maligna. También tengo una perspectiva personal sabiendo las amenazas que vienen con la inversión china.

¿Cambiará la percepción y el apoyo que la Embajada ha manifestado al actual gobierno de Guatemala?

Vamos a continuar trabajando con el Gobierno de Guatemala. Hemos tenido avances con el Gobierno de Arévalo y vamos a continuar con ese trabajo en todas las prioridades que mencioné.

Hemos tenido avances con este gobierno y tener una relación es importante porque tener una Guatemala, por ejemplo, que es institucionalmente fuerte y sólida va a ser siempre un mejor socio para los Estados Unidos.

¿Para combatir el narcotráfico qué hace falta?

Ayer específicamente estuve en el Puerto Santo Tomás, donde vi con mis propios ojos este trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo que no solamente es bilateral, sino también requiere el compromiso y la colaboración de varias agencias del gobierno, no solamente del lado de Guatemala, pero del lado de nosotros los Estados Unidos. Allí por ejemplo hicimos un proyecto para poner tecnología en los puertos para detectar todo tipo de droga y contrabando.

Y algo que no es tanto -de- tecnología, pero algunas veces es mejor que cualquier tecnología y mejor que cualquier humano: pusimos perros K-9 que han tenido éxito aquí justamente en Guatemala hace poco en el Puerto Quetzal, con una incautación muy importante, y vamos a tener ahora esta capacidad importante con los perros que pusimos en el puerto, justamente ayer.

En el campo de la Geopolítica, está clara la posición de EE. UU. sobre los acercamientos de China en Latinoamérica y Centroamérica, ¿cuál es el diálogo que se tiene con Guatemala en este sentido?

Yo he tenido una experiencia en el hemisferio viendo las amenazas que China presenta. Puede ser mi trabajo en Brasil, donde han invadido tecnología de esa nación y también en Perú, donde tiene un puerto que no es una concesión, ellos son dueños de un puerto Chancay, que es enorme y tiene sus propias amenazas.

Obviamente mi experiencia en Panamá, donde vi los caminos que los chinos están poniendo en ese país, pero siempre especialmente en Panamá hemos tenido un gran éxito combatiendo esta influencia maligna.

Con esta experiencia estoy muy de cerca de las amenazas, y aquí en Guatemala hay un país, por ejemplo, que todavía reconoce a Taiwán, este es el país más grande del mundo que tiene este privilegio de continuar reconociendo Taiwán, y vamos a trabajar juntos con el sector privado. Esta embajada tiene muy buena relación con ellos y con el gobierno también para estar muy seguro de que las empresas vienen a Guatemala y que llevan innovación, buen empleo y que llevan creatividad y no con los problemas muchas veces asociados con la inversión china, y este tipo de inversión viene de las empresas de los Estados Unidos.

Suena como que inversionistas extranjeros que quieran invertir en Guatemala podrían no hacerlo si ven influencia China, ¿es así?

Las empresas que realmente entienden la amenaza, sí es correcto, porque hay varios casos, varios ejemplos que mencioné, donde la inversión china viene con sobrecosto, viene con falta de transparencia, por ejemplo. Entonces, yo creo y los Estados Unidos cree que siempre hay una alternativa que no solamente es alternativa, es algo mejor, y estamos aquí en esta embajada con el Departamento de Comercio, con mis colegas de Asuntos Económicos para estar muy seguro de que las alternativas están en la mesa y Guatemala tiene opción de escoger.

Yo tengo la confianza de que siempre va a escoger la innovación, la alta tecnología y los valores compartidos que viene con la inversión de los Estados Unidos.

En la política comercial, recientemente se retiró el arancel del 10% a productos guatemaltecos, pero quedaron afectados muchos vegetales, ¿qué pasará con ellos, o de qué depende para que también reciban el beneficio pronto?

Con el acuerdo de la semana pasada que fue firmado en Washington, con representantes del sector privado y con representantes del Gobierno de Guatemala, firmaron un acuerdo que es muy importante porque solo hay cuatro países en el hemisferio que han firmado, que han llegado hasta el nivel con mi gobierno de tener el privilegio de tener cero aranceles para la gran mayoría de las exportaciones,

Gracias a este acuerdo tiene acceso con cero aranceles a los Estados Unidos.

Ahora, este no solamente es un gran logro, sino que establece una plataforma para crecer aún más, porque ahora Guatemala en esta posición de privilegio va a tener la oportunidad de continuar creciendo y expandiendo ese comercio bilateral.

Guatemala está en medio de procesos para renovar los altos cargos en instituciones fundamentales, electorales y de justicia. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos acerca de estas elecciones?

Hay un proceso ahora que es bien complejo. Tengo entendido que todos los procesos están pasando al mismo tiempo por primera vez en muchos años, y estamos muy conscientes de las consecuencias y lo crucial de ese proceso.

Es un proceso guatemalteco, que tiene sus normas, sus leyes, sus reglas, y vamos a respetar este proceso.

Ahora, como una relación bilateral importante, crucial y Guatemala como un socio muy importante para los Estados Unidos, no vamos a tolerar que esos procesos, que son basados en reglas importantes y en el estado de Derecho, no vamos a tolerar que haya contaminación de narcos, de criminales o gente asociada con esas personas, y ni menos que esas personas vayan a tener un lugar, una presencia de relevancia en estas posiciones tan importantes para la institucionalidad de nuestro socio aquí en América Latina. Y este está totalmente alineado con nuestro enfoque en América First.

¿Esta posición también se aplicaría al proceso electoral del próximo año?

Claro, yo sé que este proceso que está llevando a cabo ahora va a tener un impacto en las elecciones del 2027, y como lo digo, lo importante es que Guatemala siga sus procesos bajo estado de Derecho, bajo la ley y estamos aquí para observar este proceso, pero también cuando hay evidencia de que ahí hay una contaminación de factores criminales, la relación bilateral no puede tolerar eso, y Guatemala no puede tolerarlo.