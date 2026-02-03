CC deja en manos de salas de apelaciones los amparos por votaciones del Cang

La Corte de Constitucionalidad (CC) no entró a conocer los amparos que cuestionan las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), y los trasladó a las salas de apelaciones, que tienen la competencia para resolver cuestionamientos contra decisiones de esa gremial.

El análisis de los amparos llegó al pleno constitucional 24 horas antes de que el Cang celebre sus elecciones, en las que se definirá a un magistrado titular y a un suplente para la nueva integración de la CC.

Las acciones legales señalan que el Cang incluyó en la convocatoria a profesionales afines agremiados al colegio, cuando, según los documentos presentados por los interponentes de los amparos, solo deben participar abogados.

Ese mismo criterio fue adoptado por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo el 2 de febrero, al otorgar un amparo provisional que ordena al Cang modificar el llamado a la elección y excluir a los profesionales de las ciencias afines -sociología, politología, entre otros-.

La junta directiva del Cang recurrió la orden de la Sala Sexta para pedir que se aclare los alcances de la resolución.

El pleno que conoció el amparo, sin dictar alguna medida en prevención, se integró por los titulares Dina Ochoa, Roberto Molina Barreta, Héctor Pérez Aguilera, Leyla Lemus y y la suplente Claudia Paniagua.