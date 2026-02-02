Estos son los aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el Cang, en medio de acciones legales

La ruta hacia la elección de magistrados constitucionales por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) avanza entre cuestionamientos legales que buscan excluir a un grupo específico de votantes.

La Corte de Constitucionalidad (CC) y una sala de Apelaciones conocen amparos contra la convocatoria del Cang para elegir a un magistrado titular y un suplente para ese tribunal, proceso previsto para el próximo 4 de febrero.

Los demandantes alegan que el llamado a votación incluye a profesionales de ciencias afines agremiados en el Cang, como politólogos, sociólogos e internacionalistas, entre otros, lo que consideran improcedente.

Este domingo 1 de febrero se conoció de una denuncia penal del abogado Raúl Falla, contra la presidenta de la CC, Leyla Lemus, por no convocar al pleno a fin de conocer uno de los amparos para limitar la participación de votantes.

A criterio de Falla no se puede “permitir que profesionales que no son abogados” participen en la designación de magistrados constitucionales.

Un comunicado del Cang, divulgado el pasado 31 de enero, señala que "los agremiados de profesiones afines han participado en todos los eventos electorales" en los que se ha elegido titular y suplente para la CC, "incluyendo el proceso en el que resultaron electos los actuales magistrados".

La referida agrupación de profesionales del derecho y carreras afines cuenta con cerca de 50 mil agremiados, aunque la cifra varía con los procesos de incorporación, retiro o fallecimiento. Se le pidió un detalle de sus afiliados por carrera, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.

En las votaciones del pasado 13 de enero, más de 18 mil colegiados participaron para elegir a los representantes del Cang en la comisión de postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La participación ha mostrado aumentos notables en las últimas elecciones internas de Junta Directiva y Tribunal de Honor. En el 2023 votaron más de 11 mil, y en el 2025 fueron más de 19 mil. El interés por ocupar magistraturas a través de este proceso también ha ido en aumento.

Relevancia de la elección

“Vemos con mucha satisfacción la participación histórica, de acuerdo con nuestros registros de monitoreo”, expresó Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible.

Según Lorenzo, actualmente existen varias opciones para elegir a los postulantes más aptos para integrar la CC.

El incremento de aspirantes representa un reto logístico para el desarrollo del proceso electoral y, al mismo tiempo, exige a los votantes mayor preparación para conocer a fondo cada propuesta.

Al momento de postularse, los candidatos se presentaron como opciones “independientes”, es decir, sin respaldo de agrupaciones políticas. “La gran diversidad puede ser estratégica para captar el voto”, añadió Lorenzo.

El Cang es uno de los cinco órganos que designan magistrados para integrar la CC. Los otros nombramientos recaen en los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. El quinto se define por el Consejo Superior Universitario.

A continuación, la lista de los candidatos según el orden en el que se inscribieron y datos básicos publicados por el Cang: