OEA alerta por exclusión de votantes en el CANG y falta de entrevistas públicas en el TSE

La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Guatemala advirtió que los procesos de elección de autoridades de segundo grado que coinciden en el 2026 representan un punto de inflexión para el Estado de Derecho y requieren reglas claras, públicas y transparentes que garanticen su legitimidad.

Durante su informe ante el Consejo Permanente, Carlos Ayala Corao, jefe de la misión, explicó que el acompañamiento permitió identificar riesgos concretos en el desarrollo de estos procesos.

La Misión Especial de la OEA visitó el país en noviembre del 2025, ocasión en la que sostuvo reuniones con distintos actores institucionales. A partir de ese trabajo se elaboró un informe preliminar al secretario general, Albert Ramdin. En ese contexto, se han emitido 11 pronunciamientos públicos, el último divulgado la noche anterior.

Tras lo expuesto por Ayala Corao, 19 países se pronunciaron respaldando sus observaciones y recomendaciones sobre los procesos institucionales en Guatemala.

“La misión ha identificado riesgos concretos asociados a cronogramas que excluyen fases sustantivas de evaluación pública, procedimientos que restringen la publicidad efectiva y el escrutinio ciudadano, y la utilización de instrumentos de evaluación como la tabla de gradación sin parámetros suficientes”, indicó.

Falta de entrevistas públicas en el TSE

En relación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de la misión expresó preocupación por la exclusión de entrevistas públicas en la integración de la nómina de candidaturas, al considerar que esta decisión limita la transparencia y la evaluación pública de las personas aspirantes.

“La exclusión de entrevistas públicas en el proceso de integración de la nómina de candidaturas al Tribunal Supremo Electoral restringe la transparencia del proceso, la igualdad de oportunidades entre aspirantes, su evaluación pública y la posibilidad de una auditoría social informada”, afirmó.

Ayala Corao también se refirió también a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su rol como ente elector en distintos procesos de postulación, y señaló la falta de regularización y renovación oportuna de su Consejo Superior Universitario (CSU).

“La misión ha observado con preocupación la falta de regularización y renovación oportuna de su Consejo Superior Universitario, el vencimiento de mandatos y la exclusión de autoridades válidamente electas, circunstancias que afectan la legalidad y representatividad de este órgano elector, con consecuencias que comprometen la certeza jurídica”, explicó.

De forma específica, la misión expresó su inquietud por el incumplimiento de un fallo judicial. “La misión expresa especial preocupación por la falta de ejecución efectiva de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 13 de febrero del 2025, que ordenó la inmediata convocatoria y renovación de los integrantes de ese Consejo Superior Universitario”, puntualizó.

El jefe de la misión también aludió a un entorno de presión que afecta a las personas aspirantes y a las comisiones de postulación en Guatemala.

“La misión ha constatado un clima persistente de temor entre aspirantes a cargos, integrantes de comisiones de postulación, operadores de justicia, académicos y defensores de derechos humanos, por el uso de procesos de criminalización, campañas de estigmatización, acoso judicial o ataques en entornos digitales”, expresó.

Agregó que este contexto ha actuado como un factor disuasivo para la participación de candidaturas idóneas y ha afectado la diversidad y calidad de las autoridades electas.

CANG: modificación del padrón vulnera derechos

En cuanto al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Ayala Corao advirtió que modificar el padrón electoral en la fase final del proceso vulnera derechos fundamentales y debilita la confianza ciudadana.

“Aún más preocupante es el reciente amparo provisional otorgado, la semana pasada, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, a pocas horas de la elección del CANG, que ordena excluir del padrón a los profesionales afines, pese a que estos se encuentran legalmente colegiados y han participado históricamente en los procesos internos”, afirmó.

“Modificar en la fase final de un proceso electoral quiénes pueden ejercer el derecho al voto no solo afecta el derecho de asociación, sino que vulnera los principios de seguridad jurídica e igualdad, y debilita la confianza”, añadió.

Ayala Corao indicó que, como parte del acompañamiento, la misión de la OEA tiene previstas cuatro visitas adicionales antes de las elecciones.

Guatemala valora el respaldo internacional

Seguidamente, Claudia Escobar, en representación de Guatemala, agradeció el acompañamiento de la OEA y subrayó que los procesos de designación de autoridades previstos para este año son determinantes para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

“Nos estamos jugando, como país, la democracia”, recordó Escobar, al citar al presidente Bernardo Arévalo.

“El acompañamiento de la OEA es muy importante para promover el cumplimiento de plazos y procedimientos, contribuir a la previsibilidad institucional, denunciar anomalías y respaldar buenas prácticas”, afirmó Escobar.

Claudia Escobar y representantes de 19 países respaldan la labor de la Misión Especial de la OEA para fortalecer las instituciones democráticas en Guatemala. (Foto Prensa Libre: imagen de archivo como referencia, cortesía OEA)

Comunidad internacional respalda el seguimiento

Durante la sesión del Consejo Permanente, 19 países miembros se pronunciaron sobre la labor de la Misión Especial encabezada por Ayala Corao.

Las delegaciones destacaron el acompañamiento técnico y en terreno, el seguimiento a los procesos de elección de autoridades de alto nivel en el 2026, y la necesidad de mantener la independencia institucional y el respeto al marco constitucional guatemalteco.

Los representantes coincidieron en que Guatemala atraviesa un momento crucial para su democracia, con elecciones previstas para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, del fiscal general, del contralor y de miembros del Consejo Superior Universitario de la USAC.

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Belice destacaron la función preventiva de la misión como mecanismo de alerta temprana y diplomacia preventiva.

Canadá, México, Costa Rica, Perú y España resaltaron la importancia de que las elecciones se realicen con transparencia, legalidad, idoneidad y respeto a los plazos constitucionales.

Colombia y República Dominicana valoraron la amplitud del acompañamiento y la inclusión de sectores diversos.

Italia y Francia recordaron que la confianza ciudadana y la estabilidad institucional dependen del rigor de los procesos de elección, y que la misión regresará en febrero del 2026 para dar seguimiento a sus recomendaciones.

