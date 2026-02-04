Cang modifica convocatoria para elección de magistrados de la CC tras orden de Sala que excluye a profesionales afines

Las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) se celebran este miércoles 4 de febrero, tras una acción legal que excluye a profesionales de ciencias afines y permite votar únicamente a los abogados agremiados.

El Cang publicó en el Diario de Centro América la orden emitida por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se modifica la convocatoria para las votaciones previstas para este miércoles.

Los abogados eligen en las urnas al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Las elecciones comenzaron a las 8 horas y al final de la tarde podrían conocerse los resultados.

El martes 3 de febrero, Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Cang, afirmó que un recurso de aclaración presentado ante la Sala fue rechazado, lo que dejó un escenario complejo para el Cang en este proceso electoral.

Esto ocurre luego del amparo emitido por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, la cual, al analizar el caso, emitió un fallo provisional a favor del abogado Diego Sagastume Vidaurre.

Operativos de la PMT

La Policía Municipal de Tránsito informó sobre un operativo para regular la circulación en el sector del parque Erick Barrondo, zona 7, por la elección de magistrados. Agentes mantienen el ordenamiento vial ante un posible incremento de afluencia vehicular.

También se desplegó un operativo para agilizar la movilidad en el Club La Aurora, zona 13, que funcionará como centro de votación.

El @CangGuatemala publicó este 4 de febrero la modificación a la convocatoria de sus elecciones en la que cumplen con la orden de la Sala Sexta Administrativa, en la que tres magistrados excluyeron a más de 7 mil profesionales afines de las elecciones para CC. pic.twitter.com/y6CdcRWp1W — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 4, 2026

