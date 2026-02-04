Cang modifica convocatoria para elección de magistrados de la CC tras orden de Sala que excluye a profesionales afines

Cang modifica convocatoria para elección de magistrados de la CC tras orden de Sala que excluye a profesionales afines

Cang elige magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad.

ELECCIONES CANG

La Junta Directiva y el Tribunal Electoral del Cang preside el acto de apertura para la elección de un magistrado titular y un magistrado suplente para la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta en X del Cang)

Las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) se celebran este miércoles 4 de febrero, tras una acción legal que excluye a profesionales de ciencias afines y permite votar únicamente a los abogados agremiados.

El Cang publicó en el Diario de Centro América la orden emitida por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se modifica la convocatoria para las votaciones previstas para este miércoles.

Los abogados eligen en las urnas al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Las elecciones comenzaron a las 8 horas y al final de la tarde podrían conocerse los resultados.

El martes 3 de febrero, Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Cang, afirmó que un recurso de aclaración presentado ante la Sala fue rechazado, lo que dejó un escenario complejo para el Cang en este proceso electoral.

Esto ocurre luego del amparo emitido por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, la cual, al analizar el caso, emitió un fallo provisional a favor del abogado Diego Sagastume Vidaurre.

Operativos de la PMT

La Policía Municipal de Tránsito informó sobre un operativo para regular la circulación en el sector del parque Erick Barrondo, zona 7, por la elección de magistrados. Agentes mantienen el ordenamiento vial ante un posible incremento de afluencia vehicular.

También se desplegó un operativo para agilizar la movilidad en el Club La Aurora, zona 13, que funcionará como centro de votación.

Para leer más: Renovación de la CC: Sala deja fuera de las elecciones del Cang a los profesionales afines

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Colegio de abogados Corte de Constitucionalidad Elección del CANG Elecciones de segundo grado 
