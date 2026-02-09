Carlos Rodimiro Lucero continúa al frente de la Comisión de Postulación para fiscal del MP, tras no elegirse presidente del OJ

Este lunes 9 de febrero se desarrollaría el pleno extraordinario de magistrados para tratar la elección de presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



Sin embargo, una fuente informó que fue suspendido, ya que no se integró el pleno por la ausencia del magistrado Carlos Ramiro Contreras, quien, según se indicó, se encuentra fuera del país.



La licencia otorgada por el pleno abarca hasta el viernes 13 de febrero.



Ante la no elección del presidente del OJ y de la CSJ, el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz continúa como presidente interino.





No es la primera vez que los magistrados no integran el pleno: el 4 de febrero, la CSJ también informó de la suspensión del pleno extraordinario en el que se pretendía elegir al presidente de ese organismo de Estado.



La CSJ, uno de los tres poderes del Estado de Guatemala, debió elegir a su presidente, quien debió asumir el cargo desde octubre del 2025.



El 3 de febrero, el pleno del Congreso juramentó a los 15 comisionados de la postuladora del Ministerio Público (MP). Entre los integrantes de la comisión se encuentra el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente en funciones de la CSJ, quien también preside la comisión de postulación.

Para las 15 horas de este 9 de febrero está planificada la primera reunión de la comisión, en la Sala de Vistas del OJ, donde los integrantes podrían definir cómo quedará la tabla de gradación para los profesionales interesados en postularse para dirigir el MP.

