El Consejo Superior Universitario de la Usac tiene 14 candidatos para elegir magistrados titular y suplente para la nueva CC

La Universidad de San Carlos (Usac) finalizó la recepción de expedientes de candidatos a magistrados para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC). En total se presentaron 14 profesionales, entre ellos altas autoridades del sector justicia.

La elección está programada para el 16 de febrero, según la convocatoria publicada por el Consejo Superior Universitario (CSU). Sin embargo, no se detalló la hora ni lugar de la sesión.

El CSU es la máxima autoridad de la Usac y está integrada por 41 consejeros, entre ellos el rector, decanos, docentes, egresados y estudiantes, quienes tienen voz y voto para la designación de cargos para la nueva CC.

La USAC tiene que nombrar a un magistrado titular y a un suplente para la novena magistratura constitucional, que debe comenzar en abril de este año para un nuevo periodo de cinco años.

Para cumplir con este proceso de transición constitucional, el CSU habilitó la recepción de expedientes para abogados interesados este 5 y 6 de febrero, reuniendo a 14 profesionales interesados en las magistraturas.

En la designación de magistrados de la CC del 2021, la Usac estaba a cargo del rector Murphy Paiz, quien buscó hacer el proceso transparente y adaptarlo a algunas de las etapas que marca la Ley de Comisiones de Postulación.

Ahora con la Usac a cargo del rector Walter Mazariegos, se desconocen detalles del proceso de selección que tendrá el CSU para la designación.

Del sector justicia

Entre los candidatos que presentaron su expediente figura Leyla Lemus, presidenta de la CC y María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).

Las dos profesionales ocupan puestos de alta jerarquía en el sistema de justicia, a los que llegaron por designación directa de Alejandro Giammattei, presidente para el periodo 2020-2024.

Lemus fue nombrada por el Organismo Ejecutivo en el 2021, mientras que Porras fue reelecta por Giammattei en el 2022. Porras llegó al MP en el 2018 por nombramiento del presidente Jimmy Morales, que gobernó del 2016 al 2020 .

En declaraciones a Guatemala Visible, Lemus se refirió a su candidatura. Lo hago “Por el amor que le tengo a la universidad, por eso lo hice por la universidad, y también por el respeto que le tengo a la CC, por el trabajo que he desarrollado creo que tengo las condiciones”.

Por otro lado, Porras dijo tener la experiencia en el sector y rechazó comentarios que sugieren que solo busca inmunidad o que se postula a la Usac por posible cercanía con el rector Mazariegos. El MP ha recibido denuncias por el aparente fraude en su ascenso como rector.

“Yo siempre actúo de forma autónoma e independiente, no hay ningún conflicto de interés en cuanto que, ustedes han sido testigos de la transparencia y legalidad que siempre han imperado”, dijo Porras.

Escenario complejo

Para Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Projusticia, la presentación de expedientes de las dos funcionarias de justicia podría incidir en la futura decisión de los consejeros del CSU.

Lemus se postuló para la magistratura titular, mientras que Porras lo hizo para titular y suplente, preferentemente la titular, según sus declaraciones.

“Falta bastante de acá al 14 de marzo, cuando deben de ser nombrados, para esa fecha el Congreso ya tiene que tener las cartas de los entes lectores, informando las decisiones”, explicó Ibarra.

La presentación de los dos perfiles hacen que la analista no tenga un escenario certero, debido a que los dos nombres pueden hacer eco en los procesos de consensos.

“Cualquier cambio puede ocurrir. Lemus busca solo la titular y Consuelo, ambas, ahora muchos consideran que podría ser esa dupla, Lemus titular y Consuelo, suplente, pero cualquier cosa podría pasar”. Esta mañana se buscó la postura de las dos funcionarias ante estas lecturas, pero hasta ahora no se han tenido respuestas.

Acciones

Tras ser oficial la candidatura de la Fiscal General para la nueva CC, algunos políticos han accionado legalmente contra el CSU, considerando que existen aspectos que deben ser aclarados antes de una elección de este tipo.

El oficialista, David Illescas, informó en sus redes sociales que presentó una denuncia contra el CSU. “Pese a tener el cargo vencido y en varios casos contar ya con sustitutos electos, se han prolongado indebidamente en sus funciones y continúan tomando decisiones de alto impacto para el país y la USAC”.

Tiempo después, el diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó una acción de amparo que busca obligar a la renovación del consejo previo a las elecciones.

Estas acciones se suman a otras que ya se habían presentado desde el momento que el CSU hizo pública su convocatoria, de las que hasta no se han emitido resoluciones para aclarar el panorama para la elección constitucional dentro de la USAC.

Otros perfiles

Entre los expedientes también figura la candidatura de María de los Ángeles Araujo Bohr, quien fue magistrada suplente de la CC de 2011 a 2021, siendo electa por el pleno del Congreso.

Para la exfuncionaria, es necesario reencauzar el sentido de la CC. “La Corte es un ente con muchos términos, pero lamentablemente es político y en los últimos años lo ha sido más, pero sí creo que debe de enmendar el enfoque que tiene”.

Entre las candidaturas también se perfila Carlos Guillermo Demetrio España, quien fue magistrado de la Sala Quinta Administrativa, la denominada “sala de los milagros”.

Esta judicatura frenó la juramentación de Gloria Porras para formar parte de la actual CC; aceleró la elección de rector que favoreció a Walter Mazariegos en 2022; y reactivó, por algunas horas, al partido político Prosperidad Ciudadana en el 2023, cuando se promovía para la presidencia a Carlos Pineda.

El candidato dijo que en cada uno de esos casos polémicos votó en contra, y actualmente forma parte del actual CSU, el órgano elector. Confirmó que hasta ahora no tienen un lugar ni hora establecido para la elección de magistrados constitucionales.

