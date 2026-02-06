Astrid Lemus: La actual CC se encuentra a favor de Walter Mazariegos

El próximo 12 de febrero los abogados van a definir a sus representantes para la Corte de Constitucionalidad (CC), teniendo entre sus opciones a la abogada Astrid Lemus, candidata a magistrada titular por Unidad x la Democracia.

La profesional ocupó el primer lugar de las votaciones de este 4 de febrero, cuando obtuvo 5 mil 885 votos; mientras que su candidato a magistrado suplente, Luis Bermejo, consiguió 5 mil 840.

Lemus enfrenta directamente en la segunda vuelta a Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y líder gremial de Plataforma de Profesionales por el Derecho, que se mantiene en alianza con la organización gremial Avanza, conformada por personal del Ministerio Público (MP).

Lemus dijo sentirse satisfecha por los resultados, pero también “muy consciente de la alta responsabilidad que significa asumir un cargo como estos, sobre todo en las circunstancias actuales en que está la CC”.

La Corte que está por ser renovada en los últimos cinco años ha emitido resoluciones cuestionables, a criterio de analistas y sectores sociales, por lo que han advertido que es necesaria una renovación total, sin dar espacio a la reelección de ninguno de los titulares ni los suplentes.

Sobre el papel que ha jugado la magistratura saliente, Lemus compartió algunos criterios, reafirmando que es vital que la instancia constitucional recupere la credibilidad social.

Corte "politizada"

Para la candidata, la actual CC ha sido clara en que tiene bandos y predilectos para emitir sus resoluciones, y uno de esos actores que ella identifica como los favoritos de los actuales magistrados es la Usac y su rector, Walter Mazariegos.

“Hemos sentido un favoritismo para el actual rector. Nosotros no nos sentimos en igualdad de condiciones. Mis amparos a favor de docentes y estudiantes tienen que ir impecables, pero sé que los revisan para tratar de que no pasen”, indica Lemus.

Incluso, cuando los amparos han ido con un respaldo que evita cuestionamientos para la emisión de resoluciones, la abogada dice que “se han buscado otros caminos para desestimarlos y no discutir el fondo, porque saben que nos tendrían que dar la razón”.

Lemus ha liderado en los últimos años el proceso legal contra la elección del rector Walter Mazariegos, que ha sido tachada de fraude, y posteriormente también ha dado apoyo legal a los estudiantes y docentes que han sufrido sanciones administrativas por el rector de la Usac.

Resultados electorales del 2023

Para la candidata a magistrada constitucional, la actual CC no ha tomado las mejores decisiones al hablar del sistema electoral y la defensa del orden democrático en Guatemala.

En el 2023 se rechazaron candidaturas electorales que escalaron hasta la instancia constitucional, pero para Lemus la CC no tomó las mejores decisiones.

“Existe una extralimitación de la CC que ha pasado de ser la garante del orden constitucional a concentrar el poder del Estado. La CC, según las funciones que ha asumido, está por encima de los tres poderes del Estado y ese no es su papel”, dijo.

En otra etapa del proceso se cuestionaron los resultados electorales y se necesitó a la CC, que si bien defendió los resultados democráticos, "pudo ser más severa", según su criterio.

“Tenía que haber reafirmado la calidad de soberano del TSE; sin embargo, esos rangos no se han respetado, ahora resulta que un juez penal puede ordenar la cancelación de un partido cuando la ley es clara”, comentó.

Poderes de Estado

También ha habido resoluciones que han incidido en el funcionamiento de la presidencia, del Congreso y de la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que generó, a criterio de la candidata, una “invasión” de funciones.

“La CC ha asumido funciones sin límite y no puede haber un órgano sin límites, se ha tomado muy en serio su papel de corte celestial”, reflexionó la abogada.

Para ella, de llegar a ser electa, se debe priorizar un trabajo que permita que la ciudadanía vuelva a confiar en la Corte, ya que lo polémico de los fallos genera un ambiente de dudas.

“Estamos en una crisis donde la mayoría de instituciones están cooptadas, la CC es motivo de duda y no digamos desaprobación por la forma como ha actuado. Urge rescatar la credibilidad de la población en la CC”, concluyó.