Renovación de la CC: Usac recibe cinco expedientes y mañana cierra la recepción de candidaturas

Los abogados interesados en postularse por la USAC solo tienen hasta mañana para presentar su expediente en el edificio de rectoría de 8 a 15 horas.

Fachada del edificio de la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), sede de decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU). (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) recibió los expedientes de cinco abogados interesados en ser elegidos para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac tiene la facultad para designar a un magistrado titular y a un suplente para la CC, cargos que actualmente ocupan Héctor Hugo Pérez Aguilera y Rony Eulalio López.

El CSU realiza la designación a puerta cerrada y hasta ahora se desconoce el lugar en que sesionará el consejo. La convocatoria establece que la elección será este 12 de febrero.

Los profesionales que presentaron sus expedientes este primer día de la convocatoria son: Alejandro José Gutiérrez Dávila; Walter Paulino Jiménez Texaj; Héctor Ovidio Pérez Caal; Elfrego René Jerez Chacón; y Leyla Susana Lemus Arriaga.

Entre los candidatos hay dos magistrados de la actual CC. Jiménez Texaj es suplente por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mientras que la presidenta de la Corte, Lemus Arriaga fue designada por el entonces presidente, Alejandro Giammattei.

Falta de legitimidad

Para organizaciones, abogados y políticos, la designación de magistrados constitucionales por parte del CSU de la USAC, carece de legitimidad por la falta de renovación de más del 50 por ciento del total de consejeros.

El CSU cuenta con 41 integrantes entre decanos, egresados, docentes y estudiantes, todos ellos dirigidos por el rector de la USAC, quien cuenta con doble voto en las sesiones del consejo.

La rectoría esta a cargo de Walter Mazariegos y las dudas alrededor de su nombramiento en el 2022 no han sido esclarecidas, a criterio de organizaciones sociales.

Sin embargo, en declaraciones públicas que dio Mazariegos en el marco de la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), comisión que preside, reafirmó que la actual CC validó su nombramiento.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

