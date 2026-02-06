Estuardo Gálvez: la justicia se ha politizado y las instituciones se han debilitado

El próximo 12 de febrero, los abogados definirán quiénes ocuparán las magistraturas titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 202026-2031. Estuardo Gálvez va por la titularidad, por Plataforma de Profesionales por el Derecho y Avanza.

El profesional ocupó el segundo lugar de las votaciones de este 4 de febrero con 4 mil 495 votos, mientras que el candidato a magistrado suplente por la coalición, Melvin Portillo, obtuvo 4 mil 863.

Gálvez contiende en segunda vuelta con Astrid Lemus, abogada defensora de estudiantes y docentes de la USAC, se presenta por el grupo Unidad x la Democracia.

Gálvez dijo sentirse satisfecho por los resultados. “Soy un abogado con más de 40 años de ejercicio, 30 años de docente universitario, es de alegría recibir el apoyo de muchos que fueron mis estudiantes y colegas de estas décadas”.

La Corte que está por ser renovada, en los últimos cinco años ha emitido resoluciones cuestionables a criterio de analistas y sectores sociales, quienes advierten la necesidad de una renovación total sin la reelección de ninguno de los titulares ni los suplentes.

Sobre el papel que ha jugado la magistratura saliente, Gálvez compartió algunos criterios y reafirmó que es vital que la siguiente Corte sea independiente y que no responda a ningún interés.

Corte politizada

Para Gálvez existen fisuras que han debilitado muchos sectores nacionales y el tribunal constitucional no escapa de esa corriente.

“Desafortunadamente, hemos experimentado en los últimos años un debilitamiento y una instrumentalización de las instituciones y de eso no se ha escapado la CC”, dijo.

El proceso ha sido cíclico y como ejemplo, menciona la tardía renovación de integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac.

“Eso se pone en evidencia cuando se señala que el periodo de CSJ Y Corte de Apelaciones es de cinco años y hemos tenido Cortes de nueve; y con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue dirigido por los suplentes; lo vemos en el deporte y en la misma USAC”, señaló el candidato.

Resultados electorales 2023

Para el candidato a magistrado constitucional, la actual CC se encuentra debilitada, y parte de esto se debe a cómo las instituciones están siendo mal utilizadas para distintos fines.

“Deben respetarse las expresiones del pueblo, eso es lo democrático, es necesario evitar que las instituciones caigan en manos de personas con intereses ajenos”, dijo.

Gálvez considera vital que las instituciones se fortalezcan para cumplir con su rol en la sociedad, por lo que considera que las acciones que se presentaron en el marco electoral del 2023, en buena parte, pueden responder a una mala combinación entre política y justicia.

“Lo que ha existido es una politización de la justicia, se mezcla una cosa con otra. Lo que no existía antes era una instrumentalización de las instituciones para fines particulares, ya sean políticos o de otra naturaleza, eso debilita el Estado de Derecho”, señaló.

Esto puede evitarse en futuros escenario, dijo, con una autentica independencia, en donde ningún magistrado constitucional responda a partidos políticos o gobiernos.

“Cada institución en sus tareas porque eso genera certeza jurídica, genera confianza en las inversiones, en relaciones comerciales, pero todo esto se ha debilitado en los últimos 10 años causándole daño a Guatemala”, indicó.

Poderes de Estado

Las resoluciones constitucionales han obligado a que la CSJ elija presidentes bajo ciertos límites de tiempo, ha ordenado reanudar sesiones plenarias con agendas claras, por citar algunos ejemplos.

“Si existiera un diálogo abierto y franco se alcanzan consensos, esa es la capacidad que deben de tener los funcionarios, pero yo he visto como en algunas resoluciones la CC interviene con toda su autoridad y en otras no, eso provoca falta de seguridad jurídica”, explicó.

En su opinión, “el derecho debe ser un instrumento para construir la armonía y la paz, no para atacarse uno con otros”, reflexionó con relación al papel de la Corte en los últimos años.

En caso de ser electo magistrado, Gálvez explica que su prioridad será que las resoluciones se basen en la independencia y la autonomía, para garantizar un buen Estado de Derecho.

“La Corte debe estar ajena a intereses políticos, de grupos de cualquier naturaleza y solamente sujeta a la ley, esa es una diferencia con mi colega porque ella tiene una cercanía con el gobierno, a diferencia que yo no tengo cercanía ni con el gobierno ni con la oposición”, concluyó.