Postuladora del MP: Comisionados fijan en 75 puntos línea de corte para los aspirantes a fiscal general

La Comisión de Postulación del Ministerio Público (MP) acordó una línea de corte de 75 puntos para los futuros aspirantes a fiscal general, pero esa nota está sujeta a cambios en caso los profesionales no alcancen ese punteo al ser evaluados.

La discusión se dio antes de que los comisionados acordaran la tabla de gradación, herramienta que será utilizada para calificar a cada uno de los aspirantes a dirigir el MP.

En la tabla de gradación los comisionados medirán los méritos académicos, profesionales y éticos de aquellos abogados que buscan ser el reemplazo de María Consuelo Porras en la dirección del ente investigador.

El cronograma aprobado por la comisión sugiere que la integración de la nómina de seis candidatos será el lunes 20 de abril, y entre ellos, el presidente Bernardo Arévalo nombrará al nuevo fiscal general.

La línea de corte de 75 puntos fue propuesta por el comisionado Luis Lepe, decano de Universidad Regional, quien obtuvo en su propuesta 14 votos a favor de los comisionados.

La única que no apoyó esa propuesta fue Patricia Gámez, comisionada presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien mencionó, como propuesta de línea de corte, 50 puntos.

La postuladora demoró este 10 de febrero más de 4 horas para aprobar el perfil del aspirante. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Por su parte, el comisionado Luis Aragón, decano de Universidad San Pablo y secretario suplente de la comisión, sugirió una línea de corte de 80 puntos, pero no fue aprobada.

En la línea de corte aprobada, se establece que debe haber al menos 12 aspirantes que lleguen a esa calificación, pero de no ser así, podrían ir reduciendo esa calificación mínima.

En la postuladora del MP del 2022, la comisión había acordado una línea de corte de 75 puntos, pero se vieron obligados a reducir la rigurosidad de la calificación porque solo dos aspirantes alcanzaban esa nota.

Tabla de gradación

La postuladora acordó después de un tercer intento de votación la distribución de los 100 puntos de la tabla de gradación, asignando la mayor cantidad de la calificación a la experiencia profesional.

La postuladora acordó de manera unánime la asignación de 70 puntos a la experiencia profesional; mientras que la preparación académica queda con una distribución de 28 puntos.

En la propuesta aprobada, hecha por el comisionado Aragón, la entrevista que se la hará a los aspirantes no recibe calificación, mientras que los últimos dos puntos corresponden a la proyección humana.