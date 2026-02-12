Entes electores (a excepción de la CSJ) avanzan en procesos de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Los procesos de elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031 han comenzado en cuatro de los cinco entes electores encargados de la designación de las autoridades de la alta corte.

En el artículo 270 de la Constitución Política de la República se establece que los cinco órganos encargados de elegir a los magistrados de la CC para cada período de cinco años son la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso de la República, el presidente en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Mientras que en los artículos 154 y 155 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad se detallan los procedimientos para la convocatoria y designación por parte de cada ente.

De los cinco entes electores, cuatro ya han comenzado sus respectivos procesos para designar a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad.

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

El primero en hacerlo fue el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que publicó el 30 de diciembre del año anterior la convocatoria para que todos sus agremiados acudieran a votar y elegir a los magistrados titular y suplente en representación del gremio.

Como resultado de la elección del 4 de febrero pasado, los abogados Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y Carlos Estuardo Gálvez Barrios disputarán la magistratura titular de la CC en una segunda vuelta programada para este jueves 12 de febrero. De igual forma, los abogados Luis Fernando Bermejo Quiñónez y Melvin Giovanni Portillo Arévalo disputarán el mismo día la magistratura suplente.

Consejo Superior Universitario

El 26 de enero, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala publicó la convocatoria para todos los profesionales interesados en postularse a las magistraturas titular y suplente en representación de la casa de estudios superiores.

La recepción de expedientes se llevó a cabo el 5 y 6 de febrero, y 14 profesionales presentaron su documentación. Dos se postulan solo a la magistratura titular, 11 optan a ambas y uno a la suplente.

Entre los candidatos se encuentra la actual magistrada presidenta de la CC, Leyla Susana Lemus Arriaga, quien busca la reelección en la titularidad. También figura María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), quien se postula a ambas magistraturas. Sobre su candidatura, la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que da seguimiento a procesos de elección de segundo grado en Guatemala, indicó en un comunicado que su posible designación podría afectar la legitimidad del proceso.

Se prevé que el CSU elija a sus magistrados titular y suplente el próximo 16 de febrero.

Congreso de la República

El 19 de enero, el Congreso aprobó el acuerdo legislativo 4-2026, mediante el cual convocó a los profesionales del Derecho interesados en postularse como magistrados titular y suplente en representación del Organismo Legislativo ante la CC.

La recepción de expedientes se inició el 2 de febrero y concluirá el viernes 20 de febrero. A una semana de haber comenzado, solo cuatro profesionales han presentado documentación.

Según el cronograma legislativo, después de la recepción de expedientes empezará la fase de revisión del 23 de febrero al 13 de marzo a cargo de una comisión mixta integrada por diputados de la Junta Directiva y jefes de bloque. Esta comisión presentará al pleno el listado de candidatos que cumplan con los requisitos, para efectuar la elección a más tardar el 14 de marzo, 30 días antes de la toma de posesión de los nuevos magistrados.

Organismo Ejecutivo

El 9 de febrero pasado, el Ejecutivo publicó la convocatoria para quienes deseen postularse como candidatos a magistrados de la CC en representación de ese organismo. Según el presidente Bernardo Arévalo, el objetivo de esta convocatoria abierta “es transparentar los procesos de elección de magistrados de la alta corte que se han dado en los últimos períodos por parte del Ejecutivo”.

La recepción de documentos será del 16 al 20 de febrero en la sede de la Secretaría Privada de la Presidencia. La revisión se realizará del 23 de febrero al 6 de marzo. Entre el 11 y 13 de marzo se prevé la reunión del Consejo de Ministros, en la cual el presidente decidirá a quiénes designar. Entre el 13 y 14 de marzo se espera el anuncio oficial de los magistrados titular y suplente designados por el Ejecutivo ante la CC.

Corte Suprema de Justicia

En cuanto a la designación por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aún no se tiene fecha, pues los magistrados del Organismo Judicial están pendientes de elegir a su presidente, proceso que lleva un atraso de cuatro meses.

Transparencia en los procesos

A criterio de Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, es muy importante que estos procesos de elección se realicen con total apertura a la sociedad civil, con el objetivo de garantizar la transparencia en las designaciones.

“Está la sensación -de- que todos los entes electores están tratando de hacer procesos de designación de magistrados a espaldas de la ciudadanía. Han abierto ciertas etapas como hacer convocatorias públicas, recibir expedientes, pero nada más porque para la designación, al parecer, todo va a ser fuera del escrutinio público y solamente van a anunciar”, afirma.

También considera que realizar los procesos de esta manera sería un “retroceso” frente a experiencias anteriores, cuando los entes electores aplicaron los principios de la Ley de Comisiones de Postulación, que son publicidad, transparencia y acceso a la información.

“Nos preocupa que la Corte Suprema de Justicia vaya a hacer un evento cerrado. Es cierto que en el caso del Consejo Superior Universitario el voto tiene que ser secreto, pero pudieron haber planificado un proceso mucho más pausado para dar oportunidad a que los ciudadanos se pronuncien. De igual manera esperamos que el Congreso, que todavía no ha anunciado un proceso cerrado, sí abra estos espacios. Y también vamos a ver qué tanta apertura tiene el presidente de la República para hacer una interacción con los ciudadanos”, indica Ibarra.

La experta concluye que durante este proceso se esperaría que no haya “amaños” en la elección que puedan derivar en la judicialización, como ocurrió en 2021 con el caso del Cang, en el cual fue electo Mynor Moto para completar el período de Bonerge Mejía. También con las acciones contra la candidatura de Estuardo Gálvez, el impulso a Nester Vásquez y los amparos contra la elección de Gloria Porras.

¿Qué sucede si se impugna una elección o no se elige en tiempo?

En caso de impugnación de los procesos de elección de magistrados de la CC, el artículo 156 de la Ley de Amparo establece que solo son impugnables los procesos del Consejo Superior Universitario y del Colegio de Abogados y Notarios. Las designaciones hechas por los tres poderes del Estado son inimpugnables.

Al respecto, Carmen Aída Ibarra explica: “Si llega el 14 de abril y alguno de los entes no ha podido concretar o consolidar la designación, sigue en funciones el magistrado, tanto titular como suplente, que fue electo para el periodo que está venciendo. Aquí solamente hay dos procesos que son propicios para impugnación: el del Colegio de Abogados y el del Consejo Superior Universitario. Son inimpugnables las decisiones que tomen el presidente de la República, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia”.