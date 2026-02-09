La CC sostiene la exclusión de los profesionales afines en la segunda vuelta del Cang para elegir magistrados

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que los colegiados de profesiones afines no podrán participar en la segunda vuelta para elegir magistrados constitucionales por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). Este 12 de febrero, el gremio de abogados definirá las magistraturas titular y suplente que integrarán el tribunal para el periodo 2026-2031.

La primera vuelta de elecciones se dio en medio de una serie de recursos legales que tan solo horas antes de la votación, dejó fuera a más de 7 mil profesionales afines.

Un amparo provisional de la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ordenó a la directiva del Cang modificar la convocatoria para la elección de un magistrado titular y un suplente para la nueva CC, para que solo puedieran votar los abogados, no así el resto de profesionales agremiados al Cang.

La sala que dictó la resolución se integra por los magistrados Irma Yolanda Sosa Flores, Roberto Estuardo Morales Gómez y Caren Orfilia Guzmán Sagastume; tanto Sosa como Guzmán aparecen en eventos gremiales de la agrupación vinculada con Nester Vásquez, el magistrado de la CC que buscó, sin éxito, su reelección mediante elección del Cang.

Esa decisión activó al Cang y algunos candidatos que presentaron ocursos y apelaciones que llegaron a la CC, que programó la discusión de los recursos para la sesión plenaria de este lunes 9 de febrero.

Fuentes con conocimiento del caso que prefieren no ser citadas, explicaron que todos los recursos fueron declarados sin lugar, respaldando de esa manera la decisión de la Sala Sexta Administrativa, que dejó fuera a los profesionales de ciencias afines.

Las resoluciones todavía no han sido entregadas a las partes, pero fuentes constitucionales explicaron que la decisión de la CC fue unánime, es decir, que todos los magistrados que conocieron el caso estuvieron de acuerdo con la exclusión.

La segunda vuelta

Los dos candidatos que se disputan la magistratura constitucional titular por parte del Cang son: Astrid Lemus, por Unidad x la Democracia y Estuardo Gálvez, de Plataforma de Profesionales por la Justicia en alianza con Avanza.

Para el cargo de magistrado suplente se disputa el puesto entre Luis Fernando Bermejo, compañero de fórmula de Lemus; y Melvin Portillo, quien acompaña a Gálvez en las elecciones.

Lemus ha destacado en los últimos años como procuradora de acciones legales que cuestionan decisiones de la administración de Walter Mazariegos, que asumió el cargo de rector en la Universidad de San Carlos (USAC) en el 2022.

La candidata ha liderado la batalla legal en busca de la renovación del Consejo Superior Universitario (CSU), con resoluciones a favor que han sido emitidos meses después que las acciones han sido presentadas.

Gálvez por otro lado se perfila como un líder gremial, quien destaca los más de 40 años de ejercicio profesional y servicio docente, que incluso le llevaron en dos ocasiones ser rector de la USAC.

El abogado y académico consiguió que su organización gremial se consolidara como ganadora en dos eventos electorales dentro del Cang; la representación ante el Registro de Información Catastral (RIC) y el Tribunal de Honor del Cang, cargo que ocupa Alicia Franco y que le garantiza un puesto con voz y voto en la Comisión de Postulación para la renovación del Ministerio Publico (MP).