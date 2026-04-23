CC anula nómina de candidatos a fiscal general y jefe del MP al otorgar amparo provisional

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional que anula la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) presentada por la Comisión de Postulació y ordena repetir la calificación de los méritos de los aspirantes.

Fuentes de la CC refirieron que el amparo se otorgó luego de una acalorada discusión, cuya votación fue por mayoría de 3 a 2.

En su resolución, la CC le ordena al presidente Bernardo Arévalo a que devuelva la lista en un plazo no mayor de cuatro horas. A la comisión le ordena que, tras la devolución, repita las evaluaciones en un periodo no mayor a 48 horas.

En síntesis, la CC ordena repetir las evaluaciones y señala que, en el caso de los jueces, el tiempo en el cargo no cuenta para sumar puntos como experiencia de abogado.

Así, postuladora deberá volver a valorar los méritos académicos, profesionales y de proyección humana de cada uno de los 48 aspirantes a dirigir el MP. Este proceso se efectúa mediante la ponderación de las acreditaciones de cada profesional con base en los puntajes asignados en la tabla gradación que aprobó la comisión. Una nueva ponderación podría alterar la nota que obtuvieron los jueces que aspiran a dirigir el MP.

La calificación de méritos es clave, ya que la comisión fijó en 75 puntos el mínimo para ser elegible en la integración de la nómina de seis candidatos para fiscal general.

La resolución expresa que una vez calificados todos los expedientes, en un plazo de 24 horas deberán hacerse las actividades pertinentes para continuar con las etapas programadas conforme al reglamento de la Comisión de Postulación y una vez concluidas, se integre nuevamente la nómina, se debe enviar "de inmediato" al presidente de la República quien deberá elegir al nuevo jefe del MP.

La resolución se emitió este 23 de abril del 2026, en el expediente 1926-2026, en el que fue planteado el amparo por Raúl Amílcar Falla Ovalle, integrante de la Fundación Contra el Terrorismo, contra el presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, así como el presidente de la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y sus integrantes.

Se menciona que en el amparo promovido por Falla, se denuncia la amenaza de que las autoridades impugnadas no garanticen en la elección de jefe del MP, para el período 2026-2030, el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes.

Criterios

Se remarca que entre los requisitos se debe respetar que los aspirantes tengan la experiencia necesaria, entre ellos al menos un periodo cumplido como magistrado de Corte de Apelaciones o tribunal de igual categoría, o bien tener al menos 10 años de ejercicio profesional como abogado.

Los magistrados de la CC que votaron a favor de dar el amparo, de forma concurrente, fueron Julia Rivera, Dina Ochoa, y Roberto Molina Barreto, mientras que ela presidenta Anabella Morfin y Astrid Lemus emitieron votos disidentes.

El fallo también señala la Comisión de Postulación revise de nuevo las calificaciones otorgadas a todos los postulantes que hubiesen tenido el cargo de juez y se asigne el punteo que corresponde a cada uno.

Se menciona que en el requisito de haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años, el tiempo no comprende los períodos que se haya ejercido el cargo de juez.

La CC, el 19 de noviembre de 2014, había aceptado que la experiencia de los jueces fuera equiparada a la de los abogados.

Nómina descartada

La nómina que la Comisión había elegido y había sido enviada al presidente Arévalo estaba integrada por: