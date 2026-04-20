Postuladora integra nómina de candidatos a fiscal general y descarta a Consuelo Porras para un tercer mandato

La comisión de postulación hizo la lista de seis candidatos a fiscal general, y descartó la continuidad de María Consuelo Porras para un tercer mandato al frente del Ministerio Público (MP).

La sesión fue convocada para este lunes 20 de abril a las 13 horas, pero fue una hora y media después que los comisionados comenzaron a llegar a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Solo nueve aspirantes llegaron a la línea de corte de 75 puntos luego de ser evaluados con la tabla de gradación, herramienta que midió a cada abogado por méritos académicos, profesionales y éticos.

Pero por ser necesarios al menos 12 aspirantes elegibles para hacer la lista de seis candidatos, la comisión decidió incluir a los tres más cercanos a esa línea de corte.

Los beneficiarios fueron Raúl Estuardo López Rodríguez, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos y Zoila Tatiana Morales Valdizón, que tenían notas entre 70.28 y 74.26. Las últimas dos fueron incluidas en la lista final de candidatos a fiscal general.

Las rondas de votación comenzaron a las 15 horas con 27 minutos y los comisionados votaron, a viva voz, explicando si a favor o en contra de los aspirantes, comenzando desde la nota más alta a la más baja.

María Consuelo Porras, aspirante a fiscal general y quien buscaba un tercer mandado quedó descartada en cuatro rondas de votación. Tan solo tuvo el apoyo de seis de los 15 comisionados.

Consuelo Porras no tuvo apoyo de la postuladora. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Se trata de Luis Lepe, de la Universidad Regional; José González, de la Universidad de Occidente; Claudia Paredes, presidenta de la CSJ; Henry Arriaga, de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Enrique Sánchez Usera, de la Universidad Panamericana; y Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Los candidatos

La primera aspirante es ser incluida en la nómina de candidatos a fiscal general fue Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quien obtuvo 13 votos a favor y dos en contra, siendo estos de Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Cang; y Julio Cordón, de Universidad Rafael Landívar (URL).

Estrada, al ser calificada el pasado viernes obtuvo 61.73 puntos, luego por una revisión que propuso el decano de la URL, Estrada obtuvo 12 puntos adicionales.

Beyla Estrada fue integrante de la Sala Tercera Penal y se opuso a retirarle la inmunidad a Álvaro Arzú. Fotografía: Guatemala Visible.

Alcanzó una nota de 73.73, logrando estar entre las notas cercanas a la línea de corte que la hizo elegible y convertirse en la primera integrante de la nómina de seis candidatos electa en la primera ronda de votación.

En la siguiente ronda de votación cuatro profesionales ingresaron a la lista de candidatos. El segundo electo fue César Augusto Ávila Aparicio, calificado con una nota de 92.13, con 10 votos a favor y cinco en contra.

Ávila fue la segunda nota más alta, solo por debajo de María Consuelo Porras. Fotografía: Prensa Libre.

El tercer profesional incluido en la lista de candidatos para dirigir el MP fue Julio Rivera Clavería, quien consiguió 11 votos a favor y cuatro en contra. En la fase de calificaciones obtuvo una evaluación de 88.93.

Clavería fue ministro de Gobernación y ha destacado como analista en seguridad. Fotografía: Prensa Libre.

El cuarto profesional incluido en la lista de candidatos es Gabriel Estuardo García Luna, recibiendo 10 votos a favor y cinco en contra. En la fase de calificaciones obtuvo una nota de 86.21.

García Luna tiene calificación por años de ejercicio como juez. Fotografía: Prensa Libre.

Algunos comisionados, entre ellos Enrique Sánchez Usera, de Universidad Panamericana; y Claudia Paredes, de la CSJ, cuestionaron el perfil de García Luna por habérsele acreditado años de experiencia como juez.

Este jueves, la Corte de Constitucionalidad (CC) programó conocer un amparo del abogado Raúl Falla, que cuestiona a los aspirantes y que busca que no se les acrediten puntos por ser jueces, lo que podría alterar la nota con la que fue considerado elegible.

La quinta profesional que llegó a la nómina de candidatos fue Zoila Tatiana Morales Baldizón. Ella recibió 10 votos a favor y cinco en contra, obteniendo una calificación de 70.28 puntos.

Morales Valdizón fue de las aspirantes beneficiadas por tener una nota cercana a la línea de corte. Fotografía: Guatemala Visible.

El sexto profesional es Néctor Guilebaldo de León Ramírez, quien obtuvo una calificación de 79.69 puntos. En una cuarta ronda de votación obtuvo el apoyo de 11 comisionados y cuatro votaron en contra.

De León al ser seleccionado como el sexto candidato a fiscal general dejó fuera a Consuelo Porras. Fotografía: Guatemala Visible.

Amparos pendientes

La comisión de postulación para fiscal general acumula más de 20 amparos y tres denuncias, según el monitoreo realizado por Guatemala Visible, organización que fiscaliza el proceso de renovación del MP.

Algunos de esos amparos cuestionan el proceso de calificación, y piden que las notas queden en suspenso o bien que se les ordene a los comisionados repetir el proceso por, aparentemente, omitir algunos documentos.

Entre estos se encuentra el amparo de Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, quien busca que se le acrediten los años de ejercicio profesional como juez.

La postuladora le acreditó una nota de 41.86 sobre 100, porque nunca se inscribió como abogado ante la CSJ, lo que le costó una nota que lo hizo no elegible para el proceso.

También la CC está por conocer este jueves un amparo que cuestiona la calificación de años de ejercicio profesional a favor de los jueces, y otro que buscaba que la comisión incluyera en la nómina a los aspirantes mejor calificados.