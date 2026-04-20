Presidente Bernardo Arévalo no descarta riesgo de presiones en proceso de postulación para fiscal general

Esta semana será “clave” dentro del proceso de renovación del sistema de justicia, ya que la Comisión de Postulación, que tiene a su cargo la elaboración de la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), deberá remitir la nómina con los seis candidatos más aptos para optar al puesto, según indicó el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa realizada este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura.

“En el curso de esta semana recibiré el listado de seis perfiles sugeridos por la comisión para permitirme realizar la parte que me corresponde dentro de este proceso. Como presidente de la República tengo el compromiso de que el ministerio público sea una institución seria y que deje de ser instrumentalizada, necesitamos una institución que actúe con justicia y no que actúe como muralla de impunidad, que persiga a los delincuentes y no que apadrine a los corruptos”, afirmó Arévalo.

El mandatario afirmó que, al momento en que se tenga el listado final de la comisión, se estarán realizando las evaluaciones correspondientes, con base en los criterios de idoneidad establecidos por la ley para llevar a cabo la elección.

Sobre posibles presiones

En cuanto a posibles presiones e injerencias de algunos sectores “oscuros”, interesados en evitar una elección transparente de los candidatos dentro de la lista final que será remitida por la comisión, Arévalo no descartó que existan estas acciones por parte de estos grupos.

“Nosotros sabemos que los actores oscuros están haciendo todo lo que se pueda para tratar de impedir una elección transparente y objetiva en donde estén los miembros de las comisiones en la libertad de actuar. No sabemos cuáles son los mecanismos de coacción, cualquier sistema de coacción o de presión es absolutamente condenable alrededor de esto”, aseguró.

Según indicó el mandatario, han tenido conocimiento por medio de algunos comentarios sobre estas posibles presiones a los miembros de la comisión de postulación.

“Quienes son los más adecuados para responder son los miembros de la comisión, a nosotros nos han llegado comentarios de que habría amenazas, habría coacciones, habría distintas cosas, pero no somos nosotros los que las estamos recibiendo entonces no podemos afirmar, pero si existieran sería una demostración más del abuso de poder que estos actores están dispuestos ejercer”, concluyó.

Evaluará expedientes

El presidente también aseguró que, al momento en que tenga en sus manos el listado de los seis candidatos a ocupar el cargo, estará llevando a cabo algunos procedimientos para determinar quién es la persona más apta. Para ello afirmó que estará llevando a cabo entrevistas con los aspirantes que se consideren más idóneos o que cumplan con lo establecido para el cargo.

“Esto implica evidentemente una entrevista con aquellos candidatos que se consideren idóneos en una primera revisión a partir de los expedientes. Será a partir de allí que se identifique cuáles son los candidatos que tienen una probabilidad y que responden a los criterios que la presidencia tiene en la necesidad de una necesidad de una justicia independiente, objetiva, certera y efectiva y esas serán las personas a las que se les haga una entrevista”, afirmó Arévalo.

Aplicación arbitraria

En cuanto a la nómina de candidatos que está siendo conformada por la Comisión de Postulación, el presidente aseguró que “no emitirá ningún comentario al respecto”, ya que hay acciones legales que están siendo emprendidas por algunos de los aspirantes que no han alcanzado la nota de corte establecida por la comisión, entre los que se encuentra el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Sobre la situación del funcionario dentro del proceso, Arévalo indicó que la forma en que fue calificado su expediente pareciera haber sido “arbitraria” por parte de algunos integrantes de la Comisión de Postulación.

“Por ejemplo, la situación del ministro Villeda, en donde ha participado —esta es la tercera vez que participa en un proceso— y que de repente ahora resulta que no tiene suficientes calificaciones, cuando en las dos veces anteriores que ha participado, inclusive una vez quedó en el sexteto definitivo, indica que hay una aplicación, pareciera que hay una aplicación arbitraria de algunos de los miembros de la comisión y antojadiza de las normas, pero eso está siendo impugnado en estos momentos y esperaremos el resultado de estas impugnaciones y tener la lista definitiva para pronunciarnos sobre esta situación”, concluyó el presidente.