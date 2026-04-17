Postuladora deja fuera a Marco Antonio Villeda tras confirmar nota insuficiente para fiscal general

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quedó fuera de la nómina final de aspirantes a fiscal general, luego de que la comisión de postulación confirmara, con 10 votos, su calificación de 41.86 puntos, insuficiente para continuar en el proceso.

La puntuación está por debajo del mínimo requerido de 75 puntos para integrar la lista de seis candidatos que será enviada al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá designar al próximo jefe del Ministerio Público.

Durante la evaluación, la comisión decidió no tomar en cuenta el tiempo de experiencia de Villeda, debido a que no estaba inscrito en el Registro de Abogados y Notarios, requisito exigido en el proceso actual.

El voto clave para confirmar la calificación fue el de Mario García, de Universidad Rural. También respaldaron la decisión representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), así como delegados de Universidad Regional, de Occidente, Francisco Marroquín, San Pablo, USAC, Panamericana y Da Vinci.

La discusión sobre el caso se prolongó durante varias horas, en las que se analizó la situación del funcionario, quien actualmente ocupa la cartera de Gobernación.

Según el desglose de la evaluación, Villeda obtuvo 24 puntos en méritos académicos, 17.86 en méritos profesionales y 0 en proyección humana, para un total de 41.86 puntos.

Tras conocerse el resultado, Villeda justificó no haber estado inscrito en el Registro de Abogados y Notarios y señaló que, si queda fuera del proceso por falta de punteo, analizará posibles acciones legales. Aseguró que por el tiempo de experiencia hubiera sumado unos 50 puntos, es decir que su calificación hubiera sido de 91.86.

Indicó que la inscripción en el Registro de Abogados y Notarios es obligatoria para quienes litigan o ejercen el notariado, pero no para jueces, función que ha desempeñado durante toda su carrera.

El funcionario afirmó que su trayectoria ha sido exclusivamente en la judicatura, por lo que no consideraba necesario cumplir con ese requisito. Recordó que en el 2010 participó en el proceso para fiscal general y fue incluido en la nómina de seis aspirantes sin que se le solicitara la inscripción.

Añadió que en el 2014, cuando volvió a postularse, se planteó la misma situación, pero la comisión de postulación concluyó que no era una condición que lo inhabilitara.

Villeda explicó que su inscripción reciente respondió a un nuevo requisito del proceso actual, que exige constancia de carencia de sanciones como abogado, documento que solo podía obtener si estaba registrado.

“Eso me obligó, aunque no litigo ni ejerzo el notariado, a inscribirme como abogado”, señaló.

La comisión de postulación tenía previsto enviar este viernes 17 de abril la nómina de seis aspirantes al presidente Arévalo; sin embargo, debido a atrasos en la jornada, la evaluación de expedientes aún continúa.

Votos para dejar fuera a Marco Antonio Villeda