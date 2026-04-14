Estos son los aspirantes elegibles a fiscal general del MP: tres superan la línea de 75 puntos luego de primeras evaluaciones

Las evaluaciones para integrar la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), comenzaron el lunes 13 de abril con la revisión de expedientes por parte de la Comisión de Postulación.

En la primera jornada fueron analizados 17 aspirantes, lo que marcó el inicio de las últimas etapas para la designación del próximo jefe del MP

De ese grupo, solo tres candidatos lograron superar la línea de corte de 75 puntos, el umbral mínimo que permite perfilarse como elegible dentro del proceso.

El resto de aspirantes quedó por debajo de ese puntaje, en medio de discusiones internas que también marcaron el arranque de las evaluaciones.

Para este martes 14 de abril, la Comisión tiene previsto retomar las votaciones a partir de las 15.00 horas, con la evaluación de más expedientes.

Aspirantes que superan la línea de corte (75 puntos)

86.21 – Gabriel Estuardo García Luna

79.69 – Néctor Guilebaldo de León Ramírez

76.85 – Henry Elías Wilson

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Aspirantes que no superan la línea de corte

70.28 – Zoila Tatiana Morales Validzón

69.21 – Carlos Alberto García Alvarado

67.71 – Gladys Verónica Ponce Mejicanos

62.35 – Mynor Hernández

54.07 – Brenner Israel López

53.53 – Walter Brenner Vásquez Gómez

53.5 – Shayne Ochaeta Argueta

51.14 – Marco Antonio Cortés Sis

50.78 – Edgar Miguel Morales Santos

45.6 – Walfred Orlando Rodríguez Tórtola

43.6 – Juan Luis Polanco Santizo

33.64 – Sully Claudet Merlos Moya

27.84 – Paolo Rubén Similox Valiente

25.92 – Maynor Eduardo González Méndez

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Desacuerdos por evaluación de jueces

El inicio de las calificaciones, el 13 de abril, estuvo marcado por diferencias dentro de la Comisión. Una de las principales discusiones surgió a partir de la propuesta de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, quien también preside la Comisión de Postulación.

La iniciativa planteaba no otorgar puntaje por ejercicio profesional a quienes han sido jueces, bajo el argumento de que la judicatura es incompatible con el ejercicio de la abogacía y el notariado.

Sin embargo, la propuesta no prosperó y evidenció divisiones entre los comisionados —en su mayoría decanos—, quienes citaron criterios de la Corte de Constitucionalidad, incluyendo resoluciones de 2014 y 2022, para respaldar distintas interpretaciones sobre cómo contabilizar la experiencia profesional.

También hubo desacuerdos en rubros académicos y en la definición del inicio y final de la carrera profesional, lo que impacta directamente en la asignación de puntos (dos por cada año de ejercicio).

Pese a este escenario, los tres aspirantes que superaron los 75 puntos coincidieron en que todos integraron la nómina final de seis candidatos en el proceso anterior de elección de fiscal general.

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