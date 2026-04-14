Guatemala
Estos son los aspirantes elegibles a fiscal general del MP: tres superan la línea de 75 puntos luego de primeras evaluaciones
La Comisión de Postulación inició la calificación de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), con 17 expedientes evaluados. Solo tres superaron los 75 puntos, mientras el proceso continuará este día con nuevas votaciones.
Integrantes de la Comisión de Postulación califican expedientes de aspirantes a fiscal general durante la sesión del 13 de abril. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)
Las evaluaciones para integrar la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), comenzaron el lunes 13 de abril con la revisión de expedientes por parte de la Comisión de Postulación.
En la primera jornada fueron analizados 17 aspirantes, lo que marcó el inicio de las últimas etapas para la designación del próximo jefe del MP
De ese grupo, solo tres candidatos lograron superar la línea de corte de 75 puntos, el umbral mínimo que permite perfilarse como elegible dentro del proceso.
El resto de aspirantes quedó por debajo de ese puntaje, en medio de discusiones internas que también marcaron el arranque de las evaluaciones.
Para este martes 14 de abril, la Comisión tiene previsto retomar las votaciones a partir de las 15.00 horas, con la evaluación de más expedientes.
Aspirantes que superan la línea de corte (75 puntos)
- 86.21 – Gabriel Estuardo García Luna
- 79.69 – Néctor Guilebaldo de León Ramírez
- 76.85 – Henry Elías Wilson
Lea también: Nueva CC inicia funciones y tres magistrados buscan conocer amparo clave sobre postuladora del fiscal general
Aspirantes que no superan la línea de corte
- 70.28 – Zoila Tatiana Morales Validzón
- 69.21 – Carlos Alberto García Alvarado
- 67.71 – Gladys Verónica Ponce Mejicanos
- 62.35 – Mynor Hernández
- 54.07 – Brenner Israel López
- 53.53 – Walter Brenner Vásquez Gómez
- 53.5 – Shayne Ochaeta Argueta
- 51.14 – Marco Antonio Cortés Sis
- 50.78 – Edgar Miguel Morales Santos
- 45.6 – Walfred Orlando Rodríguez Tórtola
- 43.6 – Juan Luis Polanco Santizo
- 33.64 – Sully Claudet Merlos Moya
- 27.84 – Paolo Rubén Similox Valiente
- 25.92 – Maynor Eduardo González Méndez
Otras noticias relacionadas: PGN confirma que Arévalo no ha instruido acciones por caso Usac y elección de Walter Mazariegos
Desacuerdos por evaluación de jueces
El inicio de las calificaciones, el 13 de abril, estuvo marcado por diferencias dentro de la Comisión. Una de las principales discusiones surgió a partir de la propuesta de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, quien también preside la Comisión de Postulación.
La iniciativa planteaba no otorgar puntaje por ejercicio profesional a quienes han sido jueces, bajo el argumento de que la judicatura es incompatible con el ejercicio de la abogacía y el notariado.
Sin embargo, la propuesta no prosperó y evidenció divisiones entre los comisionados —en su mayoría decanos—, quienes citaron criterios de la Corte de Constitucionalidad, incluyendo resoluciones de 2014 y 2022, para respaldar distintas interpretaciones sobre cómo contabilizar la experiencia profesional.
También hubo desacuerdos en rubros académicos y en la definición del inicio y final de la carrera profesional, lo que impacta directamente en la asignación de puntos (dos por cada año de ejercicio).
Pese a este escenario, los tres aspirantes que superaron los 75 puntos coincidieron en que todos integraron la nómina final de seis candidatos en el proceso anterior de elección de fiscal general.
Lea también: Arévalo cierra la puerta a Consuelo Porras: “No habría ninguna posibilidad de confirmarla en el cargo”