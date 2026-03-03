Consuelo Porras sin respaldo: candidatura para la CC no acumula un solo voto en procesos de la CSJ y el CSU

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, intentó sin éxito —por segunda vez— obtener una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC).

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no conoció ni votó su candidatura y, en su lugar, designó a dos magistradas que ya integran el máximo tribunal constitucional.

En primer lugar fue electa la actual magistrada Dina Ochoa, quien encabezaba el orden de los expedientes evaluados durante el proceso. Posteriormente, los magistrados otorgaron los votos suficientes a Claudia Paniagua, tercera en el listado de suplencias, para que continúe en la CC durante el período 2026-2031.

Porras presentó su expediente el 27 de febrero, tanto para competir por los lugares de titular y suplente. Su expediente llegó por medio de una delegada, último día habilitado para postularse.

Semanas antes también había intentado ser electa ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde igualmente envió su documentación por medio de un representante.

En esa instancia tampoco se sometió su candidatura a votación. En cambio, el CSU designó a Julia Marisol Rivera Aguilar y José Luis Aguirre Pumay para el período 2026-2031.

María Consuelo Porras, fiscal general del @MPguatemala, no obtuvo ningún voto en la CSJ. Los magistrados acordaron votar en orden de presentación de expedientes y quien tuviera unanimidad o mayoría sería electo. Ochoa fue el expediente 1, Paniagua el 3 y Consuelo Porras el 11. pic.twitter.com/EwjlBuuH2c — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 3, 2026

Busca continuar en el cargo

Además de sus intentos por llegar a la CC, Porras también procura su reelección como fiscal general para el período 2026-2030.

El 24 de febrero fue avalada como postulante tras la primera fase de depuración, a cargo de la comisión de postulación, en la que fueron excluidos aspirantes que no completaron correctamente su expediente. En el registro de recepción figura en la posición 35 de 59 abogados inscritos.

La comisión deberá remitir en abril una nómina de seis candidatos al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá la decisión final.

Tanto analistas como el propio mandatario han anticipado que la actual fiscal no sería designada, aunque no se descarta que pueda integrar la nómina final, si así lo determina la comisión.

“Bueno, el intento por presentarse una tercera vez al cargo es una burla al pueblo de Guatemala; no hay una mejor definición”, declaró Arévalo el 25 de febrero en conferencia de prensa, tras conocerse la intención de Porras de buscar un nuevo mandato al frente del MP.

La fiscal general ha sido sancionada en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por acciones relacionadas con intentos de revertir los resultados electorales que llevaron a Arévalo a la presidencia en 2023.

De los 59 abogados que se postularon, al menos cinco ya fueron descartados por incumplir requisitos formales. Entre los aspirantes figuran juristas cercanos al actual gobierno, como el ministro de Gobernación, Marco Villeda, y el procurador general de la Nación, Julio Saavedra.

