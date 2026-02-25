Presidente Bernardo Arévalo califica de “burla” el intento de reelección de la fiscal general, Consuelo Porras

Cómo una “burla” calificó el presidente Bernardo Arévalo el intento de la fiscal general y jefa del Minisiterio Público (MP), Consuelo Porras, por reelegirse en el cargo para un tercer período al frente al ente investigador, esto luego de que la Comisión de Postulación la incluyera dentro de los profesionales que hasta el momento han cumplido con la documentación solicitada en la convocatoria.

El mandatario fue abordado sobre el tema durante la conferencia de prensa realizada la mañana de este miércoles 25 de febrero en el Palacio Nacional de la Cultura.

“Bueno, el intento por presentarse una tercera vez es una burla al pueblo de Guatemala, no hay una mejor definición”, afirmó Arévalo.

El presidente también fue enfático al señalar que la Comisión de Postulación para fiscal general ha implementado procedimientos encaminados a beneficiar a las mismas personas que están vinculadas a las estructuras que buscan mantener cooptado el sector justicia en Guatemala y excluir a aquellos profesionales con trayectoria y capacidad que se están postulando al cargo.

“Hay que poner atención a los intentos que hay por continuar con toda esta tradición de manipulación de los mecanismos legales para precisamente burlar la ley. Eso es lo que hemos venido sufriendo y lo que ha dado este estado donde hay sectores del sector justicia que están activamente cooptados por personas, por grupos político-criminales”, afirmó Arévalo.

Arévalo aseguró que estas decisiones, tomadas por estos entes, son las que han abierto la puerta a estas redes que buscan mantener el control y que han sido denunciadas por el Gobierno de Estados Unidos.