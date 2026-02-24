Fechas clave de la elección de fiscal general y de magistrados de la CC

Guatemala atraviesa semanas decisivas para la conformación de su sistema de justicia, con dos procesos paralelos que marcarán el rumbo institucional de los próximos años: la elección del fiscal general y la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC).

Ambos procedimientos, entre las elecciones de segundo grado, entraron en fases determinantes durante la última semana de febrero, cuando se activaron los filtros finales, revisiones de expedientes y definiciones de calendario en los distintos entes responsables de las designaciones.

En el caso del Ministerio Público, la Comisión de Postulación avanza en la depuración de aspirantes, previo a la elaboración de la nómina que será enviada al presidente de la República para la decisión final.

Mientras tanto, la elección de magistrados constitucionales avanza de forma escalonada entre los cinco órganos que designan, con algunos procesos ya concluidos y otros en etapas que se definirán en los próximos días.

Elección de Fiscal General

La Comisión de Postulación se encuentra en una etapa importante del proceso, enfocada en filtrar a los 59 aspirantes que se postularon para dirigir el Ministerio Público. Entre los candidatos figuran exfuncionarios, magistrados y la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien busca la reelección.

Este martes 24 de febrero, la Comisión continuó con la revisión de expedientes. Durante esa jornada, Porras obtuvo el respaldo de 14 de los 15 comisionados que integran la postuladora y pasó a la siguiente fase.

La Fiscal General, Consuelo Porras, durante una actividad pública el 26 de noviembre del 2024. (Foto Prensa Libre: AFP)

Hasta ahora, la Comisión ha examinado más de 35 expedientes, con el objetivo de definir quiénes superan este primer filtro y continúan en el proceso, reduciendo el número de aspirantes que integrarán la nómina final.

El jueves 26 de febrero se publicará el listado de aspirantes excluidos, quienes podrán presentar pruebas de descargo entre el viernes 27 de febrero y el martes 3 de marzo.

De acuerdo con el calendario establecido, el proceso debe avanzar hasta la segunda semana de marzo.

El martes 17 de abril es la fecha límite fijada para que la Comisión entregue la nómina de seis candidatos al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá la decisión final para designar al jefe del Ministerio Público (MP).

26 de febrero: Se publica el listado de aspirantes excluidos en esta fase del proceso.

Se publica el en esta fase del proceso. 27 de febrero – 3 de marzo: Plazo para que los excluidos presenten pruebas de descargo .

Plazo para que los excluidos presenten . 17 de abril: Fecha prevista por la Comisión para entregar la nómina de seis candidatos al presidente Arévalo.

Elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

La integración de la CC corresponde a cinco órganos, algunos de los cuales ya concluyeron su elección.

La Corte de Constitucionalidad está integrada por 10 magistrados; cinco titular y cinco suplentes. (Foto Prensa Libre: cortesía CC)

1. Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)

Eligió el 12 de febrero a los dos representantes:

Astrid Lemus Rodríguez — Magistrada titular.

— Magistrada titular. Luis Fernando Bermejo — Magistrado suplente.

Lea también: CANG elige a Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo como magistrados de la CC, en jornada marcada por operativos del MP

2. Consejo Superior Universitario (CSU)

Designó el 16 de febrero pasado a:

Julia Marisol Rivera Aguilar — Magistrada titular.

— Magistrada titular. José Luis Aguirre Pumay — Magistrado suplente.

Más detalles: CSU designa a Julia Rivera y José Aguirre Pumay como magistrados titular y suplente para la CC

3. Congreso de la República

Desde el 23 de febrero, la Comisión Mixta del Congreso, integrada por la Junta Directiva y jefes de bloque, inició la revisión de los expedientes de 55 aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.

Tras esta evaluación preliminar, ocho aspirantes fueron excluidos por no completar la documentación requerida, por lo que 47 candidatos continúan en competencia.

La Comisión aprobó realizar entrevistas a los aspirantes que superaron esta fase, conforme al calendario interno del Legislativo. Los diputados tienen previsto que la elección de los representantes del Congreso ante la CC se realice el martes 3 de marzo.

Lo más reciente: Congreso realiza la revisión de expedientes de candidatos para la CC

4. Organismo Ejecutivo

El Ejecutivo recibió 76 expedientes de abogados interesados en integrar la CC. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de revisión documental, para verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos.

Esta revisión está programada para extenderse hasta el 6 de marzo de 2026. Posteriormente, la designación se realizará en el Consejo de Ministros.

Nota relacionada: Ejecutivo recibe 76 expedientes de candidatos para la Corte de Constitucionalidad

5. Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició el martes 24 de febrero el segundo día de recepción de expedientes de candidatos a magistrados constitucionales. El plazo final para presentar documentación vence el 27 de febrero de 2026.

Con información de los periodistas Douglas Cuevas y Carlos Gómez*

Lea también: “Ha colapsado el sistema de comisiones de postulación”, Nineth Montenegro