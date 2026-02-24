Consuelo Porras avanza en la selección de candidatos para jefe del MP

La Comisión de Postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) aceptó el expediente de María Consuelo Porras, quien pasa a la siguiente fase del proceso para la selección de candidatos.

Consuelo Porras, actual jefa del MP, mandó su expediente de aspirante el viernes 20 de febrero, pasando inadvertida de la prensa y los observadores nacionales.

La persona a cargo de entregar la papelería de la fiscal general dijo a medios que era su expediente, pero las intenciones de la actual líder del MP quedó expuesta cuando la postuladora compartió el listado oficial de 59 aspirantes.

La jefa del MP para seguir en esta etapa del proceso consiguió el respaldo de 14 comisionados, el grupo mayoritario de la comisión que se ha logrado imponer en la toma de decisiones.

El expediente de la actual jefa del MP se encuentra bajo el número de registro 35, y fue aceptado por los comisionados al evaluar que entregó cada uno de los requisitos que pidió la convocatoria.

Actualmente María Consuelo Porras mantiene una serie de sanciones por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Unión Europea, por ser considerada por los gobiernos internacionales como un actor antidemocrático.

Las sanciones se emitieron luego que el MP realizó una serie de allanamientos en el marco de las elecciones generales del 2023. Secuestrando las cajas electorales y sugiriendo que los resultados de las votaciones no deberían de ser reconocidos.

El presidente Bernardo Arévalo y la Fiscal General, María Consuelo Porras, durante una reunión en enero del 2024. Fotografía: EFE.

En esta etapa del proceso la comisión solo observó que la aspirante cumpliera con los documentos, será en una fase futura en que se evaluarán otros aspectos en donde los comisionados consideraran si Consuelo Porras, así como el resto de aspirantes, cumplen o no con aspectos de idoneidad y honorabilidad.

La elección del nuevo fiscal general y jefe del MP queda en manos del presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien debe elegir al nuevo funcionario entre una lista de seis candidatos que debe elaborar la comisión de postulación.

Otros perfiles

Entre los profesionales que siguen en el proceso de selección de candidatos a fiscal general se encuentra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Rivera.

El exfuncionario judicial estuvo en la CSJ que duró 11 meses, de 2023 a 2024. En declaraciones recientes dadas a la prensa dijo que existen aspectos positivos en la actual gestión del MP al frente de Consuelo Porras.

También fue admitido el abogado Óscar Dávila, exfiscal del MP y antiguo comisionado anticorrupción del Organismo Ejecutivo, durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei.

Durante el proceso de revisión de expedientes las dos aspirantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quedaron temporalmente excluidas. Se trata de las magistradas titulares Blanca Alfaro e Irma Palencia.

El expediente de Alfaro no se encontraba completo, la hacía falta una constancia extendida por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), relativa a la carencia de sanciones morales.

#PostuladoraMP

La magistrada Blanca Alfaro del @TSEGuatemala no cumple con los requisitos y temporalmente queda fuera del proceso. La decisión se tomó con 12 votos a favor. No acreditó un documento de la PDH de carencia de sanciones morales. pic.twitter.com/kIeEA4uL0f — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 23, 2026

Para el caso de la magistrada Palencia su exclusión temporal se debe a que no acreditó la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, o popularmente conocido como finiquito.

Palencia enfrentó un proceso penal por aparentes anomalías en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), herramienta utilizada en las elecciones generales del 2023.

La magistrada del @TSEGuatemala, Irma Palencia, queda fuera del proceso para Fiscal General del @MPguatemala. No presentó finiquito, uno de los requisitos indispensables para el cargo. Quedó fuera por decisión de 11 comisionados. pic.twitter.com/ok2rL9LcSw — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 24, 2026

Apenas la semana pasada el proceso penal contra Palencia, y otros tres magistrados titulares pasó a una fase administrativa, pero ese proceso todavía sigue cargado en el sistema de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Expedientes evaluados

Admitidos

Mynor Francisco Hernández Castillo Walfred Orlando Rodríguez Tortola Juan Luis Polanco Santizo Walter Brenner Vásquez Gómez Gabriel Estuardo García Luna Henry Alejandro Elías Wilson Brenner Israel Ronaldo López de León Marco Antonio Cortéz Siz Edgar Miguel Morales Santos Maynor Eduardo González Méndez Zoila Tatiana Morales Valdizón Gladys Verónica Ponce Mejicanos Paolo Rubén Similox Valiente Néctor Guilebaldo de León Ramírez Carlos Alberto García Alvarado Thelma Shayne Ochaeta Argueta Ana Karina Méndez Vielman José Manuel Quinto Martínez Abdi Ariel Guerra Guzmán Carlos Humberto Rivera Carrillo Wilber Gerardo Enríquez Jocol Liseth Gramajo Trampe Lissy Cristina Guerra Aguirre Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina Raúl Estuardo López Rodríguez Amílcar Enrique Colindres Hernández Esteban Manuel Celada Flores Erick Osberto López Orozco Sandra Elizabeth Acán Guerrero María Consuelo Porras Argueta Óscar Miguel Dávila Mejicanos Roberto Manuel Ángel Flores Nicólas Cuxil Güitz César Augusto Ávila Aparicio Hugo Alfredo Bautista del Cid Walter Paulino Jiménez Texaj

No admitidos

Marlon Orlando Ordoñez Cordón Jaime Leonardo Tecú Guevara Blanca Odilia Alfaro Guerra Sully Claudet Merlos Moya Irma Elizabeth Palencia Orellana Mario David Aguilar Mijangos

La comisión de postulación publicará el jueves 26 de febrero a los aspirantes que temporalmente quedan fuera del proceso, para que así estos puedan presentar pruebas de descargo.

El periodo para la recepción de dichos argumentos estará habilitado el viernes 27 de febrero, lunes 2 y martes 3 de marzo.