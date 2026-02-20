Cincuenta aspirantes entregan expedientes en la comisión de postulación para fiscal general y jefe del MP

Guatemala

Cincuenta aspirantes entregan expedientes en la comisión de postulación para fiscal general y jefe del MP

Entre los perfiles destacan el ministro de Gobernación, el titular de la PGN, magistrados del TSE, y exfuncionarios.

|

time-clock

Los aspirantes a fiscal general esperaron hasta el último día de la convocatoria para presentar sus expedientes. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

La cantidad de abogados interesados en dirigir el Ministerio Público (MP) aumentó en comparación del último proceso, que dejó la reelección de María Consuelo Porras. Este 2026 la comisión de postulación para fiscal ha recibido a 50 aspirantes.

Cada uno de esos expedientes será evaluado por la comisión de postulación que tiene prevista sesión el lunes 23 de febrero. Esa reunión será presidida por la magistrada Claudia Paredes, que recientemente ascendió como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El cronograma original tenía previstos tres días para la revisión de expedientes, lo cual luego fue modificado a un solo día, pero respetar ese punto o modificarlo. por la cantidad de aspirantes. dependerá del análisis de la postuladora.

Para el proceso de renovación de fiscal general y jefe del MP del 2022 esa comisión recibió a 26 aspirantes. Ahora la cifra refleja un aumento significativo de profesionales interesados.

LECTURAS RELACIONADAS

EN FOTOGRAFIA: CLAUDIA PAREDES El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) realizan la elección de magistrados, titular y suplente, para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC). Astrid Jeannette Lemus Rodríguez (5,085 votos) y Carlos Estuardo Gálvez Barrios (4,495 votos) se enfrentarán en segunda vuelta para definir al magistrado titular que representará al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) ante la Corte de Constitucionalidad (CC) durante el periodo 2026-2031. PROTESTA EN EL INTERIOR DE LA CC Foto: BYRON RIVERA 05/02/2026

Elección de Paredes en la CSJ evidencia correlación de fuerzas y posibles acuerdos políticos

chevron-right
María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, tiene prohibición de viaje a Estados Unidos por sanciones del Departamento de Estado. (Foto Prensa Libre: AFP)

La fiscal general María Consuelo Porras pierde posibilidades de acceder a instancias de poder, señalan analistas

chevron-right

Cada uno de los expedientes está siendo embalado y resguardado en cajas, que posteriormente son elevadas a la Sala de Vistas del Palacio de Justicia para el resguardo de cada uno de los documentos.

Entre los aspirantes a dirigir el MP y sustituir a Consuelo Porras destacan actuales funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE); abogados de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y exfuncionarios.

Con respaldo del presidente

Entre los abogados que esperan entregar su documento figura el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien declaró que luego de conversar con el presidente Bernardo Arévalo, este le dio el respaldo para que participe en el proceso de renovación del MP.

Marco Antonio Villeda ha destacado como un juez independiente y actualmente lidera el MingobFotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Tuvimos esa reunión porque obviamente yo tengo mucho trabajo en Gobernación, hay muchos proyectos a desarrollar. El presidente considera positivo que corra para lograr la nominación”, indicó.

Pero Villeda no es el único perfil del Organismo Ejecutivo que acudió al Palacio de Justicia, entre los profesionales pendientes de entregar su expediente también figura Julio Saavedra, Procurador General de la Nación.

Aspirante del TSE

Las magistradas titulares del TSE, Blanca Alfaro e Irma Palencia compiten por ser aceptadas para el proceso y ser incluidas en la nómina de seis candidatos a fiscal general. Ambas entregaron sus expedientes el último día para la recepción de expedientes.

Palencia enfrentó un proceso penal por la compra del sistema informático que utilizó el TSE en las elecciones del 2023, que justamente este viernes una resolución ordena que antes del proceso penal el caso se resuelva por la vía administrativa.

Irma Palencia fue presidenta del TSE en el 2023. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Entre los requisitos indispensables, la postuladora acordó solicitar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, o popularmente conocido como finiquito.

Por el proceso judicial que enfrenta la magistrada, no tiene finiquito, pero acreditó otro documento. “No tengo finiquito, ellos pusieron observaciones, el documento que me entregaron tiene el detalle del caso que ahora ustedes saben cómo finalizó”, explicó.

Por su parte, la magistrada Alfaro fue la única titular que sostuvo su inmunidad, y aseguró que de llegar a avanzar en el proceso de selección no tomaría decisiones sobre el caso judicial contra el TSE.

Blanca Alfaro tuvo una prolongada presidencia en funciones en el TSE por el procesos de sus colegas magistrados. Fotografía: Prensa Libre (Javier Gonzáles).

“Uno de los grandes retos es crear una fiscalía especial para que pueda conocer todo lo del evento electoral porque estamos en las puertas del evento electoral del 2027, no podemos ir a elecciones si no se ha saneado el evento pasado”, dijo Alfaro.

Exfuncionarios

Los deseos por dirigir el MP también hizo eco en exfuncionarios que acudieron para presentar su expediente, entre ellos Fernando Linares Beltranenra y Julio Rivera Clavería.

El primero constituyente y exdiputado del Congreso, político de derecha y uno de los detractores de la desaparecida Cicig.

El segundo fue ministro de Gobernación y candidato presidencial, quien destacó en los últimos años como analista independiente en temas de seguridad y justicia.

LECTURAS RELACIONADAS

Postuladora del MP: Comisión discute perfil del candidato y entra a otro pulso por la inclusión del finiquito

chevron-right
Fiscal general del Ministerio Público Consuelo Porras

ONU urge a Guatemala esclarecer adopciones ilegales y posible implicación de Consuelo Porras; MP califica de "espurios" los señalamientos

chevron-right

Carlos Rivera, exmagistrado de la CSJ de 11 meses, electa en el 2023, también presentó su papelería, e indicó que la gestión de la actual fiscal general tiene aspectos positivos.

El exmagistrado ve aspectos positivos en el trabajo de Porras al frente del MP. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“A mí me gusta ver resultados concretos, lo que se le ha aportado a la población. Creo que se ha hecho un buen trabajo, especialmente con las organizaciones internacionales porque el MP tiene que trabajar también acorde a los lineamientos de países internacionales”, señaló.

También Óscar Dávila, exfiscal y extitular de la Comisión contra la Corrupción durante la administración de Alejandro Giammattei, presentó su expediente y respondió que sería objetivo para investigar al gobierno pasado, en caso que avance en el proceso de selección.

Óscar Dávila formó parte del gobierno de Alejandro Giammattei. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Es una cuestión y perspectiva errónea que se tiene con respecto de la función que yo desempeñé como director ejecutivo en la anterior comisión anticorrupción. Nosotros presentamos más de 115 denuncias contra propios funcionarios que estaban en el período de gobierno donde yo estuve, lamentablemente no tuvimos respuesta del MP”, señaló.

Otros perfiles

Entre los aspirantes también se encuentran las abogadas Verónica Ponce y Shaine Ochaeta, ambas fueron abogadas de la desaparecida Cicig, destacando en los procesos judiciales de los primeros años de la instancia internacional.

También el abogado José Manuel Quinto, quien fue abogado defensor de los implicados en la desaparición de Zoel Cruz. El aspirante se negó a dar declaraciones a la prensa.

Miguel Estuardo Ávila, secretario contra la corrupción del MP, del círculo cercano de la actual fiscal general, también se encuentra en la lista de espera para entregar sus documentos.

El secretario del MP no quiso dar declaraciones a los medios hasta que su expediente sea admitido. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Beyla Estrada, exmagistrada de la Sala Tercera de Apelaciones y presidenta Junta de Disciplina Judicial, quien recientemente también participó en el proceso de selección para la postuladora del TSE, también se hizo presente.

Aspirantes admitidos

  1. Mynor Francisco Hernández Castillo
  2. Walfred Orlando Rodríguez Tórtola
  3. Juan Luis Polanco Santizo
  4. Wálter Brenner Vásquez Gómez
  5. Gabriel Estuardo García Luna
  6. Henry Alejandro Elías Wilson
  7. Brenner Israel Ronaldo López de León
  8. Marco Antonio Cortéz Sis
  9. Edgar Miguel Morales Santos
  10. Mainor Eduardo González Méndez
  11. Marlon Orlando Ordóñez Cordón
  12. Jaime Leonardo Tecú
  13. Blanca Odilia Alfaro Guerra
  14. Gladys Verónica Ponce Mejicanos
  15. Zoila Tatiana Morales Valdizón
  16. Paolo Rubén Similox Valiente
  17. Néctor Guilebaldo de León Ramírez
  18. Carlos Alberto García Alvarado
  19. Sully Claudet Merlos Moya
  20. Thelma Shayne Ochaeta Argueta
  21. Ana Karina Méndez Vielman
  22. José Manuel Quinto Martínez
  23. Ariel Guerra Gúzman
  24. Carlos Humberto Rivera
  25. Wilber Gerardo Enríquez Jocol
  26. Liseth Gramajo Trampe
  27. Lissy Cristina Guerra Aguirre
  28. Brenda Dery Muñoz
  29. Raúl López
  30. Amílcar Enrique Colindres Hernández
  31. Esteban Celada Flores
  32. Irma Elizabeth Palencia Orellana
  33. Erick Osberto López Orozco
  34. Sandra Elizabeth Acán Guerrero
  35. Evelyn Marisela Castillo García
  36. Óscar Dávila Mejicanos
  37. Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
  38. No quiso dar su nombre a los medios
  39. César Augusto Ávila Aparicio
  40. Hugo Alfredo Bautista del Cid
  41. Walter Paulino Jiménez Texaj
  42. Mario David Aguilar Mijangos
  43. Ronal Iván Ochaeta
  44. Mario René Espinoza Palacios
  45. Silvia Villalta Martínez
  46. Fernando Linares Beltranena
  47. Julio Rivera Clavería
  48. César Isaac Payes Reyes
  49. Edgar Antonio Raymundo García5
  50. Eliseo Rigoberto Quiñonez Villagrán
  51. Yasly Osmin Pastora Gutiérrez
  52. Edward Rosalio Gómez García
  53. Alida Adelina Arana Vicente
  54. Miguel Estuardo Ávila Vásquez
  55. Thomas Ramírez López
  56. Marco Antonio Villeda
  57. Beyla Adaly Xiomara Estrada

*Información en desarrollo.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Aspirantes a fiscal general Comisión de Postulación del MP Elección Fiscal General Elecciones de segundo grado 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS