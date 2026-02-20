Cincuenta aspirantes entregan expedientes en la comisión de postulación para fiscal general y jefe del MP

La cantidad de abogados interesados en dirigir el Ministerio Público (MP) aumentó en comparación del último proceso, que dejó la reelección de María Consuelo Porras. Este 2026 la comisión de postulación para fiscal ha recibido a 50 aspirantes.

Cada uno de esos expedientes será evaluado por la comisión de postulación que tiene prevista sesión el lunes 23 de febrero. Esa reunión será presidida por la magistrada Claudia Paredes, que recientemente ascendió como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El cronograma original tenía previstos tres días para la revisión de expedientes, lo cual luego fue modificado a un solo día, pero respetar ese punto o modificarlo. por la cantidad de aspirantes. dependerá del análisis de la postuladora.

Para el proceso de renovación de fiscal general y jefe del MP del 2022 esa comisión recibió a 26 aspirantes. Ahora la cifra refleja un aumento significativo de profesionales interesados.

Cada uno de los expedientes está siendo embalado y resguardado en cajas, que posteriormente son elevadas a la Sala de Vistas del Palacio de Justicia para el resguardo de cada uno de los documentos.

Entre los aspirantes a dirigir el MP y sustituir a Consuelo Porras destacan actuales funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE); abogados de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y exfuncionarios.

Con respaldo del presidente

Entre los abogados que esperan entregar su documento figura el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien declaró que luego de conversar con el presidente Bernardo Arévalo, este le dio el respaldo para que participe en el proceso de renovación del MP.

Marco Antonio Villeda ha destacado como un juez independiente y actualmente lidera el MingobFotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Tuvimos esa reunión porque obviamente yo tengo mucho trabajo en Gobernación, hay muchos proyectos a desarrollar. El presidente considera positivo que corra para lograr la nominación”, indicó.

Pero Villeda no es el único perfil del Organismo Ejecutivo que acudió al Palacio de Justicia, entre los profesionales pendientes de entregar su expediente también figura Julio Saavedra, Procurador General de la Nación.

Aspirante del TSE

Las magistradas titulares del TSE, Blanca Alfaro e Irma Palencia compiten por ser aceptadas para el proceso y ser incluidas en la nómina de seis candidatos a fiscal general. Ambas entregaron sus expedientes el último día para la recepción de expedientes.

Palencia enfrentó un proceso penal por la compra del sistema informático que utilizó el TSE en las elecciones del 2023, que justamente este viernes una resolución ordena que antes del proceso penal el caso se resuelva por la vía administrativa.

Irma Palencia fue presidenta del TSE en el 2023. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Entre los requisitos indispensables, la postuladora acordó solicitar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, o popularmente conocido como finiquito.

Por el proceso judicial que enfrenta la magistrada, no tiene finiquito, pero acreditó otro documento. “No tengo finiquito, ellos pusieron observaciones, el documento que me entregaron tiene el detalle del caso que ahora ustedes saben cómo finalizó”, explicó.

Por su parte, la magistrada Alfaro fue la única titular que sostuvo su inmunidad, y aseguró que de llegar a avanzar en el proceso de selección no tomaría decisiones sobre el caso judicial contra el TSE.

Blanca Alfaro tuvo una prolongada presidencia en funciones en el TSE por el procesos de sus colegas magistrados. Fotografía: Prensa Libre (Javier Gonzáles).

“Uno de los grandes retos es crear una fiscalía especial para que pueda conocer todo lo del evento electoral porque estamos en las puertas del evento electoral del 2027, no podemos ir a elecciones si no se ha saneado el evento pasado”, dijo Alfaro.

Exfuncionarios

Los deseos por dirigir el MP también hizo eco en exfuncionarios que acudieron para presentar su expediente, entre ellos Fernando Linares Beltranenra y Julio Rivera Clavería.

El primero constituyente y exdiputado del Congreso, político de derecha y uno de los detractores de la desaparecida Cicig.

El segundo fue ministro de Gobernación y candidato presidencial, quien destacó en los últimos años como analista independiente en temas de seguridad y justicia.

Carlos Rivera, exmagistrado de la CSJ de 11 meses, electa en el 2023, también presentó su papelería, e indicó que la gestión de la actual fiscal general tiene aspectos positivos.

El exmagistrado ve aspectos positivos en el trabajo de Porras al frente del MP. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“A mí me gusta ver resultados concretos, lo que se le ha aportado a la población. Creo que se ha hecho un buen trabajo, especialmente con las organizaciones internacionales porque el MP tiene que trabajar también acorde a los lineamientos de países internacionales”, señaló.

También Óscar Dávila, exfiscal y extitular de la Comisión contra la Corrupción durante la administración de Alejandro Giammattei, presentó su expediente y respondió que sería objetivo para investigar al gobierno pasado, en caso que avance en el proceso de selección.

Óscar Dávila formó parte del gobierno de Alejandro Giammattei. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Es una cuestión y perspectiva errónea que se tiene con respecto de la función que yo desempeñé como director ejecutivo en la anterior comisión anticorrupción. Nosotros presentamos más de 115 denuncias contra propios funcionarios que estaban en el período de gobierno donde yo estuve, lamentablemente no tuvimos respuesta del MP”, señaló.

Otros perfiles

Entre los aspirantes también se encuentran las abogadas Verónica Ponce y Shaine Ochaeta, ambas fueron abogadas de la desaparecida Cicig, destacando en los procesos judiciales de los primeros años de la instancia internacional.

También el abogado José Manuel Quinto, quien fue abogado defensor de los implicados en la desaparición de Zoel Cruz. El aspirante se negó a dar declaraciones a la prensa.

Miguel Estuardo Ávila, secretario contra la corrupción del MP, del círculo cercano de la actual fiscal general, también se encuentra en la lista de espera para entregar sus documentos.

El secretario del MP no quiso dar declaraciones a los medios hasta que su expediente sea admitido. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Beyla Estrada, exmagistrada de la Sala Tercera de Apelaciones y presidenta Junta de Disciplina Judicial, quien recientemente también participó en el proceso de selección para la postuladora del TSE, también se hizo presente.

Aspirantes admitidos

Mynor Francisco Hernández Castillo Walfred Orlando Rodríguez Tórtola Juan Luis Polanco Santizo Wálter Brenner Vásquez Gómez Gabriel Estuardo García Luna Henry Alejandro Elías Wilson Brenner Israel Ronaldo López de León Marco Antonio Cortéz Sis Edgar Miguel Morales Santos Mainor Eduardo González Méndez Marlon Orlando Ordóñez Cordón Jaime Leonardo Tecú Blanca Odilia Alfaro Guerra Gladys Verónica Ponce Mejicanos Zoila Tatiana Morales Valdizón Paolo Rubén Similox Valiente Néctor Guilebaldo de León Ramírez Carlos Alberto García Alvarado Sully Claudet Merlos Moya Thelma Shayne Ochaeta Argueta Ana Karina Méndez Vielman José Manuel Quinto Martínez Ariel Guerra Gúzman Carlos Humberto Rivera Wilber Gerardo Enríquez Jocol Liseth Gramajo Trampe Lissy Cristina Guerra Aguirre Brenda Dery Muñoz Raúl López Amílcar Enrique Colindres Hernández Esteban Celada Flores Irma Elizabeth Palencia Orellana Erick Osberto López Orozco Sandra Elizabeth Acán Guerrero Evelyn Marisela Castillo García Óscar Dávila Mejicanos Roberto Manuel Ángel Flores Rivera No quiso dar su nombre a los medios César Augusto Ávila Aparicio Hugo Alfredo Bautista del Cid Walter Paulino Jiménez Texaj Mario David Aguilar Mijangos Ronal Iván Ochaeta Mario René Espinoza Palacios Silvia Villalta Martínez Fernando Linares Beltranena Julio Rivera Clavería César Isaac Payes Reyes Edgar Antonio Raymundo García5 Eliseo Rigoberto Quiñonez Villagrán Yasly Osmin Pastora Gutiérrez Edward Rosalio Gómez García Alida Adelina Arana Vicente Miguel Estuardo Ávila Vásquez Thomas Ramírez López Marco Antonio Villeda Beyla Adaly Xiomara Estrada

*Información en desarrollo.