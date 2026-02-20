Juzgado suspende proceso penal contra magistrados del TSE por el caso TREP

Este 20 de febrero se suspendió el proceso penal contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el caso TREP.

Este viernes, el Juzgado Segundo Penal, a cargo de Mario Hichos, declaró con lugar la cuestión prejudicial planteada por la defensa de los magistrados.

"Este órgano judicial, con base en lo considerado, declara con lugar la cuestión prejudicial planteada por la defensa técnica de los procesados", indicó el juez Hichos.

Desde el 17 de febrero, los magistrados del TSE plantearon la cuestión prejudicial al argumentar que el caso —donde se señalan supuestas anomalías en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)— debía conocerse por la vía administrativa antes de la judicial.

"Nosotros consideramos que este es un asunto meramente administrativo, y creo que esta resolución lo refleja. Seguiremos en la búsqueda de una resolución definitiva", expresó el magistrado Gabriel Aguilera tras conocer la decisión.

Además de Aguilera, también están implicados los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco y Rafael Rojas.

Juzgado Segundo Penal declara con lugar la cuestión prejudicial planteada por la defensa de los Magistrados del TSE y suspende el proceso en su contra por el caso TREP.



El Ministerio Público anunció que apelará la resolución del juzgador.

"Confiamos plenamente en la objetividad del Organismo Judicial y de la sala competente en este proceso. También nosotros presentaremos nuestros argumentos si esta resolución es apelada", agregó Aguilera.

El 17 de febrero, en relación con la cuestión prejudicial, Aguilera comentó que el Ministerio Público debe actuar bajo el principio de objetividad, y recordó cómo el ente solicitó a la Contraloría General de Cuentas y a la Procuraduría General de la Nación declarar lesivo el contrato del TREP.

Este sistema fue adquirido el 15 de marzo del 2023 por Q148 millones 850 mil 250, mediante un contrato suscrito. El Ministerio Público ha reiterado que hubo supuestas irregularidades en el proceso de compra.

