Nómina de candidatos para el TSE todavía no recibe impugnaciones y el Congreso se prepara a elegir

Hace tres días, la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entregó la nómina de candidatos al Congreso, quien tiene que elegir a 5 magistrados titulares y cinco suplentes. Hoy vence el plazo para impugnar la decisión de la postuladora y, hasta ayer, nadie había presentado ningún recurso.

Los tres días para recibir impugnaciones a la nómina se agotan hoy, mientras en la opinión pública crece el reclamo y rechazo a los 20 candidatos.

Mientras tanto, el Congreso todavía no decide cómo votaría la nómina, pero se prepara para hacerlo la primera semana de marzo. Algunos diputados critican la lista y la tachan de “alto riesgo”, otros prefieren no usar ningún adjetivo y prefieren esperar la decisión de la mayoría.

Sin impugnaciones

El comisionado Gregorio Saavedra, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y vocero de la comisión de postulación, no hay impugnaciones y, sin ellas, la nómina está lista para que la vote el Congreso.

También aseguró que los integrantes de la Comisión de Postulación no se han reunido y tampoco han comentado o abordado el tema del mensaje que fue publicado por la embajada estadounidense en Guatemala en contra de la lista de candidatos.

“No ha habido comentario de la comisión alrededor de eso – el mensaje de la embajada –. Yo, particularmente, veo que hay perfiles que obviamente han generado esta crítica, y eso es preocupante porque el trabajo tiene que ser en favor de la institucionalidad. La posición de los Estados Unidos no se ha comentado por la comisión, y no ha habido comentarios alrededor de eso”, insistió el comisionado.

En cuanto a los perfiles cuestionados, Saavedra indicó que cada comisionado realizó la votación tomando en cuenta varios criterios, y que, por parte del Cang, no se avalaron esos perfiles.

En el Congreso

El Congreso todavía no ha tomado una decisión oficial; sin embargo, algunos diputados ya han reconocido que han participado en reuniones para alcanzar consensos y elegir a los 10 magistrados electorales.

La diputada del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, no ha participado en ninguna negociación, pero se reconoce insatisfecha con el listado enviado por la postuladora, porque “hay muy pocos perfiles rescatables”, y un “alto riesgo” de que sean electos por el Legislativo algunos candidatos “nefastos” y “cuestionados”, entre ellos algunos de los sancionados y señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“No es una nómina de nuestra entera satisfacción. Hay algunos cuadros o perfiles rescatables, pero muy pocos. Eso lo que provoca es que puedan quedar los perfiles más nefastos, y que ya tenemos identificados”, afirmó la diputada.

Gutiérrez, aunque reconoce la soberanía del país en cuanto a que la decisión de elegir a los próximos integrantes del TSE corresponde al Congreso, también reconoce que los Estados Unidos siempre ha tenido mucha influencia, y esto se puede observar luego del pronunciamiento realizado por la embajada norteamericana, alertando al Legislativo sobre los posibles vínculos de algunos candidatos con el narcotráfico y el crimen organizado que no deben ser electos en la autoridad electoral.

“El pronunciamiento – de los Estados Unidos– por supuesto que tiene mucha influencia política en el Congreso, como una alerta a los diputados. La palabra o la decisión la tenemos nosotros como país. Ojalá que predomine en la elección el amor y la exigencia del pueblo guatemalteco”, aseguró.

También indicó que, como presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso estará analizando los mecanismos para conocer a los aspirantes que sean más aptos y descartando a los menos idóneos antes de llevar a cabo la elección en el pleno, lo que podría incluir entrevistas para conocer sus capacidades y trayectoria.

En cuanto a la posibilidad de interponer algún amparo o acción legal en contra de la nómina presentada por la Comisión de Postulación, la diputada afirmó que, aunque no hay antecedentes sobre una acción de este tipo, tampoco se descarta esa posibilidad.

“Creo que no hay ningún antecedente relacionado a ese tema, pero desde la facultad constitucional, legal, que tiene la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, como máxima autoridad, podría hacerlo”, puntualizó.

La diputada comentó que el Congreso tiene hasta el 19 de marzo para realizar la elección, pero que “según lo previsto la Junta Directiva del Congreso”, la elección de los magistrados titulares y suplentes del TSE se estaría realizando en la primera semana del próximo mes.

Opinión Jurídica

Por su parte, Carlos Barrera, diputado al Parlamento Centroamericano y exdiputado del Congreso, considera que por parte de la Junta Directiva del Legislativo es necesario que se solicite una “opinión jurídica” para determinar si es factible “devolver” la nómina presentada por la Comisión de Postulación y conformar un listado nuevo en el que se incluya a profesionales idóneos y que no tengan señalamientos como los que pesan sobre algunos de los que fueron incluidos en el listado actual.

“Solo con este señalamiento – de la embajada estadounidense – el Congreso debería pedir una opinión jurídica para evaluar si devuelve el listado nuevamente a la Comisión de Postulación. Ya el listado con ese señalamiento está manchado. Lo más prudente es que pida este análisis jurídico por no cumplir con los criterios de idoneidad de los candidatos”, asegura.

Así también indicó que, junto a los diputados del bloque del partido Vos, agrupación política a la que también pertenece, están analizando los criterios y los argumentos para presentar las acciones legales correspondientes para que la nómina de los veinte candidatos que fue elaborada por la Comisión de Postulación del TSE no sea conocida por el pleno del Congreso.

Una advertencia

A criterio de Luis Fernando Andrade Falla, internacionalista, exembajador y exvicecanciller, el señalamiento a la nómina hechos por el encargado de negocios de la embajada estadounidense es un llamado de “advertencia” al Congreso, ante la posibilidad de que el crimen organizado y el narcotráfico pueda incrustarse en el TSE.

Según el experto, esta advertencia por parte de la embajada estadounidense busca señalar la presencia de personas vinculadas a actividades ilícitas en un proceso clave, trasladando de esta manera la responsabilidad de “depurar” el listado de candidatos al Organismo Legislativo.

“La responsabilidad ahora es del Congreso, que tiene que actuar, tiene que depurar – la nómina – y tiene que manejarlo de una forma en donde se vea que hay una alianza – con Estados Unidos”, añadió Andrade Falla.

El diplomático también hizo énfasis en que la problemática del narcotráfico y el crimen organizado ha venido cooptando a las instituciones desde hace mucho tiempo, poniendo como ejemplo el Sistema Penitenciario, e, incluso, el mismo Tribunal Supremo Electoral, que ha llevado a cabo la inscripción de candidatos a cargos públicos vinculados al narcotráfico,como es el caso del exdiputado José Ubico, condenado por estos delitos en Estados Unidos.

“Yo me refiero mucho al caso del exdiputado José Ubico, condenado en Estados Unidos. Regresa a Guatemala, se incorpora a un partido político, el partido lo propone, lo acepta el Tribunal Supremo Electoral como candidato a una curul y se queda ocho años. Luego vuelve a entrar en la actividad ilícita, se entrega a Estados Unidos en una corte y es condenado a 18 años. Ese es un caso emblemático de cómo funciona ese sistema”, puntualiza.