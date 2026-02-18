CACIF y AmCham piden depurar nómina de aspirantes al TSE para evitar riesgos a la democracia

El sector empresarial de Guatemala hizo este miércoles 18 de febrero un llamado a los diputados del Congreso de la República para que depuren la nómina de aspirantes a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), remitida por la Comisión de Postulación, con el fin de que ese órgano esté integrado por personas honorables, independientes, idóneas y con capacidad técnica en materia electoral.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) publicó un comunicado en el que insta al Congreso a tomar en cuenta todas las características que debe cumplir un magistrado del TSE, ya que estos tendrán a su cargo la organización de las próximas elecciones generales.

“Es indispensable que los profesionales que resulten electos acrediten reconocida honorabilidad, independencia, idoneidad y capacidad técnica en materia electoral, asegurando que el Tribunal Supremo Electoral se mantenga plenamente libre de cualquier infiltración del crimen organizado o de intereses ilegales que puedan comprometer la integridad del proceso democrático”, señala el comunicado del CACIF.

Agrega: “Desde el sector empresarial reiteramos nuestro compromiso con el Estado de derecho y con procesos electorales confiables, transparentes y plenamente apegados al marco constitucional”.

AmCham exige mesura en elección

Por aparte, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) fijó su postura respecto del proceso de elección de magistrados del TSE y, al igual que el CACIF, hizo un llamado al Congreso de la República para efectuar una elección basada en criterios objetivos de idoneidad, honorabilidad, experiencia técnica e independencia.

“La Cámara reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y dará seguimiento a este proceso, convencida de que una institucionalidad electoral sólida es fundamental para la estabilidad política y la confianza ciudadana”, indica AmCham.

“El Tribunal Supremo Electoral es la institución responsable de organizar y garantizar la integridad de los procesos electorales generales del 2027 y del 2031. La elección que se realice tendrá efectos determinantes en la estabilidad institucional de los próximos años. Su actuación impacta directamente en la estabilidad política, la certeza jurídica y el entorno para la inversión”, señala el comunicado.

Estos llamados al Congreso de la República coinciden con las críticas de Estados Unidos a universidades guatemaltecas por haber incluido a aspirantes cuestionados en la nómina del TSE, lo que, según su embajada, favorece a estructuras criminales.

John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, cuestionó que los integrantes de la Comisión de Postulación para magistrados del TSE —integrada por representantes de universidades del país— hayan priorizado sus propios intereses al momento de elegir a los aspirantes, quienes tendrán a su cargo la organización de las próximas elecciones generales.

“Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones”, indicó Barrett, en un mensaje publicado en la cuenta oficial de X de la embajada estadounidense.

El martes 17 de febrero, la Comisión de Postulación de Magistrados para el TSE definió la nómina de 20 candidatos que buscan ocupar cinco magistraturas titulares y cinco suplencias para el período 2026-2032.

Los candidatos