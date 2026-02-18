Amparo busca que se repita la nómina de candidatos para el TSE por excluir a los 20 mejor calificados

La nómina de 20 candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya fue entregada al Congreso, pero un amparo busca frenar la elección de los futuros magistrados y que se repita la lista por no incluir a los mejores calificados.

La acción legal ingresó a la Corte de Constitucionalidad (CC) por el aspirante Cesar Augusto López López, el mejor evaluado, con 97 puntos y sin objeciones ciudadanas.

El aspirante tiene la asesoría del abogado Erick Castillo, quien en el 2022 planteó una acción de amparo similar con la que se consiguió la inclusión de María Consuelo Porras en la nómina de candidatos para el Ministerio Público (MP), que finalmente le valió para ser reelecta.

Se “presenta el amparo contra el Congreso por la amenaza de que se elija de una nómina que fuera remitida por la comisión de postulación del TSE, que violenta la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación”, explicó Castillo.

Los argumentos con los que se busca frenar una potencial elección con la nómina de 20 candidatos ya entregada, es que se está dejando de lado a aquellos profesionales que destacaron con la experiencia profesional, méritos académicos y éticos, que les valió una calificación sobresaliente.

“No se está privilegiando la meritocracia, que obliga a que se elijan a los mejor calificados”, justifica el abogado, que ahora espera el trámite de la acción que, según sus datos, fue asignado a la magistratura tercera, a cargo de Héctor Hugo Pérez Aguilera.

“Por eso se solicita a la CC que suspenda el acta de elección, le ordene a la comisión de postulación que elabore una nueva nomina, pero cumpliendo con la ley de la materia, para que esa nueva nómina sea remitida al Congreso para que finalmente se cumpla con la elección entre los más calificados”, señala.

César López, el aspirante mejor calificado en la postuladora del TSE, presenta amparo y busca que se repita la nómina pero con los 20 mejor calificados. Es asesorado por Erick Castillo, abogado que consiguió en 2022 incluir a Consuelo Porras como candidata al MP.

El abogado Erick Castillo ha destacado por presentar acciones de amparo ante diferentes situaciones sociales, al igual de brindar acompañamiento a distintos políticos y funcionarios.

Entre los casos más destacados se encuentra un amparo en el 2022 en contra de la entonces comisión de postulación de fiscal general del Ministerio Público (MP), quien no había incluido como candidata a María Consuelo Porras.

Los argumentos de aquel amparo y este son similares, y en aquella oportunidad la actual CC otorgó el provisional ordenando que se tomará en cuenta la calificación de la aspirante.

La nómina de 20 candidatos ha recibido críticas sociales por incluir a perfiles socialmente cuestionados, incluso algunos que, según fuentes, han sido vetados por la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.

La forma de votación, según los datos recabados por los grupos de observación y la sociedad civil, atribuyen que la nómina fue posible gracias a una alianza entre la USAC, Universidad Panamericana y Universidad de Occidente; mientras que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), no formó parte de esa alianza, según los registros de sus votos.