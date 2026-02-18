Diputados buscan consensos para elegir magistrados del TSE de una nómina cuestionada

Las negociaciones en el Congreso para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entraron en una fase decisiva y el consenso podría definirse entre hoy y mañana, según confirmaron diputados que participan en las conversaciones, en medio de cuestionamientos a la postuladora por la forma en que se integró la nómina de 20 candidatos.

La comisión de postulación votó este martes 17 de febrero y conformó el listado final desde el cual el Legislativo deberá elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el período 2026-2032.

Previamente, se acordó que el voto favorable implicaba considerar que cada aspirante reunía capacidad, idoneidad y condiciones éticas para el cargo.

De los 20 seleccionados, 11 candidatos incluidos en la nómina tienen señalamientos o cuestionamientos; 19 recibieron entre cuatro y cinco votos. Entre estos figura Lesther Castellanos Rodas, quien obtuvo tres votos y cuenta con sanciones internacionales.

Tras conocerse la integración del listado, la organización Impunity Watch calificó como “lamentable” el trabajo de la comisión y señaló que la nómina fue aprobada en menos de una hora, sin análisis ni discusión, incluyendo a aspirantes que habían sido objetados por la sociedad civil.

Lamentable el trabajo de la Comisión de Postulación del @TSEGuatemala. En menos de una hora seleccionaron la nómina de 20 candidatos sin análisis ni discusión



En la nómina fueron incluidas 10 personas que recibieron tachas de la sociedad civil y 1 sacionada por Estados Unidos. pic.twitter.com/dbODSKDWfq — Impunity Watch en Español (@ImpunityWatchGt) February 17, 2026

En la misma línea, Movimiento Pro Justicia afirmó que hubo una “aplanadora” en la votación y señaló una alianza entre rectores y decanos para integrar el listado de 20 candidatos.

Aplanadora de rectores y decanos.

Los rectores Walter Mazariegos y Mynor Herrera y los decanos Henry Arriaga y Donald González se aliaron para nominar a los 20 candidatos al TSE.

El comisionado Saavedra coincidió con ellos en 12 perfiles. Los detalles en: https://t.co/ADcXXhTM5f pic.twitter.com/sKvQv7t7Se — ProJusticiaGuatemala (@ProJusticiaGuat) February 17, 2026

Alianzas afinan acuerdos

Con ese escenario como punto de partida, el Congreso deberá ahora alcanzar 107 votos para elegir a los magistrados.

El diputado Adim Maldonado, explicó que el bloque mayoritario que ha sostenido la gobernabilidad en el Congreso desde la elección de la actual Junta Directiva es el que ahora impulsa la construcción del consenso para integrar el Tribunal Supremo Electoral.

Según detalló, esta alianza no responde a una sola bancada, sino a un grupo amplio conformado por el oficialismo y varios bloques aliados que han mantenido coordinación durante el año legislativo.

Maldonado señaló que, aunque todavía no puede afirmar que los 107 votos estén asegurados, sí existen “conversaciones serias” en las que previamente se han valorado perfiles antes incluso de la nominación formal realizada por la comisión de postulación.

Indicó que entre el martes y el miércoles tendrán las reuniones formales para que definan un listado consensuado de cinco magistrados titulares y cinco suplentes.

El diputado subrayó que el acuerdo alcanzado dentro de la alianza es que la elección no se convierta en una distribución de cuotas por bancada, sino en una decisión consensuada entre quienes integran la mesa de la alianza. “Lo que se acordó es que no sea una cuota por cada grupo parlamentario, sino un tema consensuado entre todos los miembros”, afirmó, al insistir en que la prioridad es conformar un tribunal que cuente con respaldo mayoritario.

No obstante, reconoció que el proceso dependerá de las coincidencias que puedan lograrse cuando los nombres se pongan sobre la mesa. Explicó que primero deben definirse los perfiles que generen mayor respaldo y, a partir de allí, medir si existen los votos suficientes.

De no alcanzarse acuerdos amplios, advirtió que podrían surgir tensiones políticas propias de la negociación parlamentaria.

En ese contexto, reiteró que las próximas horas serán determinantes para establecer si la alianza logra consolidar los votos necesarios o si la discusión se trasladará con mayor intensidad al pleno.

Acuerdo ya está definidos

Por su parte, el diputado Orlando Blanco afirmó que el proceso de elección podría definirse a partir de negociaciones previas entre bancadas para alcanzar los 107 votos necesarios. Señaló que comenzarán a conformarse alianzas de coyuntura con el objetivo de asegurar la mayoría requerida y que esas conversaciones podrían cerrar acuerdos antes de que el tema llegue formalmente al pleno.

“Se van a empezar a conformar alianzas de coyuntura para obtener los votos correspondientes”, indicó. Añadió que, en su experiencia, cuando los acuerdos se construyen de esa manera, la sesión plenaria termina siendo únicamente el espacio para ratificar lo previamente negociado y discutido entre jefes de bloque.

Blanco sostuvo que el pleno podría limitarse a validar un entendimiento político ya alcanzado, si las bancadas logran definir nombres y consensos. En ese sentido, dejó claro que la clave del proceso no estará únicamente en la votación pública, sino en las conversaciones que se desarrollen en las horas previas para consolidar la mayoría.

El diputado Luis Aguirre, también parte de la alianza, cuestionó la calidad de la nómina enviada al Congreso. Consideró que es “regular” porque incluye candidatos con tachas y sostuvo que los diputados que tomarán la decisión saben quiénes no deberían ser elegidos. Según indicó, la intención sería descartarlos desde el inicio del proceso de votación. “Los diputados que toman la decisión sí saben quiénes son los no deseables”, puntualizó.

En tanto, el presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras, en el espacio de Prensa Libre Radio 106.5 defendió el acercamiento entre aspirantes y legisladores como parte de la dinámica política. “Ellos tienen el derecho de ir a cabelear sus votos con nosotros”, afirmó.

Así, mientras organizaciones civiles cuestionan la forma en que se integró la nómina y alertan sobre perfiles con señalamientos, en el Congreso avanzan negociaciones que podrían cerrarse entre hoy y mañana para definir, por consenso político, la próxima integración del TSE.

